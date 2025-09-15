Rising Aviation High School Inc

Hosted by

Rising Aviation High School Inc

About this event

Rising Aviation High School ACES (Aviation Champions for Educational Scholarships) Charity Golf Tournament

15909 Preston Rd

Dallas, TX 75248, USA

Captain's Club
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

2 foursomes, premium logo placement on RAHS website, signage on 10 holes & 2 drink carts, recognition throughout the event.

First Officer's Club
$5,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 foursome, logo placement on RAHS website, signage on 5 holes & 1 drink cart, event recognition.

Flight Attendant's Club
$3,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 foursome, logo placement on RAHS website, signage on 3 holes, event recognition.

Aircraft Maintenance Technician's Club
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 foursome, logo placement on RAHS website, signage on 1 hole, event recognition.

Baggage Handler's Club
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 1 foursome.

Passenger's Club
$250

Includes 1 player.

First Class Club
$250

Unable to play? Donate and be recognized on our "First Class" of supporters.

Add a donation for Rising Aviation High School Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!