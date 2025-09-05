Rhode Island For Community And Justice

Offered by

Rhode Island For Community And Justice

About this shop

Rhode Island For Community And Justice's Shop

T-shirt
$25

Designed by our alumni Reina Roche! All proceeds go towards our youth programs! Available in small, medium, large, and extra large

Tote Goodie Bags
$5

Designed by our alumni Melissa Cuevas-Minaya! All proceeds go towards our youth programs!

Water
$2

Can't forget to stay hydrated! All proceeds go towards our youth programs!

Hand Sanitizer
$1.50

It's flu season, and we don't want our community to get sick :( All proceeds go towards our youth programs!

Add a donation for Rhode Island For Community And Justice

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!