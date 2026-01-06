Riverside Arts Council

Hosted by

Riverside Arts Council

About this event

Riverside Arts Council Presents the Mayor's Ball for the Arts 2026

3635 Market St

Riverside, CA 92501, USA

General Admission
$100

This is an general admission ticket - good for one admission to The Riverside Arts Council's Mayor's Ball for the Arts 2026 Event.

Group Ticket Rate
$800
This is a group ticket, it includes 10 tickets

This is a discount group rate for general admission tickets - good for ten admissions to The Riverside Arts Council's Mayor's Ball for the Arts 2026 Event.

Sponsor Level 1 - Ticket To Fund
$1,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

· ADMISSION FOR 2 TO THE EVENT
· COMPANY LOGO ON THE EVENT PROGRAM
· COMPANY LOGO ON SOCIAL MEDIA MARKETING

· LOGO ON RAC WEBSITE FOR 6 MONTHS

Sponsor Level 2 - Start Me Up Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

· ALL BENEFITS OF PREVIOUS LEVELS

PLUS

· ADMISSION FOR 4 TO THE EVENT
· CORPORATE LOGO ON THE EVENT PROGRAM WITH A BUSINESS CARD SIZE AD
· LOGO ON RAC WEBSITE FOR 8 MONTHS

Sponsor Level 3 - Another One Funds The Dust
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

· ALL BENEFITS OF PREVIOUS LEVELS

PLUS

· ADMISSION FOR 6 TO THE EVENT
· CORPORATE LOGO ON THE EVENT PROGRAM WITH QUARTER PAGE AD
· BANNER AD AND LOGO ON RAC WEBSITE FOR 10 MONTHS

Sponsor Level 4 - Anyway You Fund It
$10,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

· ALL BENEFITS OF PREVIOUS LEVELS

PLUS

· ADMISSION FOR 10 TO THE EVENT
· BANNER AD AND LOGO ON RAC WEBSITE FOR 12 MONTHS
· A CUSTOM SPONSORSHIP PLAQUE

Sponsor Level 5 - Hotel Fund-ifornia
$25,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

· ALL BENEFITS OF PREVIOUS LEVELS

PLUS

· ADMISSION FOR 10 TO THE EVENT WHICH INCLUDES, VIP TABLE, 3 COURSE DINNER WITH A PERSONAL SERVER

Add a donation for Riverside Arts Council

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!