RHS Senior Class 2025's Silent Auction

1903 S Ellis Rd, Sioux Falls, SD 57106, USA

SmartGoggles
$30

Donated by: House Master Home Inspections Value: $200
Fast Auto Wash #1
$35

Value: $110
Blue Tide Car Washes
$25

5 Deluxe Car Washes Value $75
Fast Auto Wash #2
$35

Value: $110
Treat Yourself #1
$30

Value $100
Pizza Shop and Smoothie
$20

Value $60
Treat Yourself #2
$30

Value $100
Jump Around #1
$20

Value $60
Treat Yourself #3
$30

Value $100
Self Care #1
$20

Value $60
Jump Around #2
$20

Value $60
Self Care #2
$20

Value $60
Date Night
$15

Value $50
Gilbertos and Bubble Tea #1
$20

Value $60
Jump Around #3
$20

Value $60
Fazoli's
$15

Value $50
Papa Johns and Smoothies
$15

Value $50
Gilbertos and Bubble Tea #2
$20

Value $60
Family Pizza Night
$10

Value $45
Monster Truck Family Fun
$60

Value $175 4 Tickets to the Monster Truck show on June 7, 2025 $30 to Gilbertos 4 Drinks from Get N Go
TC Referee
$20

Value $50
Great Shots and Pasta
$70

Value $190
SDSU Gift Basket
$35

Value $100
USD Swag
$25

Value $75
SD State Fair Swag
$20

Value $50
Northern State Swag
$25

Value $75
Black Hills State University Swag
$30

Value $100
Augustana Swag
$25

Value $90
Dakota State Swag
$25

Value $90
Bridal Veil Plant item
Bridal Veil Plant
$10

Value $30 Donated by Cliff Avenue Greenhouse
Gemineye Microblading
$200

Value $600 Donate by Gemineye Studio
Flooring Gift Certificate
$300

Value $1,500.00

