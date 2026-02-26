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About this event

RETURNING STUDENTS - 2026 Season Payments

DEPOSIT Payment #1 - due March 31
$150

Non-refundable deposit and first payment if on payment plan. Due March 31.

Payment Plan: Payment #2 - due April 30
$100

Payment #2 on payment plan, due last day of April

Payment Plan: Payment #3 - due May 31
$100

Payment #3 on payment plan, due last day of May

Payment Plan: Payment #4 - due June 30
$100

Payment #4 on payment plan, due last day of June

Payment Plan: Payment #5 - due July 31
$100

Payment #5 on payment plan, due last day of July

Payment Plan: FINAL PAYMENT - due August 31
Pay what you can

Final Payment on payment plan, due last day of August - Pay balance on account

Percussion and Guard Fee
$40

Additional fee required by all percussion and color guard students. This fee covers specialized equipment and instruction.

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