Richard Martinez Cancer Fund 2025 Casino Gala Sponsorships

**Only one Premium Sponsorship available** Title sponsorship for the event includes 30 e-tickets, a private VIP plated dinner pre-event for your 30 attendees, 2 reserved blackjack tables, 5x casino money for 30, 2 hotel rooms at the Worthington for 6/21 and 5 valet parking passes. Largest Premier sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs. *E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music ** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**

