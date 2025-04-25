Hosted by

Roblyer STEM and Art Program

Roblyer STEAM Fair Art Auction

427 SW 27th St, El Reno, OK 73036, USA

Burst of Imagination item
$40

16"x20" Acrylic on Canvas A vibrant abstract acrylic painting created by student artists that captures the explosive joy and boundless energy of creativity. Fluorescent pinks, electric blues, neon greens, and fiery oranges collide and swirl across the canvas in a dazzling display reminiscent of a fireworks show. Each bold stroke and splash radiates movement and celebration, reflecting the spirit of youthful imagination and the transformative power of the arts.
You're a Firework item
$20

Abstract painting Acrylic on 12’x18’ wooden framed board. Painted by Akela Wolff Widener, 6th grade artist
Sunset On El Reno Lake item
$20

“Sunset On El Reno Lake” Fluorescent acrylic on tagboard Painted by Gus Camarillo
Concentric Colors!! item
$40

“Concentric Colors!” Fluorescent acrylic on large 40”x40” canvas Artist: Michelle Williams
Hand painted gourd bowl with flower item
$10

Gourd grown by Mr. Garner; hollowed out and cut into bowl; painted by students in Mr. Bell’s 2nd hour art class
Abstract Collaboration item
$30

“Abstract Collaboration” Fluorescent acrylic and acrylic pen on 16”x20” canvas Collaboration: Mr. Bell and Emily Blair
Wild Imagination item
$15

Fluorescent acrylic on 8”x10” canvas Painted by RLC student artist
Pink Skies Over El REno item
$20

Students past and present worked together to create this mixed media piece on 11”x14’ canvas.
Lavendar Leaves item
$15

Acrylic and paint pen on 14”x14” wooden panel ready to hang. Artist: Mariah Lopez, Peyton Lamebull
Lots of Dots item
$20

Acrylic on 12”x12” canvas Painted by 6th grade 6th hour art students
Earthtastic item
$40

Mixed media on 16”x20” canvas. Painted and drawn by 6th grade Eugenio Salazar Lexi Magaeu Leo Weiher
Flower Boxes item
$30

A pair of hand painted boxes decorated with pink flowers. 8”x8”
Denim Days item
$10

Hand painted wicker basket Bailey Price Includes artificial plant
Twister Planet item
$10

Retro twisted sculpture on wooden base
What You See... item
$15

Abstract fluorescent acrylic on 14”x18” tag board Artist: Jacob Pawnee
Colorful Gumballs item
$20

Acrylic on 12”x 12” Painted by 6th grade 6th hour artists
10 Red Roses item
$10

Watercolor on paper Artist: Messiah Russell
Middle School Hallway item
$20

Acrylic on 12”x12” canvas Painted by 6th hour artists
The Galaxy Tree item
$15

Acrylic on 12”x12” wooden panel Painted by RLC artists
Colorful Cloud Tree item
$15

Acrylic on 12”x12” wooden panel Painted by RLC artists
Remember item
$15

Mixed media created by RLC students past and present 12”x12” canvas
4 Artistic Hands item
$15

Acrylic and acrylic paint pen 8”x10” canvas Artist: Kollyns LoFoe, 6th grade artist
4 Ceramic Coasterr item
$15

Set of 4 asymmetrical coaster donated to auction
Me item
$20

Mixed media created by RLC students past and present 12”x12” canvas
Fired Clay Set - 2 handled cups and a small bowl item
$20

Light blue with hints of purple Crafted by a select group of 5th grade sculptures
Fired Clay Set - one handled cup with a small dish item
$15

Red and black Crafted by a select group of 5th grade sculpters
Fired Clay Set - On Cup with matching Dish item
$15

A "loving" set with white hearts on a red back ground Crafted by a select group of 5th grade sculpters
Fired Clay - Dish - light blue item
$10

Light blue on a natural background Crafted by a select group of 5th grade sculpters
Fired Clay - Dish - Purple and light blue item
$10

Purple freckled dish with hints of blue on the outside Crafted by a select group of 5th grade sculpters
Fired Clay - Happy Day item
$10

Mug with handle and a reminder to keep your smile! Crafted by a select group of 5th grade sculpters
Fired Clay - Dish with pressings item
$10

Beautifully pressed Dish with red and light green coloring Crafted by a select group of 5th grade sculpters
Fired Clay - Dish - Light Green item
$10

Light Green Dish -- Broken things still need loved Crafted by a select group of 5th grade sculptures
Fired Clay - Dish - Purple and Blue item
$10

Dish with a purple inside and delicate sides like flower peddles painted in a green/blue color Crafted by a select group of 5th grade sculptures
Fired Clay - mug with spiraled handle item
$10

Red, yellow and natural mug made with a sweet spiraled handle Crafted by a select group of 5th grade sculptures

