Hosted by

Rosa Parks Elementary PTSA

About this event

Sales closed

Rosa Parks Elementary PTSA's Silent Auction 2025

Pick-up location

22845 NE Cedar Park Cres, Redmond, WA 98053, USA

!! Rosa Parks Parking SPOT !! item
!! Rosa Parks Parking SPOT !!
$150

Starting bid

Your OWN Rosa Parks parking spot for all of next school year (Fall 25/ Spring 26)! For the last 24 hrs only, here's your chance to never have to scramble and loop for a parking spot at school. Located as close to the main door as possible!
0. Month of Drawn2Art Classes item
0. Month of Drawn2Art Classes
$50

Starting bid

Enjoy one month of Drawn2Art classes with this gift certificate. Valid until Spring 2026, it offers a fantastic opportunity for children to learn and grow through art. Retail Value: $192 Bid on this bundle to support our school and give your child the gift of creativity and artistic expression!
1. 🎮 Behind the Blocks: Exclusive Minecraft Studio Tour item
1. 🎮 Behind the Blocks: Exclusive Minecraft Studio Tour
$30

Starting bid

BREAKING: EXCLUSIVE Tour of Mojang Studios! You and up to 3 of your closest, most mysteriously lucky friends will be whisked away on an exclusive, top-secret tour of the Mojang Studios office in Redmond. Yes, you read that right. A tour. Of the Mojang Studios office. In Redmond. Oh, imagine the legendary sights you'll see: the tables, the chairs. Strange, glowing artifacts scattered across the office. We don’t know what’s in there, but we’re pretty sure it’s mind-blowing. But hurry — this might be the only chance you’ll ever get to bask in the glow of Mojang Studios magic… unless, of course, you’re a Ghast and have been haunting the office for years. In that case, we’re pretty sure you’re already invited.   Travel to Redmond Washington is not included. Ani Grey will work with you to plan a tour date between May 1, 2025 – August 30, 2025, Monday to Friday, 8am to 4:30pm. Blackout dates apply.
2. Soar to New Heights – Museum of Flight Tickets ✈️ item
2. Soar to New Heights – Museum of Flight Tickets ✈️ item
2. Soar to New Heights – Museum of Flight Tickets ✈️
$40

Starting bid

Take your family on an adventure through the skies with FOUR tickets to the incredible Museum of Flight! Discover the wonder of aviation, explore real aircraft, and ignite the imagination of future pilots, astronauts, and engineers. A perfect weekend outing — fun, educational, and inspiring! $116 Value
3. When Life Gives You Lemons… 🍋 Lemonade Gift Basket item
3. When Life Gives You Lemons… 🍋 Lemonade Gift Basket
$8

Starting bid

Brighten your kitchen and your day with this charming Lemonade Gift Basket! Includes everything you need for some sweet, sunny refreshment: - A cheerful "Fresh Lemonade – 25¢" sign - 4 lovely glasses - Fresh lemons - Sparkling lemon soda - A pitcher to serve your lemonade from. - Indulgent Milano Lemon White Chocolate Cookies. Perfect for a picnic, a summer afternoon, or just adding zest to your life! Donated by Principle Pierce
4. McPrincipal Delivery 🍔 item
4. McPrincipal Delivery 🍔
$5

Starting bid

Your child will be the star of the lunchroom when Principal Lori Pierce personally delivers McDonald's right to their table! This VIP lunch experience must be arranged at least 3 days in advance and will be delivered during school hours on a mutually agreed-upon date. It's fast food with a side of fame — and all for a great cause!
5. VIP Teacher Lunch with Mrs. Mendoza 🍕🍟 item
5. VIP Teacher Lunch with Mrs. Mendoza 🍕🍟
$5

Starting bid

Your child and a lucky friend can enjoy an exclusive lunchtime hangout with 5th grade favorite, Mrs. Mendoza! They’ll get to choose between a classic Costco pizza party or a fun McDonald's meal — all during the school lunch! The date will be coordinated with [email protected], and memories are guaranteed. Don’t miss this priceless chance to make lunchtime unforgettable!
6. VIP Teacher Lunch with Mrs. Smith🍕🍟 item
6. VIP Teacher Lunch with Mrs. Smith🍕🍟
$5

Starting bid

Your child and a lucky friend can enjoy an exclusive lunchtime hangout with 5th grade favorite, Mrs. Smith! They’ll get to choose between a classic Costco pizza party or a fun McDonald's meal — all during the school lunch! The date will be coordinated with [email protected], and memories are guaranteed. Don’t miss this priceless chance to make lunchtime unforgettable!
7. VIP Teacher Lunch with Mrs. Alfonso 🍕🍟 item
7. VIP Teacher Lunch with Mrs. Alfonso 🍕🍟
$5

Starting bid

Your child and a lucky friend can enjoy an exclusive lunchtime hangout with 5th grade favorite, Mrs. Alfonso! They’ll get to choose between a classic Costco pizza party or a fun McDonald's meal — all during the school lunch! The date will be coordinated with [email protected], and memories are guaranteed. Don’t miss this priceless chance to make lunchtime unforgettable!
8. 🧬 STEM-tastic Discovery Microscope Set item
8. 🧬 STEM-tastic Discovery Microscope Set item
8. 🧬 STEM-tastic Discovery Microscope Set
$40

Starting bid

Inspire the next generation of scientists with the award-winning My First Lab Duo-Scope Microscope. This kid-friendly, dual-function microscope acts as both a compound and stereomicroscope—perfect for exploring slides and 3D objects like leaves and rocks. Comes with a full accessory kit to jumpstart any STEM adventure. Great for curious minds ages 7 and up!
9. 🐾 The Purr-fect Cat Lover's Gift Basket item
9. 🐾 The Purr-fect Cat Lover's Gift Basket
$25

Starting bid

Calling all feline fanatics! This whimsical, cat-themed bundle (valued at over $65!) includes everything from fun to functional: 🎲 Exploding Kittens Game 📖 The Cheshire Cheese Cat book 🎀 Cat stickers, napkins, coasters, treat bags & serving picks 🐱 Cat mug, cookie cutter, stuffy, cupcake holders with toppers This purr-fectly curated collection is sure to delight any cat lover—meow’s the time to bid!
10. 🏛️ The Paper Architect: Build the Wonders of the World item
10. 🏛️ The Paper Architect: Build the Wonders of the World item
10. 🏛️ The Paper Architect: Build the Wonders of the World
$15

