Roaring 20s Sponsorship Packages

Premiere Sponsor: Your name and logo full-page ad inside the front cover of the program.
- Complimentary table for 8 at the gala
- Company name and logo on BAGS' website for 12 months
- Company name mentioned throughout the gala, Honorable mention on all advertisement media platforms, 8 swag bag gifts for guests
- Cast autographs, complimentary group or single gala photo
Premiere Sponsor: Your name and logo full-page ad inside the front cover of the program.
- Complimentary table for 8 at the gala
- Company name and logo on BAGS' website for 12 months
- Company name mentioned throughout the gala, Honorable mention on all advertisement media platforms, 8 swag bag gifts for guests
- Cast autographs, complimentary group or single gala photo
Cat's Meow Sponsor
$3,000
rate.xLeft
groupTicketCaption
Your name and logo full-page ad inside the front cover of the program
- Complimentary table for 8 at the gala
- Company name and logo on BAGS' website for 12 months
- Company name mentioned throughout the gala
- Honorable mention on all advertisement media platforms
- 8 swag bag gifts for guests
- Cast autographs, complimentary group or single gala photo
Your name and logo full-page ad inside the front cover of the program
- Complimentary table for 8 at the gala
- Company name and logo on BAGS' website for 12 months
- Company name mentioned throughout the gala
- Honorable mention on all advertisement media platforms
- 8 swag bag gifts for guests
- Cast autographs, complimentary group or single gala photo
Bees Knees Sponsor
$2,000
rate.xLeft
groupTicketCaption
- Your name and logo: 1/4 page ad in gala program
- Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months
- Company name mentioned throughout the gala
- 4 complimentary tickets
- Your name and logo: 1/4 page ad in gala program
- Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months
- Company name mentioned throughout the gala
- 4 complimentary tickets
Flappers Sponsor
$1,000
groupTicketCaption
- Your name and logo: 1/4 page advertisement in gala program
- Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months
- 2 complimentary tickets
- Your name and logo: 1/4 page advertisement in gala program
- Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months
- 2 complimentary tickets
Gangland Sponsor
$500
groupTicketCaption
- Your name and logo: business card size advertisement in gala program
- Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months
- 2 complimentary tickets
- Your name and logo: business card size advertisement in gala program
- Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months
- 2 complimentary tickets
Dewdropper Sponsor
$250
Your name and logo: business card size advertisement in gala program
Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months
Your name and logo: business card size advertisement in gala program
Complimentary company name and logo featured on BAGS website for 6 months