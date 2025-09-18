Rise Academy Mentorship

Dönemlik Kayıt (Tek Çocuk) | Mentorship (Single Child)
$200

Per Semester (Eylül- Aralık)

Dönemlik Kayıt (2 Çocuk)
$360

Per Semester (Eylül- Aralık) + 10% Kardeş indirimi

Dönemlik Kayıt (3 Çocuk)
$540

Per Semester (Eylül- Aralık) + 10% Kardeş indirimi

Yıllık Kayıt (Tek Çocuk) | Yearly Mentorship (Single Child)
$380

Yıllık (Eylül- Aralık) + 5% Tek sefer indirimi

Yıllık Kayıt (2 Çocuk)
$684

Yıllık (Eylül- Aralık) + 10% Kardeş indirimi + 5% Tek sefer indirimi

Yıllık Kayıt (3 Çocuk)
$1,026

Yıllık (Eylül- Aralık) + 10% Kardeş indirimi + 5% Tek sefer indirimi