Starting bid

Travel the globe without leaving your table! The Paper Architect lets you build 20 breathtaking, miniature versions of real-world architectural marvels using just paper. Perfect for crafty kids, teens, and adults who love hands-on projects and design challenges.
11. 🐉 Dragon Masters Mega Book Set (Books 1–22 + 24-26) item
11. 🐉 Dragon Masters Mega Book Set (Books 1–22 + 24-26)
$25

Starting bid

Adventure awaits! With this epic Dragon Masters collection, your child will soar through 25 thrilling books (Book #23 not included - it was eaten by a dragon) full of dragon battles, magic, and heroism. This nearly-complete set (a $146 value!) is perfect for young readers who love fantasy and action-packed stories.
12. 🧠 Sneaky Science Set – 3 Books of Clever Tricks & Hacks item
12. 🧠 Sneaky Science Set – 3 Books of Clever Tricks & Hacks
$10

Starting bid

Unleash your inner genius with this trio of mind-blowing books from the Sneaky Uses for Everyday Things series. Learn how to turn ordinary items into extraordinary gadgets and tricks. It’s science-meets-MacGyver fun—educational, inventive, and just a little mischievous.
13. 🧙‍♂️ Harry Potter Magic & Beads Kit item
13. 🧙‍♂️ Harry Potter Magic & Beads Kit
$15

Starting bid

Get crafty and cozy with Harry Potter! This magical bundle includes classic Harry Potter books and a fused bead kit to create your own pixel-style Harry, Hermione, and more. Perfect for young witches, wizards, and crafters ready to bring their favorite characters to life—then dive into the books for spellbinding stories!
14. 🎃 Spook-tacular Halloween Book Bundle item
14. 🎃 Spook-tacular Halloween Book Bundle
$15

Starting bid

Celebrate the spooky season with a fang-tastic collection of 9 Halloween-themed books! Plus, enjoy festive extras: Halloween cookie cutters and a foldable trick-or-treat bag that turns into a pumpkin. Whether you’re reading by flashlight or baking ghoulish goodies, this set brings all the thrills and chills!
15. 🐾 Cats & Dogs Fun Pack item
15. 🐾 Cats & Dogs Fun Pack
$10

Starting bid

Can’t choose between cats and dogs? No need! This paw-some bundle has the best of both worlds: 📚 1 cat book + 2 TY cat plushies 📚 1 dog book + 2 TY dog plushies 🧸 Dog with heart plush, dog bone cookie cutter, and Power of Hungry Pets game It’s a perfect mix of cuddly and clever for young animal lovers!
16. 🔍 Lindsey Davis Mystery Lovers Collection – 13 Novels item
16. 🔍 Lindsey Davis Mystery Lovers Collection – 13 Novels
$10

Starting bid

Step back into ancient Rome and solve crimes with the legendary sleuth Marcus Didius Falco! This set of 13 mystery novels by bestselling author Lindsey Davis is packed with wit, intrigue, and historical flair. A page-turning gift for any mystery or historical fiction fan!
17. 🐸🔬 Frog Tales & Science Fun – Book Trio item
17. 🐸🔬 Frog Tales & Science Fun – Book Trio
$8

Starting bid

Jump into reading and experimenting! This trio includes two Oscar and the Frog books that gently introduce science concepts, plus the hands-on Awesome Science Experiments for Kids book (a $31 value). Perfect for curious minds ready to explore the wonders of the world around them!
18. 🛁 Relax & Recharge Spa Basket item
18. 🛁 Relax & Recharge Spa Basket
$20

Starting bid

Treat yourself (or someone you love) to the ultimate at-home spa day! This indulgent basket is packed with pampering goodies: ✨ Instant refreshing gel, eye rescue gel & scented candle 🧖 Slippers, bath spa support pillow, and an eye pillow 💆 Thumb saver massage tool & three massage oils 🧼 Exfoliating scrub It's the perfect recipe for relaxation—just add peace and quiet!
19. 📚 Magical Merlin Missions Book Set item
19. 📚 Magical Merlin Missions Book Set
$15

Starting bid

Adventure awaits! Dive into the Merlin Missions, the magical continuation of the Magic Tree House series. Travel through time, meet legendary figures, and unravel ancient mysteries with Jack and Annie. A fantastic collection for readers who crave excitement, history, and magic in every chapter!
20. 🟩 Minecraft Superfan Bundle (Size Adult Small) item
20. 🟩 Minecraft Superfan Bundle (Size Adult Small) item
20. 🟩 Minecraft Superfan Bundle (Size Adult Small) item
20. 🟩 Minecraft Superfan Bundle (Size Adult Small)
$25

Starting bid

Build, battle, and explore with this ultimate Minecraft gift set! 🧥 Black & purple Minecraft jacket (Adult Small) 🛁 Cozy blue Minecraft Legends sweatshirt (Adult small) 💡 Creeper lamp to light up your gaming zone 📚 Full Woodsword Chronicles series + first 3 books of the Stonesword Chronicles This epic bundle brings the Minecraft universe to life—perfect for fans who want to wear, read, and live the game they love!
21. 🚒 Fire Truck Frenzy Activity Set item
21. 🚒 Fire Truck Frenzy Activity Set
$15

Starting bid

Sound the alarm—this set is red-hot fun! Perfect for future firefighters and little emergency responders, this bundle includes: 🚨 7 fire truck-themed books 🚒 6 emergency vehicles 🍪 4 cookie cutters It’s everything you need for high-action play and storytime with a siren's flair!
22. 🌌 Space Explorer Mega Pack item
22. 🌌 Space Explorer Mega Pack item
22. 🌌 Space Explorer Mega Pack
$15

Starting bid

Fuel curiosity and inspire young astronomers with this stellar set of 15 engaging books about space, planets, astronauts, and more—plus space shuttle toys to bring the adventures to life. Whether you're dreaming of Mars or the Moon, this bundle is a launchpad for imagination!
23. 📖 Sweet Nostalgia Book Pair item
23. 📖 Sweet Nostalgia Book Pair
$10

