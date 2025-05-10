Rockwood Area Historical Society Inc
Rockwood Area Historical Society Memberships 2025
Adult single
$10
Membership renewal is due annually in February.
Adult couple
$15
Must reside at the same address. Membership renewal is due annually in February.
Senior single
$7
Membership renewal is due annually in February.
Senior couple
$14
Must reside at the same address. Membership renewal is due annually in February.
Student single
$7
Membership renewal is due annually in February.
