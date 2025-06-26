Hosted by

Rhinelander Skatepark Project's Silent Auction

Free-Form Doodling by Tony Drehfal item
Free-Form Doodling by Tony Drehfal
$50

Starting bid

Medium: Walnut ink, Woodburning, pyrography, a tad of watercolor


Value: $400


Instagram @tonydrehfal

Garden Flow by Norma Dycus Pennycuff item
Garden Flow by Norma Dycus Pennycuff
$50

Starting bid

Medium: Cyanotype


Value: $220


Instagram @artistic.norma

Facebook @artistic.norma

Flower Power ala Kusama by Jeanne Debbink item
Flower Power ala Kusama by Jeanne Debbink
$50

Starting bid

Medium: Acrylics


Value: $400


Instagram @jeannedebbink

Apex by Rachel Saukko item
Apex by Rachel Saukko
$50

Starting bid

Medium: Enamel


Value: $200


Facebook: Rachel Saukko

Code by Rachel Saukko item
Code by Rachel Saukko
$50

Starting bid

Medium: Enamel


Value: $200


Facebook: Rachel Saukko

Hodag Board by Tavi White item
Hodag Board by Tavi White
$50

Starting bid

Medium: Vinyl and acrylic and UV stickers


Value: $120


Instagram @tlainey

Facebook @tlaineyco

The Summer of Dragonflies by Lenore Blemke item
The Summer of Dragonflies by Lenore Blemke
$50

Starting bid

Medium: Acrylics


Value: $250

Big Mouth by Kasper Glebke item
Big Mouth by Kasper Glebke
$50

Starting bid

Medium: Acrylic


Value: $190


Instagram @Kasper_Kreations

Facebook: Kasper Kreations

Folk Flower by Gwen Frederickson item
Folk Flower by Gwen Frederickson
$50

Starting bid

Medium: Acrylic 


Value: $60

Concrete Cowboy by Chris Frederickson item
Concrete Cowboy by Chris Frederickson
$50

Starting bid

Medium: Acrylic 


Value: $200


Facebook @chris.frederickson.10

Surf and Turf Tako by Katy Miazga item
Surf and Turf Tako by Katy Miazga
$50

Starting bid

Medium: Acrylic paint – glow in the dark 


Value: $230

Midnight Bloom by Michael Gaudioso item
Midnight Bloom by Michael Gaudioso
$50

Starting bid

Medium: Acrylic


Value: $200

Untitled by Crystal Childs item
Untitled by Crystal Childs
$50

Starting bid

Medium: Marker


Value: $250


Instagram @vitalindustries

Facebook @vitalindustries



Skateboard Pedalboard by Nate Sheppard item
Skateboard Pedalboard by Nate Sheppard
$100

Starting bid

(In memory of Jeff Eaton)


Medium: Acrylic paint, guitar pedals and accessories, guitar and amp


Value $500


Instagram @nsheppardmedia

Facebook @nsheppardmedia

Teenage Dream by Bri Wheeler item
Teenage Dream by Bri Wheeler
$50

Starting bid

Medium: Acrylic paint, (regular, UV reactive and glow in the dark), glitter paint, + gloss spray


Value: $100


Instagram @bnb_studio_

Facebook: Bri Wheeler & BNB Studio

Untitled by Nate Wilson item
Untitled by Nate Wilson
$50

Starting bid

Medium: Acrylic paint and markers 


Value: $250

Real Skateboards Framed Print item
Real Skateboards Framed Print
$75

Starting bid

Value: $150

Yin Yang by Wolfgang Ryan (AKA Ryan Doberstein) item
Yin Yang by Wolfgang Ryan (AKA Ryan Doberstein)
$50

Starting bid

Medium: Bricolage (Mixed Media)


Value: $500


Instagram @wolfgang_ryan

The Path Forward by Shelley Novotny item
The Path Forward by Shelley Novotny
$50

Starting bid

Medium: Paint and mixed media

Includes: Two wall-mount brackets for display and hook for lightweight plants to hang.


Value: $222


Instagram @shelleynovotnyshaktiart

Where Did You Go? by Anthony Gaudioso item
Where Did You Go? by Anthony Gaudioso
$50

Starting bid

Medium: Acrylic and spray paint


Value: $200

Untitled by Anthony Gaudioso item
Untitled by Anthony Gaudioso
$50

Starting bid

Medium: Acrylic and spray paint


Value: $200