Starting bid

Take a heartwarming stroll down memory lane with this charming duo: 👦 The World of Dick and Jane — a classic early reader favorite 📘 Everything I Need to Know I Learned from a Little Golden Book — full of timeless wisdom and whimsy. Perfect for gift-giving, coffee tables, or sharing cherished memories with the next generation.
24. 😄 Mr. Men Mega Set – 13 Books + 22 Magnets item
24. 😄 Mr. Men Mega Set – 13 Books + 22 Magnets
$10

Starting bid

Meet Mr. Happy, Mr. Bump, and the whole gang! This delightful collection includes 13 Mr. Men books bursting with personality, plus 22 fun magnets perfect for the fridge or classroom ($62 value). A bright, playful gift for young readers and collectors alike!
25. 🌊 Sea Life Adventure Set item
25. 🌊 Sea Life Adventure Set
$10

Starting bid

Dive into undersea fun with this adorable and educational ocean-themed bundle! 📚 Sticker book, Seamore the Very Forgetful Porpoise, Dive!, and The Otter Who Loved to Hold Hands 🧸 4 sea life plushies (including an orca!) 🐚 5 sea-themed cookie cutters This set makes waves with curious kids who love marine animals and creative play!
🚂 Thomas the Tank Engine Collector's Book Set – $175 Value item
🚂 Thomas the Tank Engine Collector's Book Set – $175 Value item
🚂 Thomas the Tank Engine Collector's Book Set – $175 Value
$25

Starting bid

26. All aboard for hours of storytime fun! This impressive Thomas the Tank Engine book set (valued at $175) is a must-have for any little train enthusiast. Join Thomas and friends on classic adventures across Sodor—perfect for building a lifelong love of reading!
27. “LEGO Lovers Book Bonanza!” 📚🧱 item
27. “LEGO Lovers Book Bonanza!” 📚🧱
$20

Starting bid

Calling all young builders, adventurers, and master detectives! This ultimate LEGO-themed book bundle is bursting with action, imagination, and creativity. With over a dozen colorful books featuring LEGO City, Minecraft, Super Heroes, Nexo Knights, and more, kids can dive into thrilling stories, solve puzzles, explore space, and go on daring missions—all while enjoying their favorite LEGO characters. Perfect for independent readers, storytime, or any budding brick architect, this bundle even includes a collectible LEGO storage case to keep their treasures safe. Whether they're chasing treasure, fixing trucks, or exploring the galaxy, there's something for every LEGO fan in this exciting set. 🟡 Includes: 10+ LEGO City adventure books LEGO Minecraft & Nexo Knights stories Super Heroes Visual Dictionary (with Batman!) Activity & maze books Durable blue LEGO storage case Bonus: LEGO brick party treat bags! A fun, screen-free way to keep imaginations building!
28. “Unicorn Magic & Crafty Fun Basket!” 🦄🎨 item
28. “Unicorn Magic & Crafty Fun Basket!” 🦄🎨
$20

Starting bid

Spark creativity and imagination with this enchanting basket full of magical crafts, adorable unicorns, and hands-on fun! Perfect for kids who love rainbows, sparkles, and making things with their own two hands. This whimsical bundle includes unicorn-themed crafts, colorful art kits, a fuzzy plush friend, and even a plant-pet to grow and care for! From scratch art and postcard painting to building flying dragons and 3D puzzles, there’s something for every young creator in this magical mix. 🌟 Includes: Soft, plush pink unicorn Plant-a-Pet Unicorn grow kit Cut & Assemble Flying Paper Dragon book Picture Perfect postcard paint kit Rainbow scratch art pad 3D unicorn wood puzzle Cording and bead craft kits (Mermaid Waves & Unicorns!) Color-your-own ceramic rainbow A dream come true for little artists, crafters, and unicorn lovers!
29. “Smart & Strong: Women Who Changed the World 🌍💪” item
29. “Smart & Strong: Women Who Changed the World 🌍💪” item
29. “Smart & Strong: Women Who Changed the World 🌍💪”
$20

Starting bid

Inspire the next generation of changemakers with this powerful and thought-provoking bundle that celebrates trailblazing women and the future of our planet. Included is the beautifully illustrated Who’s She? board game, a brilliant twist on the classic guessing game—featuring 28 iconic women from history, science, art, and activism. Players learn about each woman's groundbreaking achievements as they play, sparking curiosity and admiration. Also featured is the vibrant and informative book Climate Change: The Choice Is Ours, a kid-friendly yet impactful look at environmental science, solutions, and hope for the future. It's the perfect companion for young readers ready to think big and act boldly. ✨ Includes: “Who’s She?” Wooden Guessing Game – 28 Women Who Changed the World Game box with biography cards for each woman Climate Change: The Choice Is Ours hardcover book. 3 Women in Science WideOpen Books. A meaningful and fun bundle that empowers kids to dream, lead, and make a difference!
30. “Mini Police Force on the Move!” 🚔🚁 item
30. “Mini Police Force on the Move!” 🚔🚁
$8

Starting bid

Sound the sirens and hit the lights—this action-packed set of miniature police vehicles is ready to roll! From patrol cars to helicopters and even a mobile command unit, this bundle is perfect for any young law enforcement enthusiast. With 10+ die-cast style vehicles, from England, Japan and the United States, including specialty units and even a mini robot and chopper, kids can stage daring rescues, high-speed chases, and city-wide adventures all from the living room floor. 🛻 Includes: Multiple police cars (variety of styles and designs) Police helicopter & mobile command truck Mini robot claw vehicle Bonus utility vehicles Durable, fun, and ready for duty—this bundle is sure to drive big smiles!
31. 🌸 Garden Party in a Basket! 🌼 item
31. 🌸 Garden Party in a Basket! 🌼 item
31. 🌸 Garden Party in a Basket! 🌼
$30

Starting bid

Calling all green thumbs (and future flower fanatics)! This cheery Gardening Basket is packed with everything you need to dig, plant, water, and grow your way to a blooming backyard adventure. Includes: 🌿 A colorful watering can to keep your sprouts happy 🧤 1 pair of sturdy adult gloves for the big diggers 🧤 3 pairs of kids gloves for your little garden helpers 🌱 A seed starter tray to kickstart your veggies or blooms 🌼 A surprise mix of various flower & veggie seeds 🧰 A handy gardening tool set — dig, rake, plant, repeat! 🧵 A cute gardening apron to stay stylish (and clean!) 🪴 PLUS: A big ol’ bag of Miracle-Gro Garden Soil to give your plants a healthy head start! Perfect For: - Family gardening fun - Springtime refresh - Teaching kids how things grow - Moms, grandmas, or green-loving dads! Created by Mrs. Balinbin’s room parent.
32. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Albright! 🍟🎉 item
32. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Albright! 🍟🎉
$5

