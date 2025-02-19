Richard Martinez Cancer Fund 2025 Casino Gala Sponsorships

**Only one Premium Sponsorship available**
Title sponsorship for the event includes 30 e-tickets, a private VIP plated dinner pre-event for your 30 attendees, 2 reserved blackjack tables, 5x casino money for 30, 2 hotel rooms at the Worthington for 6/21 and 5 valet parking passes. Largest Premier sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
*E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
**Only one Premium Sponsorship available**
Title sponsorship for the event includes 30 e-tickets, a private VIP plated dinner pre-event for your 30 attendees, 2 reserved blackjack tables, 5x casino money for 30, 2 hotel rooms at the Worthington for 6/21 and 5 valet parking passes. Largest Premier sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
*E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Royal Flush
$5,000
This is a group ticket, it includes 20 tickets
Royal Flush sponsorship for the event includes 20 e-tickets, a private blackjack table, 5x casino money for each guest, and one hotel room at the Worthington hotel for 6/21. Royal Flush sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Royal Flush sponsorship for the event includes 20 e-tickets, a private blackjack table, 5x casino money for each guest, and one hotel room at the Worthington hotel for 6/21. Royal Flush sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Straight Flush Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 10 tickets
Straight Flush sponsorship for the event includes 10 e-tickets, and 5x casino money for each guest. Straight Flush sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Straight Flush sponsorship for the event includes 10 e-tickets, and 5x casino money for each guest. Straight Flush sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Full House Sponsorship
$1,250
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Full House sponsorship for the event includes 4 e-tickets and 3x casino money for each guest. Full House sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Full House sponsorship for the event includes 4 e-tickets and 3x casino money for each guest. Full House sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music
** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
Pair of Kings Sponsorship
$750
This is a group ticket, it includes 2 tickets
Pair of Kings sponsorship for the event includes 2 e-tickets and 3x casino money for each guest. Pair of Kings includes sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
Pair of Kings sponsorship for the event includes 2 e-tickets and 3x casino money for each guest. Pair of Kings includes sponsor logo placement on signage, social media, newsletter, and digital event signs.
Blackjack Sponsorship
$500
Blackjack Sponsorship includes logo placement on signs near casino tables, throughout the event.
Blackjack Sponsorship includes logo placement on signs near casino tables, throughout the event.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!