Richmond Fire Department Foundation's Kick ALS Raffle 2025

Autographed Sports memorabilia prizes
$25

Win one of many autographed sports memorabilia items. 1 prizes per winning ticket. Items are as follows:


-Auto cards:

Atlanta Braves-

30 individual Autographed Chipper Jones rookie cars.


-Autographed Jersey:

Boston Redsox-

HOF #5 Wade Boggs.


-Autographed baseballs

New York Mets pitchers-

Edwin Diaz

Reed Garrett

Ryne Stanek

Huascar Brazoban

Max Kranick

Franky Montas

Jose Butto

Dedniel Nunez


-Washington National-

Josh Bell


Autographed basketball-

Cleveland Cavaliers-

Evan Mobley


Autographed mini helmet

LSU-

Nick Saban

