RMC AVIATION DISCOVERY CAMP

Enjoy a week-long immersive aviation experience featuring:
-- Drone flight training & obstacle missions
-- Aircraft flight simulation
-- Hands-on aviation science labs
-- Career exploration with pilots & engineers
-- Field trip to Florence Regional Airport, Florence, SC
-- Daily challenges, teamwork, and innovation
Ages: 12 through 17
Cost: $50 (For Florence School District-3 Students, please use code RMCADC-FSD3)
Participating students will receive T-shirts, supplies, a fieldtrip, lunch & snacks)
Enjoy a week-long immersive aviation experience featuring:
-- Drone flight training & obstacle missions
-- Aircraft flight simulation
-- Hands-on aviation science labs
-- Career exploration with pilots & engineers
-- Field trip to Florence Regional Airport, Florence, SC
-- Daily challenges, teamwork, and innovation
Ages: 12 through 17
Cost: $50 (For Florence School District-3 Students, please use code RMCADC-FSD3)
Participating students will receive T-shirts, supplies, a fieldtrip, lunch & snacks)