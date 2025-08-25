BRAVE Communities

Rooted in BRAVE Luncheon

Khon Thai - 5800 Burnet Rd

Austin, TX 78756, USA

General Admission
$125

Includes: Lunch + Reserved Seat

VIP Admission
$200

Includes:
VIP Meet & Greet @ 10:45-11:45AM
Lunch + Reserved Premium Seat
VIP Gift Bag

HERO Partnership
$600

Includes:
• Logo on website & digital program
• 1-year BRAVE Membership with benefits
• 1 VIP ticket to Rooted in BRAVE

SEED Partnership
$1,500

Includes:
• Logo on welcome banner, event program, and digital slideshow as SEED sponsor

• Recognition during luncheon's opening/closing remarks

• Logo on BRAVE's social media platforms with company tagged

• 3 VIP tickets to Rooted in BRAVE

BRANCH Partnership
$3,500

Includes:
• Logo on welcome banner, event program, and digital slideshow as BRANCH sponsor

• Recognition during luncheon's opening/closing remarks

• Logo on BRAVE's monthly newsletter and social media platforms with company tagged

• 8 VIP tickets to Rooted in BRAVE

ROOT Partnership
$5,000

Includes:
• Logo on welcome banner, event program, and digital slideshow as ROOT sponsor

• Exclusive presenting logo at dessert station
• Recognition during luncheon's opening/closing remarks

• Logo on BRAVE's monthly newsletter and social media platforms with company tagged

• 10 VIP tickets to Rooted in BRAVE

LEGACY Partnership
$10,000

Includes:
• Prime logo placement and recognition on welcome banner, event program, digital slideshow as LEGACY sponsor.

• Exclusive presenting logo at food station

• Recognition during luncheon's opening/closing remarks

• "Partner spotlight" in BRAVE’s monthly newsletter and social media platforms with company tagged

• Blog/Vlog feature distributed on website, social media, December's newsletter

• Opportunity for remarks at luncheon

• 12 VIP tickets to Rooted in BRAVE

