The Waverly School
Rock Show Tickets
108 Waverly Dr
Pasadena, CA 91105, USA
General Admission
$5
Tickets for non-Waverly students. Waverly students are free.
Tickets for non-Waverly students. Waverly students are free.
seeMoreDetailsMobile
add
Taco Plate
$12
Taco plate with rice, beans, and chips
Taco plate with rice, beans, and chips
seeMoreDetailsMobile
add
Ice Cream
$3
A cold treat!
A cold treat!
seeMoreDetailsMobile
add
Snack and Drink Tickets
$1
Tickets to purchase snacks and drinks.
Tickets to purchase snacks and drinks.
seeMoreDetailsMobile
add
Rock Show Poster
$5
Purchase a commemorative Rock Show poster designed by our very own Waverly student Grover Siegel
Purchase a commemorative Rock Show poster designed by our very own Waverly student Grover Siegel
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout