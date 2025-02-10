Roanoke Chamber of Commerce Membership 2025

Nonprofit Membership
$25

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Organizations such as type 501(c), charitable and churches
Individual Membership
$60

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Businesses with 1-2 employees (full or part-time)
Business Membership
$120

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Businesses with 3 or more employees (full or part-time).

common:zeffyTipDisclaimerTicketing