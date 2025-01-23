Hosted by

Rochester Arts & Sciences Academy’s Silent Auction

1| 2 Night Stay in the Wisconsin Dells
$100

Starting bid

A 2-NIGHT STAY FOR THE WHOLE FAMILY, INCLUDING FIDO Thunderbird Resort in the Wisconsin Dells Create lasting memories during a delightful 2-night stay at the family and dog-friendly Thunderbird Resort condo, which comfortably sleeps up to 6 people, along the peaceful west shore of Lake Delton in the Wisconsin Dells! Guests can enjoy private beach access, a free rowboat and paddleboard, and a firepit for evening s'mores under the stars. Inside, unwind by the gas fireplace, stream favorite shows, and prepare family meals in the fully equipped kitchen. Conveniently located near attractions like Noah's Ark Water Park and Devil's Head Ski Park, this getaway offers fun for everyone. Dogs are welcome (2 max) with guidelines. Must be scheduled around exisiting bookings and redeemed by December 31, 2026. Generously donated by Greg and Jamie Pfister Valued at $1,100
2| 4 Premium Twins Tickets
$50

Starting bid

PREMIUM TWINS BASEBALL EXPERIENCE 4 Twins Tickets Hit a home run with four tickets to see the Minnesota Twins take on Tampa Bay on Saturday, July 5th at 1:10 PM! These aren't just any seats—you'll be watching from the exclusive Thrivent Club, offering padded infield seating with fantastic sightlines. Enjoy the game in climate-controlled comfort with access to exceptional food and beverage options in the Carew or Puckett Atriums. You might even spot Twins alumni who own seats in this premier section! Perfect for entertaining family, friends, or clients in truly VIP style. Generously donated by Tom and Kathy Schwab
3| Whole House Deep Clean item
3| Whole House Deep Clean
$200

Starting bid

Enjoy a perfectly clean house! Includes: Organic Cleaning - Whole house deep clean ($800 value)
4| Santa's Workshop Complete Experience
$50

Starting bid

Over $600 Value! Erin Young Photography Santa's Workshop Complete Experience Create magical holiday memories with this premium package! Capture the holiday spirit in style. Includes: Erin Young Photography - Santa's Workshop visit ($500 value); Workshop Barber Shop - 2 gift certificates ($50 value)
5| Learn to Cook Indian Food
$50

Starting bid

Learn the basics of three versatile Indian gravies that when combined with your favorite protein or vegetables can add a flavor that leaves you with a want for more! Indulge in a 90-minute session and take home the gravies prepared for a delicious dinner. All ingredients will be provided - come empty handed with an appetite for Indian food, and leave with something for everyone in your family to relish or try. Duration: One 90-minute session Scheduling: At a mutually convenient time; to be redeemed by September 2025 Generously donated by Jaydev Dave and Mansi Thakkar
6| Family Fun Day Package
$20

Starting bid

Create unforgettable family memories with this all-inclusive fun package! The perfect combination for quality family time. Includes: Bowlocity Family Pass ($80 value); Blue Lagoon Mini Golf - 2 rounds ($20 value); Unraveled Escape Room gift card ($25 value); BB's Pizza - One large single topping pizza; Nothing Bundt Cakes Triple Bundlet Tower (need to be picked up at Gala) and 1 Bundlet for a Year (recieve 1 free Bundlet each month for a year) ($89.75 value)
7| Family Adventure Package
$20

Starting bid

Create lifelong memories with this family entertainment bundle that combines the nostalgic charm of traditional amusements with modern cinema! Begin your adventure at the renowned Lark Toys with their beautiful hand-carved carousel – a true artistic masterpiece that delights riders of all ages. Challenge each other to mini-golf on their whimsical course, then complete your family fun with movie passes to catch the latest blockbusters. The perfect package for quality family time filled with play, imagination, and entertainment! Includes: Lark Toys - 12-ride carousel pass ($36 estimated value); Lark Toys - 4 mini-golf passes ($40 estimated value); CMX Chateau/Paragon movie theater - 5 free passes ($50 estimated value), Gift card to Creative Cuisine (Newts, City Market, Pi, the Redwood Room, Purple Goat, Tildas) ($25)
8| Theme Park Thrills + Treat Package
$20

Starting bid

Experience the ultimate Minnesota summer adventure with a day of thrills followed by sweet treats! Begin at Valley Fair, the upper Midwest's largest amusement park, where you'll enjoy heart-pounding roller coasters, refreshing water rides, and family attractions for all ages. After a day of excitement, cool down with handcrafted ice cream from Flapdoodles, Rochester's beloved ice cream destination known for their creative flavors and premium quality. This perfect pairing creates a complete day of fun that balances adrenaline with indulgence for the ideal family outing or friend adventure. Includes: Valley Fair - 2 single-day admission tickets ($130 value) Flapdoodles gift card ($20)
9| Game & Play Night
$20

Starting bid

Level up your family fun with this entertainment package! Game on! Includes: HyperSpace Starcade - 100 credit game card ($25 estimated value) Blue Lagoon Mini Golf - 2 rounds ($20 value); One Athletics gift card/t-shirt basket ($50 estimated value); Barnes & Noble gift card ($25); Five Guys gift card ($20)
10| Twin Cities Adventure Day
$20

Starting bid

Explore the best of the Twin Cities with this educational adventure package! A perfect day trip from Rochester. Includes: Minnesota Zoo - 4 tickets ($80 estimated value); Bakken Museum - 5 passes ($75 estimated value); Rocket Restaurant Group gift card (includes The Loop, The Loop West End, Pub 42, Five West, and Smoak) ($50)
11| Coding & Martial Arts Adventure
$50

Starting bid

Develop both mind and body with this skills package! The modern approach to well-rounded development. Includes: Code Ninja voucher ($75); National Karate Center - One-month pass with uniform
12| VIP Parking Spot for 1 Year
$20

