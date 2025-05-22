Roaring 20s Sponsorship Packages

3805 Tarheel Club Rd

Raleigh, NC 27604, USA

Cotton Club Sponsor
$5,000

Premiere Sponsor: Your name and logo full-page ad inside the front cover of the program. - Complimentary table for 8 at the gala - Company name and logo on BAGS' website for 12 months - Company name mentioned throughout the gala, Honorable mention on all advertisement media platforms, 8 swag bag gifts for guests - Cast autographs, complimentary group or single gala photo
Cat's Meow Sponsor
$3,000

Your name and logo full-page ad inside the front cover of the program - Complimentary table for 8 at the gala - Company name and logo on BAGS' website for 12 months - Company name mentioned throughout the gala - Honorable mention on all advertisement media platforms - 8 swag bag gifts for guests - Cast autographs, complimentary group or single gala photo
Bees Knees Sponsor
$2,000

- Your name and logo: 1/4 page ad in gala program - Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months - Company name mentioned throughout the gala - 4 complimentary tickets
Flappers Sponsor
$1,000
- Your name and logo: 1/4 page advertisement in gala program - Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months - 2 complimentary tickets
Gangland Sponsor
$500
- Your name and logo: business card size advertisement in gala program - Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months - 2 complimentary tickets
Dewdropper Sponsor
$250
Your name and logo: business card size advertisement in gala program Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months

