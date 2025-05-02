River Valley Basketball 2025 Lady Viking Basketball Camp

Youth Camp: Girls currently in grade K-5 Dates: Monday June 2, Tuesday June 3, Wednesday June 4 Times: 10:00 am - 11:30 am
May Middle School & High School Camp / Summer Practice
$50
Middle School & High School Camp / Summer Practice: Girls currently in grades 6 - 11 and will play at the middle school or high school level next year.
Dates / Times:
- Tuesday May 27, Wednesday May 28, & Thursday May 29 from 7:00 pm - 9:00 pm
June Middle School & High School Camp / Summer Practice
$50
Middle School & High School Camp / Summer Practice: Girls currently in grades 6 - 11 and will play at the middle school or high school level next year.
Dates / Times: Monday June 2, Tuesday June 3, & Wednesday June 4 from 11:30 am - 2:00 pm