Starting bid

Here’s a school-day surprise your child will never forget! The winning student gets to enjoy a VIP lunch with their favorite 2nd grade teacher, Mrs. Albright —no cafeteria line needed! 🥇 Your child gets to choose: A delicious Happy Meal from McDonald's or Cheesy, crowd-favorite Costco pizza 🕒 Lunch will take place during the school day at a time coordinated with [email protected], so your student can feel like a superstar without missing a beat in class. This one-of-a-kind experience is all about fun, connection, and a very special lunchtime memory!
33. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Escamilla 🍟🎉 item
33. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Escamilla 🍟🎉
$5

Starting bid

Here’s a school-day surprise your child will never forget! The winning student gets to enjoy a VIP lunch with their favorite 2nd grade teacher, Mrs. Escamilla —no cafeteria line needed! 🥇 Your child gets to choose: A delicious Happy Meal from McDonald's or Cheesy, crowd-favorite Costco pizza 🕒 Lunch will take place during the school day at a time coordinated with [email protected], so your student can feel like a superstar without missing a beat in class. This one-of-a-kind experience is all about fun, connection, and a very special lunchtime memory!
34. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Cushman 🍟🎉 item
34. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Cushman 🍟🎉
$5

Starting bid

Here’s a school-day surprise your child will never forget! The winning student gets to enjoy a VIP lunch with their favorite 2nd grade teacher, Mrs. Cushman —no cafeteria line needed! 🥇 Your child gets to choose: A delicious Happy Meal from McDonald's or Cheesy, crowd-favorite Costco pizza 🕒 Lunch will take place during the school day at a time coordinated with [email protected], so your student can feel like a superstar without missing a beat in class. This one-of-a-kind experience is all about fun, connection, and a very special lunchtime memory!
35. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Balinbin 🍟🎉 item
35. 🍕✨ VIP Lunch Date with Mrs. Balinbin 🍟🎉
$5

Starting bid

Here’s a school-day surprise your child will never forget! The winning student gets to enjoy a VIP lunch with their favorite 2nd grade teacher, Mrs. Balinbin —no cafeteria line needed! 🥇 Your child gets to choose: A delicious Happy Meal from McDonald's or Cheesy, crowd-favorite Costco pizza 🕒 Lunch will take place during the school day at a time coordinated with [email protected], so your student can feel like a superstar without missing a beat in class. This one-of-a-kind experience is all about fun, connection, and a very special lunchtime memory!
36. 💤📚 Snuggle & Storytime Bundle 🧸💖 item
36. 💤📚 Snuggle & Storytime Bundle 🧸💖 item
36. 💤📚 Snuggle & Storytime Bundle 🧸💖
$15

Starting bid

Wrap your little one in love, stories, and soft snuggles with this beautiful bedtime-themed bundle! Perfect for parents, grandparents, or a special baby shower gift, this set is packed with warmth and wonder. Includes: 📖 Classic bedtime books like: Guess How Much I Love You A Child’s Gift of Lullabies Treasury of Bedtime Stories Mother Goose Rhymes I Love You, Daddy / I Love You, Mommy I Love You: A Keepsake Storybook Collection 🧸 Cuddly plush animals: purple bear, owl puppet, lamb, turtle, and hand-crocheted octopus 🖼️ Keepsake photo items: "My First Year" baby photo frame Puzzle piece 4x6 photo frame Create the ultimate bedtime ritual filled with hugs, lullabies, and lasting memories. 💕
37.🔥🌌 Starry Night Campfire Bundle 🌠🪵 item
37.🔥🌌 Starry Night Campfire Bundle 🌠🪵
$40

Starting bid

Bring the outdoors to life with this cozy, sky-gazing adventure bundle! Whether you’re in the backyard or out in the woods, this set has everything you need for a perfect night under the stars. Includes: 🔥 Solo Stove fire pit – compact and smokeless for easy outdoor fun 🌭 Camp Chef roasting sticks (set of 6, extendable) – s'mores, anyone? ✨ Glow-in-the-Dark Night Sky Book – spot constellations with ease 📚 Children’s star books: Stars and 2021 Guide to the Night Sky 🕯️ Two beautiful hurricane candle lanterns for extra nighttime ambiance Perfect for families, couples, or solo star explorers. Make memories under a blanket of stars and warm firelight. ($100+)
38. 🦸‍♂️📚 Marvel Superhero Mega Bundle 💥🕷 item
38. 🦸‍♂️📚 Marvel Superhero Mega Bundle 💥🕷
$25

Starting bid

Unleash the power of the Marvel Universe with this epic collection of books and collectibles! Whether you're a diehard comic fan or just beginning your superhero journey, this bundle is packed with hours of adventure, legendary battles, and iconic heroes. Includes: 📚 Deluxe hardcover editions including: The X-Men Omnibus (Vol. 1) Uncanny X-Men Omnibus Marvel Super Heroes Storybook Collections The Ultimate Character Guide Taschen’s beautifully designed Marvel character history set (6 books: X-Men, Spider-Man, Iron Man, Fantastic Four, Captain America, Avengers) 🔍 Deep-dive titles: Battle for Wakanda The Marvel Book 5-Minute Marvel Stories 🦸‍♂️ 2 collectible superhero figurines with stands This is the ultimate gift for Marvel fans, collectors, or families who love stories of heroism, teamwork, and epic action. ($150+)
39. Creative Fun & Splashy Play item
39. Creative Fun & Splashy Play
$15