Starting bid

PREMIUM PARKING PRIVILEGE VIP Parking Spot for 1 Year Say goodbye to parking frustrations for an entire year! Your winning bid secures a designated VIP parking spot at the front door for the 2025-2026 academic year. No more circling the lot or walking long distances in bad weather. Arrive stress-free for drop-offs, pick-ups, school events, and conferences with your very own reserved space. This coveted convenience is truly priceless for busy parents!
13| Design RASA's Next Spiritwear Shirt #1
$20

Starting bid

DESIGN LEGACY: CUSTOM SPIRITWEAR CREATION Spiritwear Design A great creative opportunity! Your student will collaborate one-on-one with professional designer Allison Matthews to create the official 2025-2026 RASA Spiritwear shirt designs. Imagine the pride your child will feel seeing their artwork worn by students, faculty, and families throughout the entire school year! This exclusive design experience gives your student the chance to leave a lasting creative legacy at our school.
14| Design RASA's Next Spiritwear Shirt #2
$20

Starting bid

DESIGN LEGACY: CUSTOM SPIRITWEAR CREATION Spiritwear Design A great creative opportunity! Your student will collaborate one-on-one with professional designer Allison Matthews to create the official 2025-2026 RASA Spiritwear shirt designs. Imagine the pride your child will feel seeing their artwork worn by students, faculty, and families throughout the entire school year! This exclusive design experience gives your student the chance to leave a lasting creative legacy at our school.
15| Inspirational Sweatshirt design
$20

Starting bid

CREATE OUR NEXT INSPIRATIONAL MASTERPIECE Inspirational Sweatshirt Design Your child can make their mark on one of our most beloved school traditions! The winner's student will work one-on-one with designer Allison Matthews to create the next inspirational sweatshirt design, including selecting the perfect motivational quote. This is truly a chance to inspire the entire school community, as your child's design will be worn and cherished by students, teachers, and families. A unique opportunity to share creativity and positivity! Note this item is to select the quote for the sweatshirt, no additional design.
16| Student Lunch Pizza Picnic with 3 Friends
$20

Starting bid

EXCLUSIVE PIZZA PARTY PACKAGE Student Lunch Pizza Picnic with 3 Friends Treat your child and three friends to the ultimate lunch break! Jamie Pfister and Allison Matthews will host a special pizza picnic at school on a mutually agreed upon date. This delicious private lunch experience is sure to be the envy of the playground! A perfect reward for hard work, a fun celebration, or simply a special treat your child won't forget.
17| 2 Front-Row VIP Seats to the School Play
$20

Starting bid

PRIME SEATS: "CANDY LAND" SCHOOL PLAY 2 Front-Row VIP Seats to the School Play Experience the magic of our school's production of "Candy Land" from the absolute best seats in the house! Your child and a guest will enjoy front-row VIP seating at this delightful performance on May 31 . Watch every smile, hear every line, and capture perfect photos without any obstructions. These coveted seats ensure you get the best view of this amazing production!
18| 2 Front-Row VIP Seats the Preschool / JK Concert
$20

Starting bid

FRONT-ROW MEMORIES: PRESCHOOL/JK CONCERT 2 Front-Row VIP Seats to the Pre-school/Junior Kindergarten Concert Secure the perfect vantage point for one of the most heartwarming performances of the year! Your winning bid grants you two front-row VIP seats to witness our youngest performers shine at the Pre-school/Junior Kindergarten Concert. From this premium location, you'll have an unobstructed view to capture every precious moment and proud smile.
19| 2 Front-Row VIP Seats to the JK Graduation
$20

Starting bid

VIP EXPERIENCE: JUNIOR KINDERGARTEN GRADUATION 2 Front-Row VIP Seats to the Junior Kindergarten Graduation Celebrate this milestone moment in comfort and style! Your winning bid secures two front-row VIP seats at our Junior Kindergarten Graduation ceremony on June 19. No straining to see or standing on tiptoes—you'll have the perfect view to witness every adorable moment, from the processional to the certificate presentation. Create lasting memories with premium seating for this special achievement!
20| 2 Front-Row VIP Seats to the Middle School Graduation
$20

Starting bid

PREMIUM SEATING: 8TH GRADE GRADUATION 2 Front-Row VIP Seats to the 8th Grade Graduation Don't miss a single moment of this significant milestone! Your winning bid guarantees two front-row VIP seats at our 8th Grade Graduation on June 19. From these exclusive seats, you'll have the perfect vantage point to capture every special moment—the speeches, the diploma presentation, and those proud smiles. Make this momentous occasion even more memorable with the best seats in the house!
21| 2 Front Row VIP Seats to the 5th Grade Exhibition
$20

Starting bid

EXCLUSIVE ACCESS: 5TH GRADE EXHIBITION AND PROMOTION 2 Front Row VIP Seats to the 5th Grade Exhibition on June 19. Witness our 5th graders showcase their impressive projects and accomplishments from the best seats available! Your winning bid secures two front-row VIP seats at the 5th Grade Exhibition. These premium seats offer an unobstructed view of all presentations and displays, allowing you to fully appreciate the hard work and creativity of our talented students. Perfect for proud family members who want to capture every moment!
22| Dinner & Opera Night
$50

Starting bid

Over $350 value! Experience culture and cuisine with this elegant night out! A sophisticated evening awaits. Includes: Terza gift card ($100); Minnesota Opera - 2 tickets ($200 value); Chocolaterie Stam - 40-piece chocolate box ($55 value)
23| Music & Shopping Date Night
$50

Starting bid

Over $200 value! Harmony and retail therapy combine in this perfect date package! The ideal night out. Includes: Red Cow gift card ($50); Minnesota Orchestra - 2 tickets ($120 value); Counterpoint gift card ($50)
24| Shopping, Evening Out & Coffee in the Morning!
$5

Starting bid

Over $250 value! Transform an ordinary weekend into an extraordinary experience! Cheers to great memories! Includes: Four Daughters Vineyard - Winemaker's Tour for 4-8 people ($160 value) Forager Brewery - Six-pack of Humble Forager Humble Bumble Seltzers, Mango Mandarin and Citrus flavors ($36 value); Counterpoint gift card ($50); Moka gift card ($10); Macy’s gift card ($25)
25| Dinner and Theater Night
$20

