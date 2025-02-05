Roosevelt Elementary Apparel Shop 🌟 Tienda de ropa de la escuela primaria Roosevelt

Offered by
This faded black dad hat brings a nostalgic touch with its "Roosevelt Elementary School" embroidery in crisp white. The soft, worn-in fabric gives it a relaxed, vintage vibe and has an adjustable strap for a comfortable fit.
Esta gorra de papá negra descolorida aporta un toque nostálgico con su bordado "Roosevelt Elementary School" en blanco nítido. La tela suave y desgastada le da un aire relajado y vintage y tiene una correa ajustable para un ajuste cómodo.
This dark green trucker hat features the Roosevelt's logo in crisp white on the front, adding a clean, stylish touch to any outfit. Perfect for showing off school spirit, it combines comfort with a classic, laid-back design for students and fans alike.
Esta gorra de camionero verde oscuro luce el logo de Roosevelt en blanco nítido en la parte delantera, lo que le da un toque limpio y elegante a cualquier atuendo. Perfecta para mostrar el espíritu escolar, combina comodidad con un diseño clásico y relajado, ideal tanto para estudiantes como para aficionados.
Select your size at the next step. Selecciona tu talla en el siguiente paso.
Please note: Women's shirts have a V-Neck, Youth shirts have a crew neck
Tenga en cuenta: las camisas de mujer tienen cuello en V, las camisas juveniles tienen cuello redondo
This pink t-shirt is soft, comfortable, and perfect for school days. A stylish and versatile choice for everyday wear!
Esta camiseta rosa es suave, cómoda y perfecta para los días escolares. ¡Una opción elegante y versátil para el uso diario!
Select your size at the next step. Selecciona tu talla en el siguiente paso.
This t-shirt is comfortable and perfect for school events or casual wear. Perfect for all-day comfort and showing your Roosevelt Pride.
Esta camiseta es cómoda y perfecta para eventos escolares o ropa casual. Perfecto para comodidad durante todo el día y mostrar su orgullo Roosevelt.
Select your size at the next step. Selecciona tu talla en el siguiente paso.
Please note: Women's shirts have a V-Neck, Adult Unisex and Youth shirts have a crew neck
Tenga en cuenta: las camisas de mujer tienen cuello en V, las camisas para adultos unisex y las camisas para jóvenes tienen cuello redondo.
This t-shirt is comfortable and perfect for school events or casual wear. Perfect for all-day comfort and showing your Roosevelt Pride.
Esta camiseta es cómoda y perfecta para eventos escolares o ropa casual. Perfecto para comodidad durante todo el día y mostrar su orgullo Roosevelt.
Select your size at the next step. Selecciona tu talla en el siguiente paso.
This cozy grey pullover hoodie features Roosevelt printed on the front, making it perfect for cooler school days. Soft and comfortable, it’s a great addition to any student's wardrobe.
Esta acogedora sudadera con capucha gris tiene el estampado Roosevelt en el frente, lo que la hace perfecta para los días escolares más frescos. Suave y cómoda, es una gran incorporación al guardarropa de cualquier estudiante.
Select your size at the next step. CURRENTLY ONLY HAVE YOUTH SMALL. Selecciona tu talla en el siguiente paso. ACTUALMENTE SOLO CUENTAMOS CON JOVENES PEQUEÑOS.
These comfy kid's pajama pants feature the school's name printed on the side. Made from a soft, cozy fabric, they’re perfect for relaxing and sleeping in style or wearing to school for pajama spirit days!
Estos cómodos pantalones de pijama para niños tienen el nombre de la escuela impreso en el costado. Confeccionados con una tela suave y acogedora, son perfectos para relajarse y dormir con estilo o para ir a la escuela en días de espíritu de pijama.
Show your school pride with this cozy zip-up hoodie in dark heathered grey, available in both children's and adult sizes. Featuring the school logo on the front and back, it's the perfect way to stay warm while representing your school spirit. Demuestra tu orgullo escolar con esta acogedora sudadera con cremallera en gris jaspeado oscuro, disponible en tallas para niño y adulto. Con el logo del colegio en la parte delantera y trasera, es la manera perfecta de abrigarte y representar tu espíritu escolar.
Show your school spirit with this 4-inch round magnet featuring the official school logo! Perfect for your car or refrigerator, it’s a fun and easy way to carry a piece of your school pride wherever you go. ¡Demuestra su orgullo escolar con este imán redondo de 10 cm con el logotipo oficial de la escuela! Perfecto para su coche o nevera, es una forma divertida y sencilla de llevar un pedacito de su escuela a donde quiera que vaya.
These black joggers are a perfect mix of comfort and school pride! Designed with a relaxed fit, they run large, so sizing down one size is recommended for a more fitted look. Estos pantalones deportivos negros combinan a la perfección comodidad y orgullo escolar. Con un corte holgado, son de horma grande, por lo que se recomienda pedir una talla menos para un ajuste más ceñido.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!