Starting bid

Dive into a world of creativity and splashy fun with this exciting bundle! Perfect for families and outdoor enthusiasts, this collection includes: Standing “Monster” Popsicle Tray: You and your friends can enjoy “scary” popsicles! Perfect for adding a whimsical touch to any summer day. Crayola Sidewalk Chalk: Let your imagination run wild with multiple packs of vibrant Crayola sidewalk chalk. Create colorful masterpieces on your driveway or sidewalk and enjoy hours of outdoor fun. Reusable Water Balloons: Get ready for some splashy play with these multicolored, reusable water balloons. Made from soft, knitted or crocheted material, they are eco-friendly and provide endless water fight fun without the waste. Red Plastic Basket: Keep your art supplies organized in this handy red plastic basket or use it as the perfect water balloon refilling station. Clear Glass Pitcher: This versatile clear glass pitcher is filled with more reusable water balloons. Use it to refill your water bucket or for serving your favorite beverages. Bid on this bundle to support our school and bring home a mix of creativity and splashy fun!
40. London Adventure Pack item
40. London Adventure Pack item
40. London Adventure Pack
$15

Starting bid

Embark on a journey through the iconic sights and sounds of London with this charming bundle! Perfect for travel enthusiasts and lovers of British culture, this collection includes: London Tourmap Puzzle: Challenge yourself with this cylindrical container puzzle featuring a detailed map of London. It's a fun and educational way to explore the city's layout. "L is for London" Book: Discover the wonders of London with this delightful yellow book, featuring an illustration of a red double-decker bus. Perfect for young readers and London fans alike. Union Jack Toy Car: Add a touch of British flair to your collection with this pull back action car adorned with the Union Jack flag design. Hallmark City Map Postcards: Send a piece of London to your friends and family with this set of postcards featuring red double-decker buses. Ideal for collectors and those who love to share their adventures. "Where Is London Bridge? A Kid's Guide To London" Book: Explore the history and landmarks of London with this blue book, featuring photography by John D. Weigand and poetry by Penelope Dyan. A great educational resource for kids. Paddington Bear Plush Toy: Bring home the beloved Paddington Bear with this plush toy in its original packaging. A perfect companion for children and collectors. Red Toy Double-Decker Bus: Enjoy the charm of London with this small red toy double-decker bus labeled "STANDARD." "I ♥ LONDON" Double-Decker Bus: Show your love for London with this tote like a double-decker bus, featuring the text "I ♥ LONDON." Bid on this bundle to support our school and bring home a piece of London adventure!
41. Castle Explorer's Delight item
41. Castle Explorer's Delight
$10

Starting bid

Step into the world of medieval fortresses and grand castles with this captivating bundle! Perfect for history buffs and young adventurers, this collection includes: "What's Inside A Castle" Book: Discover the secrets of castle life with this informative book. Learn about the different rooms, defenses, and daily activities within a medieval castle. "Let's Look Inside A Castle" Book: Take a closer look at the fascinating details of castle architecture and history with this engaging book. Perfect for curious minds eager to explore. 3D Castle Model: Bring history to life with this detailed 3D model of a castle. A great hands-on activity for kids and adults alike, it offers a fun way to learn about medieval structures. "Siege the Day: Medieval Castles" Book: Dive into the world of sieges and battles with this exciting book. Learn about the strategies and technologies used to defend and attack castles. "Castles" Book: This small book provides a concise and informative overview of castles, making it a great addition to any collection. "Edinburgh Castle for Kids" Book: Explore the history and legends of one of Scotland's most famous castles with this kid-friendly book. Perfect for young readers interested in history. Bid on this bundle to support our school and embark on a journey through the majestic world of castles!
42. British Charm & Fun item
42. British Charm & Fun
$10

Starting bid

Experience the charm and fun of Britain with this delightful bundle! Perfect for game lovers and fans of British culture, this collection includes: Monopoly Cambridge Edition: Enjoy hours of fun with this special edition of Monopoly, featuring landmarks and properties from the historic city of Cambridge. A great addition to any game night. London Symbols Decorative Pillow: Add a touch of British flair to your home with this decorative pillow, featuring iconic London symbols such as red double-decker buses, black cabs, and famous landmarks. Perfect for cozying up on the couch. 3D Puzzle Tower Bridge: Challenge yourself with this 3D puzzle of the iconic Tower Bridge. A fun and engaging activity for all ages, it brings the beauty of London to life. Exploring Cambridge Book: Dive into the history and attractions of Cambridge with this informative book. Learn about the city's rich heritage and discover hidden gems. Bid on this bundle to support our school and bring home a mix of British charm and fun!
44. Animal Adventure Book Set item
44. Animal Adventure Book Set
$10

Starting bid

Embark on a wild and imaginative journey with this delightful collection of children's books! Perfect for young readers and animal lovers, this bundle includes: "What If You Had Animal Teeth!?": Explore the fascinating world of animal teeth and imagine what it would be like to have them! "What If You Had Animal Tails!?": Discover the unique tails of different animals and picture yourself with one of them. "What If You Had Animal Noses!?": Learn about the incredible noses of various animals and imagine having one yourself. "What If You Had Animal Feet!?": Dive into the world of animal feet and think about what it would be like to walk in their shoes. "What If You Had Animal Hair!?": Explore the diverse and colorful hair of animals and imagine having a wild mane. "What If You Had Animal Tongues!?": Discover the amazing tongues of different animals and picture yourself with one. "What If You Had Animal Ears!?": Learn about the unique ears of various animals and imagine having them. "Spy Like A Narwhal!": Join the adventure of spying like a narwhal and uncover the secrets of the ocean. Bonus: Colorful animal-shaped cookie cutters to spark creativity and add deliciousness to your reading experience. Bid on this bundle to support our school and bring home a world of animal adventures!
45. Kids' Reading Extravaganza item
45. Kids' Reading Extravaganza
$15

Starting bid

Ignite a love for reading with this fantastic collection of children's books! Perfect for young readers and book enthusiasts, this bundle includes a variety of engaging and entertaining titles: Left Stack: Geronimo Stilton Series: Dive into the adventurous world of Geronimo Stilton with multiple titles from this beloved series. "School Days According to Humphrey": Follow the charming hamster Humphrey as he navigates school life and learns valuable lessons. Middle Stack: "Fly Guy": Enjoy the fun and quirky adventures of Fly Guy in this popular series. "Scooby-Doo! Reader: The Camping Caper": Join Scooby-Doo and the gang as they solve mysteries in this easy-to-read book. "Jigsaw Jones Mysteries: The Case of the Snowboarding Superstar": Solve mysteries with Jigsaw Jones in this thrilling adventure. Right Stack: "Henry and Beezus": Experience the heartwarming friendship between Henry and Beezus in this classic tale. "Scooby-Doo! Mean Green Mystery Machine": Another exciting Scooby-Doo mystery for young readers to enjoy. "My Father's Dragon": Embark on a magical journey with Elmer Elevator and his dragon in this enchanting story. "Awesome Good Clean Jokes for Kids": Laugh out loud with this collection of clean and funny jokes perfect for kids. Bid on this bundle to support our school and bring home a treasure trove of delightful reads!
46. Travel & Adventure Book Set item
46. Travel & Adventure Book Set
$8

