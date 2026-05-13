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About this event

Riverside Art & Music Festival 2026 Sponsorships Opportunities

White Park in Downtown Riverside - 3936 Chestnut St

Riverside, CA 92501, USA

Sponsor Level 1 - Arts Promoter
$1,500
· LOGO ON PROMOTIONAL MATERIALS · LOGO ON WORKSHOP BANNER · LOGO ON RAC.'S WEBSITE FOR 6 MONTHS
Sponsor Level 2 - Arts Advocate
$2,500

· ALL BENEFITS OF PREVIOUS TIER + · SPONSOR ARTIST INSTALLATION · LOGO ON RAC.'S WEBSITE FOR 1 YEAR

Sponsor Level 3 - Arts Activist
$5,000

· ALL BENEFITS OF PREVIOUS TIERS + · LOGO ON RAMF COMMUNITY SCULPTURE

Sponsor Level 4 - Arts Hero
$10,000

· ALL BENEFITS OF PREVIOUS TIERS + · LOGO ON ALL EVENT MARKETING MATERIALS · LOGO ON COMMUNITY STAGE

Sponsor Level 5 - Arts Champion
$20,000

· ALL BENEFITS OF ALL PREVIOUS TIERS + · MAIN STAGE BRANDED WITH YOUR LOGO & NAMED AFTER YOUR BUSINESS OR A NAME OF YOUR CHOOSING

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