Richard Martinez Cancer Fund 2025 Casino Gala Sponsorships

The Worthington Renaissance Fort Worth Hotel

200 Main St, Fort Worth, TX 76102, USA

Premium Sponsorship
$10,000
This is a group ticket, it includes 30 tickets
**Only one Premium Sponsorship available** Title sponsorship for the event includes 30 e-tickets, a private VIP plated dinner pre-event for your 30 attendees, 2 reserved blackjack tables, 5x casino money for 30, 2 hotel rooms at the Worthington for 6/21 and 5 valet parking passes. Largest Premier sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs. *E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music ** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Royal Flush
$5,000
This is a group ticket, it includes 20 tickets
Royal Flush sponsorship for the event includes 20 e-tickets, a private blackjack table, 5x casino money for each guest, and one hotel room at the Worthington hotel for 6/21. Royal Flush sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs. E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music ** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Straight Flush Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 10 tickets
Straight Flush sponsorship for the event includes 10 e-tickets, and 5x casino money for each guest. Straight Flush sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs. E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music ** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Full House Sponsorship
$1,250
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Full House sponsorship for the event includes 4 e-tickets and 3x casino money for each guest. Full House sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs. E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music ** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Pair of Kings Sponsorship
$750
This is a group ticket, it includes 2 tickets
Pair of Kings sponsorship for the event includes 2 e-tickets and 3x casino money for each guest. Pair of Kings includes sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
Blackjack Sponsorship
$500
Blackjack Sponsorship includes logo placement on signs near casino tables, throughout the event.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!