Starting bid

Elevate your date night with this perfect pairing of culinary delights and live entertainment! Begin your evening with a delicious meal at Red Cow, known for their gourmet burgers, craft beers, and sophisticated atmosphere. After dinner, enjoy the magic of live theater with tickets to the renowned Commonweal Theatre in charming Lanesboro. This package creates the ideal evening out, combining fine dining and cultural enrichment for an unforgettable experience that nourishes both body and soul. Includes: Red Cow gift card ($50); Commonweal Theatre - 2 tickets ($76 value)
26| Arts & Dessert Basket
$50

Starting bid

Feed your soul and your sweet tooth with this perfect pairing of cultural enrichment and decadent desserts! Enjoy a full year of inspiration at the Rochester Art Center, where rotating exhibitions showcase contemporary visual arts in a stunning riverside setting. Your membership includes special events, opening receptions, and educational opportunities, plus a stylish tote and mug to show your support for the arts. Complement your cultural experiences with Nothing Bundt Cakes' delicious creations—including both an elegant decorated cake and a certificate for future indulgence. This package creates a beautiful balance of artistic and culinary pleasure! Includes: Rochester Art Center - Tote, mug, and 1-year membership ($133 value) Nothing Bundt Cakes - 8" decorated Happy Everything Chocolate Chocolate Chip Cake (to be picked up at the Gala) and a certificate for 8" Frosted & Boxed Cake ($68 value)
27| Golf Foursome Package
$20

Starting bid

Hit the links with friends! The perfect way to enjoy Rochester's beautiful golf season with great company. Includes: Willow Creek Golf - 4 players for 18 holes ($136); Five Guys gift card ($20)
28| Rochester Athletic Club Membership + Gear Gift Card
$50

Starting bid

Over $450 value! Experience premier fitness and wellness at Rochester's finest health club! and get gear to support your fitness journey! This one-month membership to Rochester Athletic Club and Scheels gift card gives you complete access to state-of-the-art facilities including multiple fitness areas, swimming pools, tennis courts, basketball courts, and group exercise classes. Perfect for individuals or families looking to elevate their fitness routine in a full-service, upscale environment. Includes: Scheels gift card ($25) One-month full membership access to Rochester Athletic Club
29| Sports & Fitness Package
$100

Starting bid

Over $300 value! Inspire active living and athletic development with this comprehensive gymnastics package! The Rochester Gymnastics Academy gift basket includes a full session of classes where participants can develop strength, flexibility, coordination, and confidence in a supportive environment. After building those gymnastics skills, use the Target gift card for new workout clothes, fitness accessories, or healthy snacks. Perfect for energetic kids or adults looking to enhance their physical fitness through one of the most comprehensive body-conditioning sports available. Includes: Rochester Gymnastics Academy gift basket with one full session tuition for $235 plus ROGA swag ($292 value) Target gift card ($25)
30| Martial Arts Training Package #1
$50

Starting bid

Located at the RAC! Martial Arts for Health - 1 certificate including 3 months of classes with uniform (up to $380 value)
31| Martial Arts Training Package #2
$5

Starting bid

Located at the RAC! Martial Arts for Health - 1 certificate including 3 months of classes with uniform (up to $380 value)
32| Martial Arts Training Package #3
$5

Starting bid

Located at the RAC! Martial Arts for Health - 1 certificate including 3 months of classes with uniform (up to $380 value)
33| Martial Arts Training Package #4
$5

Starting bid

Located at the RAC! Martial Arts for Health - 1 certificate including 3 months of classes with uniform (up to $380 value)
34| ROGA Basket
$50

Starting bid

Over $250 value! Rochester Gymnastics Academy gift basket including 10 open gym passes worth $200 plus ROGA swag ($257 value);
35| Coding Adventure + Sweet Reward
$20

Starting bid

Can be used toward a RASA club! Build your coding skills! The perfect STEM-focused experience for young and thinkers. Includes: 2 Code Ninjas voucher ($150 value); Coldstone Creamery gift card ($25)
36| Kids Tech & Mystery Bundle
$20

Starting bid

Can be used toward a RASA club! Develop critical thinking skills through both digital and real-world problem-solving! This innovative package combines tech shopping, coding education, and immersive puzzle-solving experiences. The Best Buy gift card lets you choose the perfect tech tools, while Code Ninjas helps kids learn programming concepts through game building. Complete the experience with an Unraveled Escape room adventure, where teamwork and creative thinking are key to solving intriguing puzzles. Includes: Best Buy gift card ($50); 1 Code Ninja voucher ($75); Unraveled Escape gift card ($25)
37| Code Ninjas Voucher + Uni Uni Bubble Tea
$20

Starting bid

Can be used toward a RASA club! Build your coding skills! The perfect STEM-focused experience for young and thinkers. Then stop by Uni Uni Bubble Tea for a delicious treat afterward! Includes: 2 Code Ninjas vouchers ($150 value); Uni Uni Bubble Tea giftcard ($20)
38| Music & Treat Basket
$20

Starting bid

Discover the joy of music creation with this immersive musical package! Pure Rock Studio offers expert instruction that transforms beginners into confident musicians through personalized guidance and engaging lessons. Whether you've always wanted to learn guitar, piano, drums, or develop your vocal talents, their professional instructors make the journey fun and rewarding. After your music session, enjoy a refreshing beverage from Moka to refuel your creative energy. The perfect package for anyone looking to explore their musical potential in a supportive, professional environment. Includes: Pure Rock Studio - 1 month of music classes ($148 value) Moka gift card ($10)
39| Red Barn Learning Farm Basket
$50

