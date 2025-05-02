PIPA BROWARD
RIFA VOA BRASIL: concorra a 3 passagens aéreas para o Brasil e apoie a PIPA BROWARD na promoção da Língua Portuguesa e da cultura brasileira nas escolas de Broward.
Uma chance de ganhar
$15
Cada ticket = 1 chance de ganhar
Cada ticket = 1 chance de ganhar
More details...
Add
Duas chances de ganhar
$15
This includes 2 tickets
Somente para membros da PIPA BROWARD e do CLUB PRA. Concorra em dobro! Um ticket = duas chances de ganhar
Somente para membros da PIPA BROWARD e do CLUB PRA. Concorra em dobro! Um ticket = duas chances de ganhar
More details...
Add
Add a donation for PIPA BROWARD
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue