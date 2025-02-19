Richard Martinez Cancer Fund 2025 Casino Gala

The Worthington Renaissance Fort Worth Hotel

200 Main St, Fort Worth, TX 76102, USA

General admission
$80
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $2,000 in casino money * Live music ** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**
High Roller admission
$120
E-ticket for event includes: *Hors D'oeuvres * $6,000 in casino money * Live music ** Firearms raffle for 15 firearms, silent auction, live auction, and a prize raffle for casino play will be held during event**