Starting bid

Over $150 value! Immerse your family in the joys of farm life with this comprehensive agricultural education package! The Red Barn Learning Farm provides hands-on experiences with animals, gardening, and sustainable farming practices in a child-friendly environment. This gift basket includes everything needed to enjoy their educational programs where children can interact with farm animals, learn about food sources, and develop a deeper connection to nature. Perfect for families who value experiential learning, outdoor adventures, and creating meaningful connections to our agricultural heritage. Includes: Red Barn Learning Farm Gift basket ($150 value)
40| Rochester Figure Skating Club Lessons + Scheels
$20

Starting bid

Glide into a new skill with private figure skating lessons from the Rochester Figure Skating Club and grab some gear for your new hobby! This gift certificate provides access to expert instruction from qualified coaches who will help develop balance, coordination, and skating technique. Perfect for beginners looking to learn the basics or intermediate skaters wanting to refine their skills on the ice. Includes $25 Scheels gift card.
41| Bricks & Minifigs Party Package
$50

Starting bid

Build memories with this amazing LEGO party experience! Host the ultimate birthday celebration or special event at Bricks & Minifigs, where creativity and fun come together. This complete party package includes dedicated party space, activities, and everything you need for a building-themed celebration that kids will talk about for months. (value $250)
42| Bricks & Minifigs Gift Basket
$50

Starting bid

Over $250 value! Unleash your child's creativity with this premium LEGO-themed gift basket from Bricks & Minifigs! Packed with an Mickey Mouse, Lucky Bamboo, Mini Orchid, Flower Bouquet, and a bag of assorted LEGO pieces, this basket is a treasure trove for any building enthusiast. Perfect for endless hours of imaginative play and construction challenges. (value $250)
43| New Family & Pet Bundle
$5

Starting bid

Over $125 value! The perfect package for households welcoming both two-legged and four-legged family members! This thoughtful bundle recognizes that many families include beloved pets alongside their children. The Buy Buy Baby gift card provides $100 toward everything needed for your newest human arrival—from essentials like diapers and clothing to gear, furniture, and toys. Meanwhile, the Central Bark swag bag ensures your furry family members feel equally cherished with premium pet products and accessories. Ideal for growing families who value all their members, regardless of species! Includes: Buy Buy Baby Gift Card ($100) Central Bark swag bag ($25 estimated value)
44| Movie & Haircuts for the Family
$20

Starting bid

Looking sharp has never been more fun! Get styled, then step out for a show with the whole family. Includes: Workshop Barber Shop - 5 gift certificates ($125 value); CMX Chateau/Paragon - 5 movie passes ($50 estimated value); Gift card to Creative Cuisine (Newts, City Market, Pi, the Redwood Room, Purple Goat, Tildas) ($25)
45| Family Portrait Complete Package
$50

Starting bid

Picture-perfect memories await! Camera-ready made easy. Includes: Janelle Kieffer Photography - $50 toward family photoshoot; Workshop Barber Shop - 3 gift certificates ($75 value); Moka gift card ($10)
46| Cookie Bars! #1
$10

Starting bid

LEGENDARY SALTED CARAMEL CHOCOLATE CHIP DELIGHT Pan of Cookie Bars Indulge in pure deliciousness with a large pan of Allison Matthews' famous salted caramel chocolate chip cookie bars! These sought-after treats feature the perfect balance of sweet caramel, rich chocolate, and a hint of salt for an irresistible flavor combination. Whether for a family gathering, special celebration, or (let's be honest) just for yourself, these delectable homemade treats are sure to disappear quickly!
47| Cookie Bars! #2
$10

Starting bid

LEGENDARY SALTED CARAMEL CHOCOLATE CHIP DELIGHT Pan of Cookie Bars Indulge in pure deliciousness with a large pan of Allison Matthews' famous salted caramel chocolate chip cookie bars! These sought-after treats feature the perfect balance of sweet caramel, rich chocolate, and a hint of salt for an irresistible flavor combination. Whether for a family gathering, special celebration, or (let's be honest) just for yourself, these delectable homemade treats are sure to disappear quickly!
48| Minnesota Science Museum Experience
$50

Starting bid

Package Includes: 4 Individual Ticket Vouchers to the Minnesota Science Museum Explore the wonders of science with family or friends! Each voucher is redeemable for one general admission to the museum, giving you access to fascinating exhibits including the Dinosaur & Fossil Gallery, Experiment Gallery, and the popular Sportsology exhibit. Perfect for curious minds of all ages - bid now for an unforgettable day of discovery! Each voucher code is individually redeemable. Valid until June 30, 2026.
49| Signed Ivan Pace Junior Mini Helmet
$10

Starting bid

Authentic Mini Helmet Signed by Minnesota Vikings Linebacker Ivan Pace Jr. Own a piece of Vikings history with this collectible mini helmet featuring the signature of rising defensive star Ivan Pace Jr. A perfect addition to any Vikings fan's memorabilia collection or display case. Ideal for the passionate football enthusiast - bid now to take home this unique piece of Vikings memorabilia! *Certificate of authenticity included.*
50| Minnesota State Fair Experience
$10

Starting bid

2 General Admission Tickets to the 2025 Minnesota State Fair Enjoy the Great Minnesota Get-Together! These tickets grant entry to the beloved Minnesota State Fair on any day during its 2025 run from August 21 - September 1. Experience all the fair has to offer - from award-winning agriculture exhibits and live entertainment to the famous food vendors and midway attractions. Valid for any age, making them perfect for adults, seniors, or children. Don't miss your chance to bid on this quintessential Minnesota summer tradition! Tickets valid for one-time entry on any single day of the 2025 fair. Transportation and parking not included.
51| National Karate Training Package #1
$5

Starting bid

Certificate for 1 Month Free Training + Free Uniform at National Karate Kick-start your martial arts journey with this introductory package from National Karate. The certificate includes one full month of professional karate instruction plus a complimentary uniform for new students. Perfect for adults or children interested in learning self-defense, building confidence, and improving physical fitness through martial arts training. Bid now for this opportunity to begin your karate experience! Certificate must be redeemed by June 5, 2025. Valid for new students only.
52| National Karate Training Package #2
$5

Starting bid

Certificate for 1 Month Free Training + Free Uniform at National Karate Kick-start your martial arts journey with this introductory package from National Karate. The certificate includes one full month of professional karate instruction plus a complimentary uniform for new students. Perfect for adults or children interested in learning self-defense, building confidence, and improving physical fitness through martial arts training. Bid now for this opportunity to begin your karate experience! Certificate must be redeemed by June 5, 2025. Valid for new students only.
53| National Karate Training Package #3
$5

Starting bid

Certificate for 1 Month Free Training + Free Uniform at National Karate Kick-start your martial arts journey with this introductory package from National Karate. The certificate includes one full month of professional karate instruction plus a complimentary uniform for new students. Perfect for adults or children interested in learning self-defense, building confidence, and improving physical fitness through martial arts training. Bid now for this opportunity to begin your karate experience! Certificate must be redeemed by June 5, 2025. Valid for new students only.
54| Bliss Photography Package
$50

Starting bid

$300 Gift Certificate for Bliss Photography of Rochester, MN Capture life's precious moments with this gift certificate from Bliss Photography, led by experienced photographer Catharine Bliss. This certificate can be applied toward a variety of professional photography services including: Business headshots Family portraits Newborn photography Children's sessions High school senior photos With over 20 years of experience, Catharine specializes in creating timeless images that showcase your unique personality and story. Her conveniently located studio is in the Miracle Mile shopping center near Mayo Clinic and Downtown Rochester. Bid now to preserve your special moments with professional photography! Certificate value: $300
55| Spa Basket #1
$10

Starting bid

Deluxe Self-Care Collection in Decorative Sunflower Box Indulge in some well-deserved relaxation with this thoughtfully curated spa basket! This beautiful sunflower-themed gift box contains everything needed for a rejuvenating self-care experience including: Cozy plush slippers with soft fur lining; "Tea Party in a Box" assortment of premium teas; April Breeze flower diffuser; Organic beeswax lip balms; Luxurious hand soap and lotions; Aromatic bath products; and much much more! Perfect for anyone needing a moment of calm and relaxation. Created by our talented 2nd grade class, this spa basket offers a delightful retreat from everyday stress. Bid now for this charming collection of comfort and care!
56| Spa Basket #2
$10

Starting bid

Luxury Self-Care Collection in Decorative Tin Treat yourself to ultimate relaxation with this premium spa basket! This thoughtfully curated collection includes: Trader Joe's Shea Butter & Coconut Oil lotion; Sharper Image Heated Neck + Shoulder Wrap (can be heated in microwave or cooled in freezer); Luxury hand soap; Premium skincare products; and much much more! Perfect for unwinding after a long day or soothing tired muscles. Made by our talented second grade class, this elegant spa basket offers everything needed for a rejuvenating at-home spa experience. Bid now to bring home this wonderful collection of comfort and self-care items!
57| Ultimate Advanced LEGO Basket
$10

Starting bid

Collection of LEGO Sets Calling all master builders! The Ultimate LEGO Fan Basket is perfect for older kids who love a challenge. This epic bundle includes a variety of larger LEGO sets featuring favorites like: Star Wars; Harry Potter; Minecraft; Sonic the Hedgehog; and STEM-inspired builds. Budding engineers and animal lovers will also enjoy sets with wildlife creations and detailed planes. Plus, to keep the creativity going, we've included a $25 gift card to Bricks & Minifigs—your local treasure trove for all things LEGO! Made by our creative 5th grade class, this incredible collection comes complete with a storage bin to keep everything organized. Get ready for hours of building, imagining, and fun! Bid now for endless building adventures!
58| Sports Basket
$10

Starting bid

Collection of Sports Equipment and Collectibles Score big with this action-packed sports basket created by our 3rd grade class! This exciting collection includes: Wilson basketball (#22); Professional badminton set; Donruss sports trading cards (90 cards); Sports card holder collection; Various sports-themed collectibles; and assorted sports equipment and accessories! Perfect for young athletes and sports enthusiasts alike, this basket offers everything needed for active play and collecting. Whether your family loves shooting hoops, playing backyard games, or collecting trading cards, this versatile sports basket has something for everyone. Bid now to take home this winning combination of sports fun!
59| Sensory Basket
$10

Starting bid

Collection of Sensory Toys and Activities Engage your child's senses with this wonderful sensory basket created by Ms. Lemmon and Ms. Wadsworth's Junior Kindergarten class! This thoughtfully assembled collection includes: Crayola Multi-Color Light Board; Soft plush sensory toy; Various fidget toys including "Pinch Me," "Squeeze Me," and "Stretch Me" sensory balls; Pop-it fidgets in various shapes and colors; Books with tactile elements; Stress relief toys; and additional sensory play items! Perfect for children who benefit from sensory stimulation, this basket provides a variety of textures, lights, and interactive elements to support focus, calm, and creative play. Great for both home and travel use. Bid now to provide your child with this engaging collection of sensory tools and toys!
60| LEGO Builders Dream Basket
$10

Starting bid

Collection of LEGO Sets Spark creativity and imagination with this fantastic LEGO collection from Ms. Simon and Ms. Klees' Preschool class! This builder's dream basket features a variety of LEGO sets including: LEGO Classic blue baseplate; LEGO Creator 3-in-1 set; LEGO green dragon/dinosaur set; Spider-Man LEGO set; and multiple other LEGO building kits perfect for young builders! All items come organized in a handy storage container to keep pieces together and make cleanup easy. Perfect for preschool and early elementary-aged children to develop fine motor skills, problem-solving abilities, and creative thinking. Bid now to give your child hours of building fun!
61| Coffee Drinkers Delight
$10

Starting bid

Premium Coffee Experience Collection Wake up to the perfect cup with this exceptional coffee basket created by Ms. Bent's Kindergarten class! This caffeine lover's dream includes: ESPRO French Press; Starbucks gift card; Steam Coffee Shop gift card; Assorted premium coffee beans; Italian coffee selection; Flavored coffee syrups; and additional gourmet coffee accessories! Perfect for the coffee enthusiast in your life, this basket offers everything needed for a café-quality experience at home. Whether you prefer French press, drip, or specialty coffee drinks, this collection has you covered. Bid now to elevate your morning routine with this delightful coffee package!
62| From Preschool's Kitchen to Yours
$10

Starting bid

Complete Cooking Collection for Family Fun Inspire your little chef with this delightful kitchen basket created by Ms. Worlton and Ms. Wingert's Preschool class! This culinary collection includes: Kids Kitchen Set with child-sized cooking tools; Grow & Learn herb gardening kit; Bottle of cooking wine; Kitchen trivets; Silicone cooking utensils; Recipe box with recipe cards; Cooking jar with ingredients; and various kitchen accessories! Perfect for family cooking adventures, this basket combines fun learning opportunities with practical kitchen tools. Encourage your child's interest in food preparation while creating delicious memories together. Bid now to bring this kitchen adventure into your home!
63| Movie Night Basket
$10

Starting bid

Complete Movie Night Experience Transform your living room into the ultimate home theater with this fantastic movie night basket created by our Middle School students! This entertainment package includes: Pop Secret movie theater butter popcorn; Orville Redenbacher's natural popcorn; Assorted soda beverages; Microwave popcorn containers; Cozy blanket; Popcorn seasoning kit; Movie night snacks and candy; and everything else needed for the perfect movie marathon! Perfect for family movie nights, sleepovers, or weekend entertainment. Just add your favorite films for hours of comfortable viewing pleasure. Bid now to bring this cinema experience home!
64| Family Activity Night
$10

Starting bid

Collection of Family Games and Activities Bring the family together with this engaging activity basket from Ms. Milton's Kindergarten class! This fun-filled collection includes: Outdoor ladder ball toss game; Color Your Own Origami kit; Twister Shapes game; Diamond painting sticker craft kit; and several other games and activities for all ages! Perfect for family game nights, rainy days, or screen-free entertainment. This versatile basket offers something for everyone - from active outdoor games to creative crafts and classic party games. Bid now to bring home hours of family bonding and entertainment!
65| Donuts and Dance Party with Ms. Simon
$10

Starting bid

Start your day with a delightful treat and a dance party in Ms. Simons' room! This exciting offering invites the winning bidder and up to two friends to enjoy their choice of donuts and groove to some music. Whether you're a dance enthusiast or prefer a relaxed morning with good company and tasty treats, this experience promises a fun-filled start to your day.
66| Games and Snacks with Ms Simon
$10

Starting bid

Enjoy an exciting game experience in Ms. Simons' room! Gather one or two friends and join Ms. Simons after school for a fun-filled afternoon of board games or card games. Choose from a selection of games provided by Ms. Simon or bring your own favorite game from home. Indulge in a tasty snack while engaging in friendly competition and creating lasting memories.
67| Touchdowns and Treats with Mr. Walter
$10

Starting bid

Join Mr. Walter for "Touchdowns and Treats" where you can enjoy some quality time together. During this gathering, we can indulge in delicious treats and have a casual game of football. It'll be a great opportunity to bond and have some active fun. Let's make some lasting memories together during this enjoyable session.
68| Cozy Coffee Hang Out
$10

Starting bid

Savor the warmth and flavor of a cozy coffee date with Mrs. Bent and a friend. Your child and a friend will be treated to a delightful coffee experience at a local coffee shop, where they can enjoy a delicious brew, engage in meaningful conversations, and strengthen their bond outside of the school environment. Get ready to relax, sip your favorite coffee, and create treasured memories during this outside-of-school-time opportunity.
69| I Scream, You Scream, We all Scream for Ice Cream!!
$10

Starting bid

Get ready for a delightful ice cream meet-up with Mrs. Bent! Mrs. Bent is excited to treat your child and a friend to a scrumptious ice cream experience outside of school time. Indulge in your favorite flavors, enjoy great company, and create lasting memories during this special gathering.
70| Lunch with Mrs. Staples and a friend
$10

Starting bid

Enjoy a delightful lunchtime experience with Mrs. Staples! This special offering allows you and a chosen companion to share a meal and engage in meaningful conversations with Mrs. Staples, creating cherished memories and fostering a deeper connection. Please note that the specific date, time, and location of the lunch will be coordinated with Mrs. Staples and the participants to ensure everyone's availability and convenience.
71| Pizza and Movie Party with Mr. Olson
$10

Starting bid

Get ready for the ultimate pizza and movie party hosted by the amazing Mr. Olson. This exclusive opportunity allows one lucky student and three of their friends to enjoy a thrilling afternoon filled with delicious pizza and an entertaining movie experience. Bid on this listing and treat your child and their friends to an unforgettable party that will make your day extra special. The party will take place from 3:30 PM to 4:30 PM, providing an exclusive experience for the winning bidder and their selected friends on a mutually agreed upon date.
72| Breakfast and Bunnies
$10

Starting bid

Begin your day in Ms. Dagney's Room with a friend, having breakfast and a visit with her bunnies. Morning and breakfast can be coordinated with w participants!
73| 1:1 One Hour Child Life Session with Ms. Dagney
$10

Starting bid

Does your student have difficulty with going into the medical setting or the dentist, have an upcoming procedure they need help preparing for or processing grief or difficult experiences. Ms. Dagney could provide either an in home consult or connect in Ms. Dagney's room at RASA. Will be coordinated with participants family.
74| Popsicles and sidewalk chalk
$10

Starting bid

Spend an hour after school on a sunny day in June with Ms. Bishop, Ms. Heimer, and Mrs. Staples! Enjoy decorating RASA's sidewalks with sidewalk chalk art while cooling off with some popcicles. The winner is welcome to choose up to three friends to join them!
75| Summer French lessons with Mme Billings
$10

Starting bid

Join Madame Billings for 5 30-minute summer French lessons to help your child's language skills flourish!
76| Paint Party with Mrs. Langner and Mrs. Schulz
$10

Starting bid

Come join Mrs. Langner and Mrs. Schulz for a paint party! The highest bidder along with 3-4 friends, can come enjoy a paint class led by Mrs. Langner and snacks provided by Mrs. Schulz! The party will take place from 3:30 PM to 4:30 PM, providing an exclusive experience for the winning bidder and their selected friends on a mutually agreed upon date.
77| Crepe making with Madame Billings
$10

Starting bid

Learn how to make crepes with Madame Billings and three friends or family members! Enjoy toppings of your choice, create wonderful crepes to share, teach your child how to cook a simple dish! Will be coordinated on a mutually agreed upon date.
78| Doodling on a noodle
$10

Starting bid

Have you every wondered what it would be like to doodle on someones head? Here's your opportunity to draw on my freshly shorn head! This is for two or three people with pictures being posted to the facebook page. Date and time can be coordinated with the winner.
79| Walking with Bella (and Anne)
$10

Starting bid

Can't get enough time with Bella? Don't have a pet of your own? Enjoy a walk with Bella (and Anne) on a beautiful afternoon in May (or mutually agreed upon time). Bella and Anne will come to your neighborhood to go for a walk and spend some time together. Anne will supply ice cream/cold treats for the humans and Skinny Pop for the winner to share with Bella when she does her tricks. The winner will also get to take a balloon dog home afterward. This opportunity is estimated to be 1 hour (or so) and is open to one family with children in Kindergarten or older.
80| Watch Timberwolves Game!
$10

Starting bid

Join Mr. Evenson for watching a Timberwolves game. You can enjoy some quality time together. During this gathering, we can indulge in delicious treats and have a casual game of basketball. It'll be a great opportunity to bond and have some active fun. Let's make some lasting memories together during this enjoyable session.
81| Pizza lunch in the classroom
$10

Starting bid

Come in and join Mrs. Walters for a lunch in the classroom. Mrs. Walters will order a pizza and you can invite two of your friends to join you!
82| A Trip to Thailand with Ms. Heimer
$10

Starting bid

Join Ms. Heimer for a special adventure as she shares all about her time in Thailand! You and three friends will get an exclusive look at her travels through a fun slideshow, hear cool stories, and even learn some Thai words and phrases. You’ll also get to experience a mini Thai market where you can “shop” for fun snacks and surprises using special “Baht” (Thai money)! Plus, we’ll play a traditional Thai game and try some tasty treats. This experience will take place on an agreed-upon day from 3:30 to 5:00 PM. Don’t miss this chance to catch up, have fun, and explore a new culture with Ms. Heimer!
83| Sunset on the Rochester Skyline
$10

Starting bid

Original Collaborative Artwork by 5th Grade Class Own a piece of Rochester's beauty captured through the creative eyes of our talented 5th grade students! This stunning collaborative painting depicts the Rochester skyline at sunset, with vibrant oranges and yellows illuminating the sky while the city buildings stand in detailed relief below. The artwork showcases both technical skill and creative expression, with textured elements and a beautiful composition that would make a wonderful addition to any home or office. Each student contributed to this special piece, making it truly one-of-a-kind. Bid now to bring home this special memento that celebrates both our city and our students' artistic talents!
84| Koi Fish Pond
$10

Starting bid

Original Mixed Media Artwork by Middle School Class Bring tranquility to your space with this beautiful collaborative koi fish artwork created by our Middle School students! Using a combination of salt and watercolor techniques, the students have created a serene underwater scene featuring colorful koi fish swimming in varying depths of blue water. The textured effect of the salt creates a unique dimensional quality, while the vibrant colors of the fish pop against the peaceful blue background. This piece showcases both technical skill and creative expression from our talented middle school artists. Bid now to add this striking conversation piece to your home or office collection!
85| Bowling for Four at Island Xtreme Bowl
$10

Starting bid

Bowling Experience for Four People with Shoe Rentals Strike up some fun with this exciting bowling package donated by Treasure Island Resort & Casino! This certificate entitles you and three friends to enjoy a complete bowling experience at Island Xtreme Bowl, including: Bowling for a party of four Shoe rentals for all participants Access to state-of-the-art bowling facilities Perfect for a family outing, friendly get-together, or date night with another couple. Located at Treasure Island Resort & Casino, Island Xtreme Bowl offers a modern bowling experience in a fun, energetic atmosphere. Bid now for a chance to roll some strikes and create lasting memories! To redeem your experience, please bring your certificate to Island Xtreme Bowl at Treasure Island Resort & Casino.
86| "Citrus & Celebrations" Embroidered Tea Towels
$10

Starting bid

Set of Hand-Embroidered Kitchen Towels by Bonnie Potter Add a touch of charm and whimsy to your kitchen with these beautiful hand-embroidered tea towels created by talented artisan Bonnie Potter! This delightful set features various colorful designs with clever sayings including: "When Life Gives You Lemons, Grab Salt & Tequila" "Cheers Sunshine" "In the USA" with patriotic designs "Lord Help Me To The Things Thanks For" with decorative elements And several other witty and heartwarming phrases! Each towel is meticulously hand-stitched with vibrant threads and beautiful motifs including citrus slices, flowers, and seasonal elements. Perfect for display in your kitchen or as a thoughtful housewarming gift. Bid now on this unique collection of functional art that combines craftsmanship and humor!
87| "Country Living" Embroidered Tea Towels
$10

Starting bid

Set of Hand-Embroidered Kitchen Towels by Bonnie Potter Bring the charm of rural life into your kitchen with these beautifully crafted hand-embroidered tea towels by talented artisan Bonnie Potter! This delightful farm-themed collection features: "Country Living" cow design with colorful flowers "Live on the Farm" with sunflowers and farm imagery Charming hay wagon filled with chickens Barn and farm animals scenes Sheep and livestock designs Flower gardens and rural landscapes Each towel is meticulously hand-stitched with vibrant threads showcasing idyllic farm scenes, lovable animals, and countryside motifs. These functional pieces of art will add a touch of rustic elegance to any kitchen. Perfect for display in your country kitchen or as a thoughtful gift for anyone who appreciates rural beauty and handcrafted quality. Bid now on this unique collection that celebrates the simple joys of country living!
88| Pokémon Collectors' Paradise
$10

