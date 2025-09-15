Rising Aviation High School ACES (Aviation Champions for Educational Scholarships) Charity Golf Tournament

Hosted by
About this event
Dallas, TX 75248, USA
2 foursomes, premium logo placement on RAHS website, signage on 10 holes & 2 drink carts, recognition throughout the event.
1 foursome, logo placement on RAHS website, signage on 5 holes & 1 drink cart, event recognition.
1 foursome, logo placement on RAHS website, signage on 3 holes, event recognition.
1 foursome, logo placement on RAHS website, signage on 1 hole, event recognition.
Includes 1 foursome.
Includes 1 player.
Unable to play? Donate and be recognized on our "First Class" of supporters.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!