Rise Above and C.A.R.E. Sponsorship

Fights Isolation & Crisis. Fully funds one year of operations for both in-person community groups (San Antonio & Houston), providing safe spaces for over individuals who may have faced familial rejection.
Prevents Mortality Risk. Provides the necessary materials and support for our Unburdening Bar & Heartcraft Jewelry activity for a full year across all in-person groups.
Sustains Online Peer Support. Covers the virtual platform and moderation costs for one of our online discussion groups (Wednesday) for approximately six months.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing