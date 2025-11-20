Roaring 20th Anniversary Gala & Gift Auction

Table Admission $950

This is a group ticket, it includes 10 tickets

Ticket includes dinner buffet, appetizers, dessert, drinks (soda, wine & sangria) and 5 Tier 1 raffle tickets for each guest. Ticket includes dinner buffet, appetizers, dessert, drinks (soda, wine & sangria) and 5 Tier 1 raffle tickets for each guest. More details...