Rising Stars Camp

12601 Bailey Bridge Rd

Midlothian, VA 23112, USA

Camper Fee
$35

Includes: Camp T-shirt, Complimentary Ticket to Fall Concert, Snacks & Water, Lunch to include a main item, side & fruit

Mentor Fee
$20

Includes: Camp T-shirt, Complimentary Ticket to Fall Concert, Snacks & Water, Lunch to include a main item, side & fruit

Group Rate
$25

Schools or groups that would like to send 10 or more students will receive a $10 discount per student.

Includes: Camp T-shirts, Complimentary Ticket to Fall Concert, Snacks & Water, Lunch to include a main item, side & fruit

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing