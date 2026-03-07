🎗️RIDE FOR A CURE 2026🎗️

The Elyse Reeves Foundation, Inc.

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11620 County Rd 8

Piedmont, AL 36272, USA

GUIDED RAFFLE RIDE
$25
Available until Sep 10

NIGHT RIGHT STARTS THURSDAY @ 7:00 PM!


FRIDAY POKER RUN
$30
Available until Sep 11

POKER RUN STARTS FRIDAY @ 3:00 PM!


*STOCK* BARREL RACE
$25
Available until Sep 11

RACE STARTS FRIDAY @ 7:00 PM!

ALL RACERS MUST HAVE HELMETS & HARNESSES!!

*OPEN* BARREL RACE
$50
Available until Sep 11

RACE STARTS FRIDAY @ 7:00 PM!

ALL RACERS MUST HAVE HELMETS & HARNESSES!!

*STOCK* HILL CLIMB
$25
Available until Sep 12

RACE STARTS SATURDAY @ 12:00 PM!

ALL RACERS MUST HAVE HELMETS & HARNESSES!!

*OPEN* HILL CLIMB
$50
Available until Sep 12

RACE STARTS SATURDAY @ 12:00 PM!

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*BOUNCER* HILL CLIMB
$100
Available until Sep 12

RACE STARTS SATURDAY @ 12:00 PM!

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*STOCK* OBSTACLE
$25
Available until Sep 12

RACE STARTS SATURDAY @ 4:00 PM!

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*OPEN* OBSTACLE
$50
Available until Sep 12

RACE STARTS SATURDAY @ 4:00 PM!

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Available until Sep 12

RACE STARTS SATURDAY @ 4:00 PM!

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