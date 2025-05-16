River City Pride Inc

River City Pride Inc

2025 River City Pride Festival & Parade - Ally Sponsorship

318 Main St #401

Evansville, IN 47708, USA

Ally Sponsorship
$1,000

10 left!

Ally Sponsorship Package: - Email & Press Release Advertisements - Sponsor Name Recognition on Website (www.rivercityprideindiana.org) - Sponsor Logo Recognition on Event Signage - Use of River City Pride Logo - Festival Booth - Parade Entry Spot