Starting bid

Embark on a journey across the United States and around the world with this exciting collection of travel and adventure books! Perfect for young explorers and geography enthusiasts, this bundle includes: "How to Make a Cherry Pie and See the U.S.A.": Discover the United States through this delightful book that combines travel and baking. Learn about different states while making a delicious cherry pie. "City Atlas": Explore the world's greatest cities with this beautifully illustrated atlas. Perfect for curious minds eager to learn about urban landscapes. "Illustrated World Atlas Set: Atlas of Continents": Travel around the globe with this comprehensive atlas set. Learn about the continents and their unique features. "The Everything Kids Travel Activity Book": Keep young travelers entertained with this fun-filled activity book. Packed with puzzles, games, and activities, it's perfect for long journeys. Bookmark with Landmark Illustration: Mark your place in your favorite travel book with this charming bookmark featuring an illustration of a famous landmark. "The Amaze-ing United States: Fun-Filled Maze Activities": Navigate through the United States with this engaging maze activity book. A fun way to learn about different states and their landmarks. "States and Capitals United We Stand": Master the states and capitals of the United States with this educational book. A great resource for young learners. Bid on this bundle to support our school and inspire a love of travel and adventure!
47. Space Adventure Pack item
47. Space Adventure Pack
$20

Starting bid

Blast off into the wonders of the universe with this exciting space-themed bundle! Perfect for young astronauts and space enthusiasts, this collection includes: Space Design Ball: Play and explore with this ball featuring a cool space design. Perfect for outdoor fun and games. "Space Explorer" Book: Dive into the mysteries of space with this engaging book. Learn about planets, stars, and the vast universe. "Questions and Answers about Space" Book: Discover fascinating facts and answers to all your space-related questions in this informative book. "Planets" Book from Time for Kids: Explore the planets in our solar system with this educational book. Perfect for young readers eager to learn. LEGO "Space Heroes" book: Learn about a few of the characters that helped in the space race. Space Stickers: Decorate your belongings with these fun stickers featuring various space-related designs. Great for crafts and personalizing items. "8 Spinning Planets" Book by Scholastic: Learn about the planets with this interactive book featuring spinning elements. A fun and educational read. "Sticker Astronauts" Book: Enjoy over 250 stickers in this book, perfect for decorating and learning about astronauts and space missions. Two Small Toy Spacecraft: Add these small toy spacecraft to your collection and imagine exploring the galaxy. 2 NASA Themed curtains: They will improve any room. Bid on this bundle to support our school and inspire a love of space exploration!
48. Engineering & Construction Fun Pack item
48. Engineering & Construction Fun Pack item
48. Engineering & Construction Fun Pack
$25

Starting bid

Ignite a passion for engineering and construction with this exciting bundle! Perfect for young builders and future engineers, this collection includes: Construction and Engineering Books: Dive into the world of construction and engineering with a variety of informative and engaging books. Learn about different types of vehicles, building techniques, and the principles of engineering. Toy Models: Bring your learning to life with these detailed toy models of construction vehicles and equipment. Perfect for hands-on play and imaginative building projects. Meridian Dump Truck LED Night Light: Decorate any space with this toy dump truck LED night light with an on/off switch, making it a practical night light. Bid on this bundle to support our school and inspire a love of engineering and construction!
49. British Party Pack item
49. British Party Pack item
49. British Party Pack
$20

Starting bid

Celebrate British culture with this delightful bundle of souvenirs, scones and party accessories! Perfect for fans of British heritage and those looking to host a themed party, this collection includes: 2 Union Jack Cupcake Stands: Display your treats in style with this easy-to-assemble cupcake stand featuring the iconic Union Jack flag. Perfect for serving up cupcakes or scones at your tea party. Bonus: This bundle comes with a serving of scones with clotted cream and jam made by Brit, Neil Coles. Delight your guests with these delicious treats and create a memorable British tea party experience. Red Double-Decker Bus Napkins: Add a touch of London charm to your party with these napkins featuring a red double-decker bus design. Toy Model of a Red Double-Decker Bus: Bring home a piece of London with this detailed toy model of the iconic red double-decker bus. "British Empire" Mug: Enjoy your favorite beverage in this elegant white mug with gold text and designs celebrating the British Empire. Union Jack Paper Cups: Serve your drinks in style with these paper cups featuring the Union Jack design and the text "HIP HIP HOORAY." Union Jack Napkins: Complement your party decor with these napkins featuring the Union Jack design. Eventi Party Accessories Set: Enhance your celebration with this set of Union Jack-themed party accessories from Eventi. "Build Your Own Stonehenge" Box: Get creative with this small box containing materials to build your own miniature Stonehenge. British Guards toast cutout: Make your toast extra fun with this tray that creates 3 British guards. Perfect for adding a whimsical touch to any breakfast. "The Marmite Puzzle" Jar: Challenge yourself with "THE MARMITE PUZZLE LOVE IT HATE IT." Bid on this bundle to support our school and bring home a collection of British-themed fun!
50. Sewing Starter Kit item
50. Sewing Starter Kit
$25

Starting bid

Unleash your creativity and start your sewing journey with this comprehensive bundle! Perfect for beginners and craft enthusiasts, this collection includes: SINGER Simple Sewing Machine: Get started with this user-friendly sewing machine from SINGER. It's designed for ease of use and is perfect for beginners looking to learn the basics of sewing. Organized Sewing Kit: This kit includes everything you need to start sewing projects. It features various colored threads, scissors, needles, measuring tape, and other essential sewing accessories, all neatly organized for convenience. Bid on this bundle to support our school and bring home the tools to create beautiful sewing projects!
51. Summer Fun & Creativity Pack item
51. Summer Fun & Creativity Pack
$20

