Rockwood Area Historical Society Memberships 2025

Adult single
$10

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Membership renewal is due annually in February.
Adult couple
$15

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Must reside at the same address. Membership renewal is due annually in February.
Senior single
$7

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Membership renewal is due annually in February.
Senior couple
$14

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Must reside at the same address. Membership renewal is due annually in February.
Student single
$7

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Membership renewal is due annually in February.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing