Riley's Residence 1st Annual Golf Tournament Sponsorship Package

Title Sponsor
$7,500
Company Name & Logo prominently displayed at event "Title Sponsor" Inclusion in all media and press releases Company logo on all printed and collateral, advertisements, and social media Tee sign on First Tee with logo as "Title Sponsor" 2 Golf Foursomes
Supporting Sponsor
$5,000
Company Name & Logo displayed at event Inclusion in all media and press releases Company logo on all printed and collateral, advertisements, and social media Sponsorship Tee sign 1 Golf Foursome
Dinner Sponsor
$3,000
Company Name & Logo displayed at event Company logo on all printed and collateral, advertisements, and social media Sponsorship Tee sign 1 Golf Foursome
Drink Cart Sponsor
$1,500
Sponsorship Tee Sign Announcement as sponsor on social media 1 Golf Foursome
Hole Sponsor
$250
Company Logo signage Display on Tee Box
