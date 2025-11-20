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Roaring 20th Anniversary Gala & Gift Auction

343 NJ-34

Matawan, NJ 07747, USA

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General Admission
$100

Ticket includes dinner buffet, appetizers, dessert, drinks (soda, wine & sangria) and 5 Tier 1 raffle tickets.

Table Admission
$950
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Ticket includes dinner buffet, appetizers, dessert, drinks (soda, wine & sangria) and 5 Tier 1 raffle tickets for each guest.

Raffle Basket Ticket Package 1
$50

Package includes 5 Tier 1 raffle tickets (blue) & 10 Tier 2 raffle tickets (green) ($60 value).

Raffle Basket Ticket Package 2
$100

Package includes 10 Tier 1 raffle tickets (blue), 20 Tier 2 raffle tickets (white) & 1 Tier 3 raffle ticket (green) ($135 value).

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