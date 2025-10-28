Rise Above and C.A.R.E. Sponsorship

The Safety Net Sponsor
$5,000

Fights Isolation & Crisis. Fully funds one year of operations for both in-person community groups (San Antonio & Houston), providing safe spaces for over individuals who may have faced familial rejection.

The Lifeline Donor
$1,000

Prevents Mortality Risk. Provides the necessary materials and support for our Unburdening Bar & Heartcraft Jewelry activity for a full year across all in-person groups.

The Traveler's Anchor
$500

Sustains Online Peer Support. Covers the virtual platform and moderation costs for one of our online discussion groups (Wednesday) for approximately six months.