Starting bid

Get ready for a summer full of fun and creativity with this exciting bundle! Perfect for kids and families looking to enjoy outdoor activities and crafts, this collection includes: KidzLabs Box: Engage in educational and fun science experiments with this KidzLabs kit. Perfect for curious minds eager to learn. "Emily Henry" Book: Dive into a captivating story with this book by Emily Henry. Great for summer reading. Bubble Wands: Create magical bubbles with these two bubble wands. Perfect for outdoor play and entertainment. Colorful Chalk: Unleash your creativity with this set of vibrant chalk. Ideal for drawing on sidewalks and driveways. Ball and Paddle Set: Enjoy hours of fun with this small ball and paddle set. Great for outdoor games and activities. Inflatable Beach Ball: Add some beach fun to your summer with this inflatable beach ball. Perfect for pool parties and beach outings. Ice Cream Cone-Shaped Containers: Store your treats in these adorable ice cream cone-shaped containers. Great for picnics and parties. Popsicle Molds with Sticks: Have a whale of a time with your own delicious sea life themed popsicles molds and sticks. Perfect for cooling off on hot summer days. Yellow Plastic Cookie Cutters: Bake cookies in fun shapes with these yellow plastic cookie cutters, including flower, bunny, egg, and tulip designs. Bid on this bundle to support our school and bring home a mix of summer fun and creativity!
53. Science & Technology Explorer Pack item
53. Science & Technology Explorer Pack
$20

Starting bid

Dive into the fascinating world of science and technology with this comprehensive collection! Perfect for young learners and curious minds, this bundle includes: "WHAT IS SCIENCE & TECHNOLOGY? COLLECTION": A set of 25 illustrated books covering various topics in science and technology. Learn about famous scientists, groundbreaking discoveries, and important concepts in an engaging and accessible way. Interactive Poster: Enhance your learning experience with this interactive poster that complements the book collection. Perfect for visual learners and adding a fun element to your studies. Titles Include: Who Were The Wright Brothers? Who Was Thomas Alva Edison? Who Was Isaac Newton? Who Was Albert Einstein? Who Is Jane Goodall? What Is Climate Change? What Is An Ice Age? What Is A Black Hole? What Was The Age Of Dinosaurs? What Are The Paralympic Games? Who Were Galileo And Copernicus? Bid on this bundle to support our school and inspire a love of science and technology!
54. Star Wars Collector's Pack item
54. Star Wars Collector's Pack
$20

Starting bid

Immerse yourself in the epic world of Star Wars with this fantastic collection of merchandise! Perfect for fans and collectors, this bundle includes: Star Wars Lithographs: 8 stunning lithographs featuring iconic scenes from the Star Wars universe. Perfect for decorating your space and showcasing your love for Star Wars. Boba Fett Statue: Add this detailed Boba Fett statue to your collection. A must-have for any Star Wars enthusiast. Star Wars Figurines: Two action figures in their original packaging. Add these collectible figures to your collection or use them for imaginative play. Bid on this bundle to support our school and bring home a piece of the Star Wars galaxy!
55. Japanese Cultural Treasures Pack item
55. Japanese Cultural Treasures Pack
$20

Starting bid

Immerse yourself in the rich and vibrant culture of Japan with this exquisite bundle! Perfect for enthusiasts of Japanese traditions and crafts, this collection includes: Traditional Japanese Toys and Games: Enjoy a variety of traditional Japanese toys, including kendama, daruma dolls, spinning tops, and other wooden toys. These timeless items provide endless fun and a glimpse into Japanese heritage. Books and Magazines: Dive into the world of Japanese literature with a collection of books and magazines. Titles include "Grandfather's Journey" and several books in Japanese, offering a mix of stories and cultural insights. Japanese Artwork and Crafts: Adorn your space with beautiful traditional Japanese artwork and crafts. This set includes dolls and decorative items that showcase the artistry and craftsmanship of Japan. Origami Paper and Instruction Books: Explore the art of origami with various packs of origami paper and instruction books. Learn to create intricate paper figures and enjoy the meditative process of folding paper. Bid on this bundle to support our school and bring home a collection of Japanese cultural treasures!
56. Star Trek Collector's Pack item
56. Star Trek Collector's Pack item
56. Star Trek Collector's Pack
$20

Starting bid

Explore the future of Starfleet with this ultimate Star Trek-themed bundle! Perfect for fans and collectors, this collection includes: "Star Trek Starfleet Ships 2294 - The Future" Book: Dive into the detailed history and future of Starfleet ships with this informative book. Learn about the design, technology, and missions of various ships from the Star Trek universe. Model Starships: Add these three model starships to your collection. The set includes one green ship and two white ships, each meticulously crafted to represent iconic vessels from the Star Trek series. Star Trek Action Figures: Six action figures from "Star Trek: Deep Space Nine" and one from "Star Trek: The Next Generation," all in their original packaging. Perfect for collectors and fans of the series. Star Trek PEZ Dispenser Set: Enjoy this fun and collectible PEZ dispenser set featuring characters from the Star Trek series. Bid on this bundle to support our school and bring home a piece of the Star Trek galaxy!
57. Minecraft Metalfigs and Robe item
57. Minecraft Metalfigs and Robe item
57. Minecraft Metalfigs and Robe item
57. Minecraft Metalfigs and Robe
$10

Starting bid

Dive into the blocky world of Minecraft with this exciting bundle! Perfect for fans of the game, this collection includes: Minecraft Nano Metalfigs: A set of small figurines featuring characters from the Minecraft universe. Each figurine is mounted on a circular base, making them perfect for display or imaginative play. Each figure is made of 100% die-cast metal! Pixelated Sword Keychain: Carry a piece of Minecraft with you wherever you go with this pixelated sword keychain. A fun and practical accessory for any Minecraft fan. Green Minecraft Robe: Cozy up in this green Minecraft robe, perfect for lounging around while playing your favorite game or watching Minecraft videos. Bid on this bundle to support our school and bring home a piece of the Minecraft adventure!
58. Volcanoes Erupt item
58. Volcanoes Erupt
$5

