Riley's Residence 1st Annual Golf Tournament Sponsorship Package

Company Name & Logo prominently displayed at event
"Title Sponsor"
Inclusion in all media and press releases
Company logo on all printed and collateral, advertisements, and social media
Tee sign on First Tee with logo as "Title Sponsor"
2 Golf Foursomes
Supporting Sponsor
$5,000
Company Name & Logo displayed at event
Inclusion in all media and press releases
Company logo on all printed and collateral, advertisements, and social media
Sponsorship Tee sign
1 Golf Foursome
Dinner Sponsor
$3,000
Company Name & Logo displayed at event
Company logo on all printed and collateral, advertisements, and social media
Sponsorship Tee sign
1 Golf Foursome
Drink Cart Sponsor
$1,500
Sponsorship Tee Sign
Announcement as sponsor on social media
1 Golf Foursome
Hole Sponsor
$250
Company Logo signage
Display on Tee Box
Add a donation for Rileys Residence Inc
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!