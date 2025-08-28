Richland High School Aquatics Booster Club

Offered by

Richland High School Aquatics Booster Club

About the memberships

Richland High School Aquatics Booster Club's Sponsorship

Bronze
$250

No expiration

Social Media recognition

Business logo display on Team Photo

Silver
$400

No expiration

1 Banquet ticket

Social Media recognition

Business logo display on Team Photo

Gold
$750

No expiration

Business logo added to bag tags

Business logo at meets for swim

Business logo on Athlete roster for Waterpolo

2 Banquet tickets

Social Media recognition

Business logo display on Team Photo

Platinum
$1,000

No expiration

Recognition at banquet

Business logo added to bag tags

Business logo at meets for swim

Business logo on Athlete roster for Waterpolo

2 Banquet tickets

Social Media recognition

Business logo display on Team Photo

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!