Starting bid

Ultimate Pokémon Fan Collection Calling all Pokémon trainers! This amazing Pokémon-themed basket created by Ms. Walters' class is a treasure trove for fans of all ages! This collector's dream includes: MEGA Pokémon Charizard building set Adorable Pikachu plush pillow Funko POP! Pikachu vinyl figure Pokémon Mad Libs word game Assorted Pokémon trading cards Pikachu stuffed animal Various Pokémon collectibles and accessories Perfect for both longtime Pokémon enthusiasts and new fans alike, this basket offers hours of imaginative play, collecting fun, and Pokémon adventures. Bid now to catch this incredible collection and become the ultimate Pokémon master!
89| Assistant Principal for the Day
$10

Starting bid

Does your child have what it takes to run the school? Give them the unforgettable opportunity to step into Mr. Doyle’s shoes as Assistant Principal for the Day! From greeting students and families at morning drop-off to making important “decisions” around the school, your child will get a behind-the-scenes look at what it’s like to help lead RASA. They’ll visit classrooms, assist with special projects, and even participate in meetings with Mr. Doyle. And to top off the day, the lucky Assistant Principal will enjoy a special lunch provided by Mr. Doyle himself. This one-of-a-kind experience is a wonderful opportunity for your child to practice leadership skills, build confidence, and see the inner workings of their school in a fun and memorable way. Don’t miss out on this exclusive chance for your child to make lasting memories — bid now for a day of leadership, learning, and laughter!
90| Giant Stuffed Crayola Bunny
$5

Starting bid

Cuddle up with this giant stuffed bunny just in time for Spring!
91| Escape Challenge Rochester
$10

Starting bid

$50 Gift Certificate to Escape Challenge Rochester Put your problem-solving skills to the test with this exciting certificate to Rochester's premier escape room experience! Gather your friends or family and work together to solve puzzles, find clues, and escape from one of several themed rooms before time runs out. Perfect for a unique night out, family bonding, or celebrating special occasions. Escape Challenge Rochester offers an immersive adventure that combines critical thinking, teamwork, and fun. Bid now for this thrilling experience that will challenge your mind and create lasting memories!
92| Space Basket
$10

Starting bid

OUT OF THIS WORLD !!! The Ultimate space adventure collection complete with Rock Launchers, Galaxy Projection,Stickers, coloring books and extra special cosmically crunchy snacks for your awesome astronaut-in-training! Also included; Interstellar Building Kits, books, and the perfect accessories for a glow in the dark planetary dance party!! Blast off to the great BEYOND!! Created by the Obranovich/Hayden JK Classes!
93| Outdoor Adventures Basket
$10

Starting bid

Spark your child's imagination with this adventure-ready collection! From building and creating to outdoor exploration, this basket has everything a young mind needs for endless fun. Featuring MEGA Blox construction toys, a motorized kit for budding engineers, creative art supplies including Crayola chalk, and even a Solo Stove starter pack for family outdoor adventures. Perfect for rainy days, sunny afternoons, and everything in between - this basket will keep your little explorer engaged, learning, and smiling! Bid on this treasure trove of Ms. Bishop's first-grade-approved fun and support our school while giving your child the gift of adventure and creativity!
94| MLB Star Power: Byron Buxton Signed Photo
$5

Starting bid

This premium auction item features an authentic signed photograph of Minnesota Twins star center fielder Byron Buxton. Known for his exceptional speed, defensive prowess, and powerful hitting, Buxton is one of baseball's most exciting players and a cornerstone of the Twins franchise. This collector's item comes professionally authenticated and would make a perfect addition to any baseball fan's memorabilia collection or office display. Value $100
95| Reading Nook Basket
$5

Starting bid

Over $350 value with a Yoto MIni! Dive into literary worlds with this perfect reading retreat basket! Featuring beloved classics and modern favorites including "Diary of a Wimpy Kid: Old School," "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children," "Treasure Island," and "Mercy Watson," this collection offers something for every young reader. The basket comes complete with a soft blanket for snuggling up, Energizer batteries to power the included LED book light for nighttime reading adventures, and refreshing Tazo tea for the perfect reading companion. Whether for bedtime stories, rainy day escapes, or cultivating a lifelong love of literature, this basket transforms any corner into a magical reading sanctuary.
96| Science Basket item
96| Science Basket
$10

Starting bid

Indulge in the scientific method with a science basket including kits from the National Geographic, Tin Can Robot, and other STEM-based activity kits put together by the JK families in Ms. Lemmon and Ms. Jen's classroom.
97| Equestrian Adventure: Pony Meet & Lesson
$5

Starting bid

Experience the joy of horsemanship with a 1-hour lesson featuring the Warner family's new pony! Perfect for young equestrians or beginners, this private session includes instruction horsemanship and bottle feeding baby goats. A helmet is requreid. Choose any weekend in June that fits your schedule.
98| Luxury Beauty Package: Lash Lift & Brow Perfection
$5

Starting bid

Treat yourself to a complete eye transformation with this premium beauty package from Esthetics Co by Lexi! This $150 value service includes a professional lash lift and tint to give your natural lashes gorgeous curl and definition, plus a complete brow makeover with expert waxing and tinting. Perfect for special occasions or as a pampering self-care treat that will enhance your natural beauty for weeks!
99| Rochester Poppins: Premium Childcare Directory Access
$5

Starting bid

Take the stress out of finding trusted childcare with a one-month subscription to the exclusive Rochester Poppins vetted babysitter directory ($45 value). This carefully curated service provides access to background-checked, experienced, and reliable sitters in the Rochester area. Perfect for busy parents who need occasional childcare or regular help. Your one-month access includes detailed sitter profiles, availability calendars, and direct booking capabilities.

