Rifa - Cena Nostros Foundation 2025

2 ticket
$10
This includes 2 tickets

When you buy a raffle ticket, you’re helping strengthen our community by supporting free health events, educational programs, and vital services for families.


Al comprar un boleto de la rifa, estás ayudando a fortalecer nuestra comunidad al apoyar eventos de salud gratuitos, programas educativos y servicios esenciales para las familias.

5 Tickets
$20
This includes 5 tickets

When you buy a raffle ticket, you’re helping strengthen our community by supporting free health events, educational programs, and vital services for families.


Al comprar un boleto de la rifa, estás ayudando a fortalecer nuestra comunidad al apoyar eventos de salud gratuitos, programas educativos y servicios esenciales para las familias.

10 Tickets
$35
This includes 10 tickets

When you buy a raffle ticket, you’re helping strengthen our community by supporting free health events, educational programs, and vital services for families.


Al comprar un boleto de la rifa, estás ayudando a fortalecer nuestra comunidad al apoyar eventos de salud gratuitos, programas educativos y servicios esenciales para las familias.

