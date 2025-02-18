Rileys Residence Inc
Riley's Residence 1st Annual Golf Tournament at Spurwing Country Club
6800 Spurwing Wy N
Meridian, ID 83646, USA
Golf for 1
$150
Ticket includes: 18 Holes of Golf Golf Cart 2 Drink Tickets Dinner for 1
Golf for a foursome
$600
Ticket includes: 18 Holes of Golf x 4 Golf Cart x 2 2 Drink Tickets x 4 Dinner for 4
