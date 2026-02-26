RETURNING STUDENTS - 2026 Season Payments

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Non-refundable deposit and first payment if on payment plan. Due March 31.
Payment #2 on payment plan, due last day of April
Payment #3 on payment plan, due last day of May
Payment #4 on payment plan, due last day of June
Payment #5 on payment plan, due last day of July
Final Payment on payment plan, due last day of August - Pay balance on account
Additional fee required by all percussion and color guard students. This fee covers specialized equipment and instruction.
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