Rhinelander Skatepark Project's Silent Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
Medium: Walnut ink, Woodburning, pyrography, a tad of watercolor
Value: $400
Instagram @tonydrehfal
Starting bid
Medium: Cyanotype
Value: $220
Instagram @artistic.norma
Facebook @artistic.norma
Starting bid
Medium: Acrylics
Value: $400
Instagram @jeannedebbink
Starting bid
Medium: Enamel
Value: $200
Facebook: Rachel Saukko
Starting bid
Medium: Enamel
Value: $200
Facebook: Rachel Saukko
Starting bid
Medium: Vinyl and acrylic and UV stickers
Value: $120
Instagram @tlainey
Facebook @tlaineyco
Starting bid
Medium: Acrylics
Value: $250
Starting bid
Medium: Acrylic
Value: $190
Instagram @Kasper_Kreations
Facebook: Kasper Kreations
Starting bid
Medium: Acrylic
Value: $60
Starting bid
Medium: Acrylic
Value: $200
Facebook @chris.frederickson.10
Starting bid
Medium: Acrylic paint – glow in the dark
Value: $230
Starting bid
Medium: Acrylic
Value: $200
Starting bid
Medium: Marker
Value: $250
Instagram @vitalindustries
Facebook @vitalindustries
Starting bid
(In memory of Jeff Eaton)
Medium: Acrylic paint, guitar pedals and accessories, guitar and amp
Value $500
Instagram @nsheppardmedia
Facebook @nsheppardmedia
Starting bid
Medium: Acrylic paint, (regular, UV reactive and glow in the dark), glitter paint, + gloss spray
Value: $100
Instagram @bnb_studio_
Facebook: Bri Wheeler & BNB Studio
Starting bid
Medium: Acrylic paint and markers
Value: $250
Starting bid
Value: $150
Starting bid
Medium: Bricolage (Mixed Media)
Value: $500
Instagram @wolfgang_ryan
Starting bid
Medium: Paint and mixed media
Includes: Two wall-mount brackets for display and hook for lightweight plants to hang.
Value: $222
Instagram @shelleynovotnyshaktiart
Starting bid
Medium: Acrylic and spray paint
Value: $200
Starting bid
Medium: Acrylic and spray paint
Value: $200
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!