Richmond Fire Department Foundation's Kick ALS Raffle 2025

Win one of many autographed sports memorabilia items. 1 prizes per winning ticket. Items are as follows:
-Auto cards:
Atlanta Braves-
30 individual Autographed Chipper Jones rookie cars.
-Autographed Jersey:
Boston Redsox-
HOF #5 Wade Boggs.
-Autographed baseballs
New York Mets pitchers-
Edwin Diaz
Reed Garrett
Ryne Stanek
Huascar Brazoban
Max Kranick
Franky Montas
Jose Butto
Dedniel Nunez
-Washington National-
Josh Bell
Autographed basketball-
Cleveland Cavaliers-
Evan Mobley
Autographed mini helmet
LSU-
Nick Saban
