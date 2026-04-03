The Ron Mcnair Committee

Hosted by

The Ron Mcnair Committee

About this event

RMC AVIATION DISCOVERY CAMP

235 E. Main Street

Lake City, South Carolina

Registration
$50

Enjoy a week-long immersive aviation experience featuring:

-- Drone flight training & obstacle missions

-- Aircraft flight simulation

-- Hands-on aviation science labs

-- Career exploration with pilots & engineers

-- Field trip to Florence Regional Airport, Florence, SC

-- Daily challenges, teamwork, and innovation

Ages: 12 through 17

Cost: $50 (For Florence School District-3 Students, please use code RMCADC-FSD3)

Participating students will receive T-shirts, supplies, a fieldtrip, lunch & snacks)


Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!