Starting bid

Combo! Perfect for budding geologists, curious kids, or anyone who loves an explosive experiment, this set has everything you need to bring the power of volcanoes to life—right at home. What’s Included: 🌋 A hands-on Volcano Mold & Eruption Kit – Mix, build, and watch your very own volcano erupt! 📘 A beautifully illustrated, easy-to-read Volcano Exploration Book – Packed with fascinating facts, fun activities, and colorful diagrams that make science exciting and accessible. 🧪 Safe, kid-friendly materials for multiple eruptions – perfect for school projects, homeschooling, or just plain fun! Whether you're creating lava flows in the kitchen or diving deep into the science of plate tectonics, this kit is both educational and explosively fun. Great for ages 6 and up.
59. Harry Potter Books Box Set item
59. Harry Potter Books Box Set
$5

Starting bid

Harry Potter Complete Box Set – First 5 Books by J.K. Rowling (Paperback/Hardcover) 📚✨ A Magical Collector’s Must-Have! ✨📚 Step into the wizarding world with this complete box set of all seven Harry Potter books by J.K. Rowling. Whether you're a lifelong fan or gifting the magic to a new reader, this set is a timeless treasure. Includes: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Harry Potter and the Chamber of Secrets Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Goblet of Fire Harry Potter and the Order of the Phoenix
60. What Is …. Box Sets item
60. What Is …. Box Sets
$20

Starting bid

Learn about the history of the United States of America and the World in this exclusive collectible boxed set! Dive into these 43 books to learn about everything from the first Thanksgiving to the Women's Rights Movement and more. The perfect gift to introduce young readers to America's history or for educational family reading. Recommended Ages: 9 - 12 Format: Paperback
61. Magic Tree House Books item
61. Magic Tree House Books
$10

Starting bid

This boxed set is the ultimate gift for Magic Tree House fans and readers just beginning chapter books. The #1 bestselling chapter book series of all time includes updated covers and an easy-to-use numbering system! When Jack and Annie discover a mysterious tree house filled with books, they never dream that it will take them on exciting adventures around the world and throughout history! The story begins with Dinosaurs Before Dark, when Jack and Annie are whisked back to the prehistoric past. With a total of twenty-eight adventures, kids will never get tired of traveling the world and completing missions with their new friends Jack and Annie. Books in this set include #1-29 and 7 additional books.
62. Dinosaurs Roar item
62. Dinosaurs Roar
$5

Starting bid

Calling all little paleontologists! This delightful dino-themed bundle includes a mix of fun and educational books PLUS adorable dinosaur plushies – perfect for storytime, playtime, or bedtime snuggles.
63. Tractors legacy item
63. Tractors legacy
$10

Starting bid

Tractor Memorabilia & Book Bundle – A Must-Have for Collectors & Farm Fans! 🌾🚜 Celebrate the legacy of hardworking machines with this unique tractor-themed bundle, featuring a mix of collectible memorabilia and a John Deere book. Whether you're a seasoned collector or simply love classic farm life, this set is ready to roll into your collection.
64. Disney Gift Set item
64. Disney Gift Set item
64. Disney Gift Set
$10

Starting bid

🌟📚 Disney Memorabilia & Book Bundle – A Magical Collector’s Dream! 🏰✨ Bring the magic of Disney home with this enchanting bundle of authentic memorabilia and a beautiful Disney-themed book! Perfect for collectors, lifelong fans, or anyone who believes in fairy tales and pixie dust.
65. Security System item
65. Security System item
65. Security System
$10

Starting bid

🕵️‍♂️📷 Ultimate Security & Spy Bundle – Surveillance Camera + CIA/KGB Books 🔍📚 Step into the shadows with this intelligence-themed bundle featuring real-world security tech and fascinating reads on two of the most powerful spy agencies in history – the CIA and KGB. Whether you're boosting your home security or diving into Cold War intrigue, this set has you covered.
66. Monkii 360 Workout item
66. Monkii 360 Workout item
66. Monkii 360 Workout
$5

Starting bid

Take the Monkii Oath and get a great workout in.
67. Science Book Bundle item
67. Science Book Bundle
$5

Starting bid

🧪🤖 Science Book Bundle – Hands-On Experiments & Robotics Fun! 🔬📚 Fuel curiosity and spark innovation with this STEM-packed science book bundle! Featuring interactive experiments and robotics know-how, this set is perfect for young scientists, curious minds, and anyone who loves to tinker, build, and explore the world of science and technology.
68. Animal Book Set item
68. Animal Book Set
$5

Starting bid

🦁🐘 Kids’ Animal Book Collection – Wild Fun & Learning! 🐧🐶Get ready to explore the animal kingdom with this adorable and educational bundle of children’s animal books! Perfect for curious minds, animal lovers, and little readers who love learning about creatures big and small.
69. Holiday Books and Spoons item
69. Holiday Books and Spoons item
69. Holiday Books and Spoons
$10

Starting bid

Settle in for some hot chocolate and books the next holiday season with this lovely collection.
70. Holiday Collection 2 item
70. Holiday Collection 2 item
70. Holiday Collection 2
$5

Starting bid

For our younger readers, here's another holiday collection including someone to curl up and read to.
71. Math and Science Hands on item
71. Math and Science Hands on
$5

Starting bid

Get your hands involved with this great STEM collection focused on budding engineers and scientists.
72. Game Night Bundle item
72. Game Night Bundle
$15

Starting bid

Get together with family and friends and enjoy many laughs.
73. Book Bundle for Young Readers item
73. Book Bundle for Young Readers
$5

Starting bid

Young Readers Book Bundle – Fun, Educational, and Full of Adventure! 🧒📖 Encourage a love of reading with this wonderful bundle of books perfect for young readers! Whether they’re just beginning to read on their own or already devouring chapter books, this collection is packed with engaging stories, colorful illustrations, and lots of imagination.
74. Bedtime Book Bundle item
74. Bedtime Book Bundle item
74. Bedtime Book Bundle item
74. Bedtime Book Bundle
$10

Starting bid

Encourage a love of reading with this wonderful bundle of books!
75. 80s Memorabilia item
75. 80s Memorabilia item
75. 80s Memorabilia item
75. 80s Memorabilia
$10

Starting bid

Indulge in childhood memories from the 80s with these action figures, framed poster, and fun toys.
76. Ixtapa Gift Certificates item
76. Ixtapa Gift Certificates
$20

Starting bid

Five $10 gift certificates to Ixtapa in Redmond Ridge! Each certificate can only be used by one family. Perfect for Staff Appreciation/Teacher gifts or enjoy a night out with your friends!
77. Baby Bundle item
77. Baby Bundle
$2

Starting bid

Books for parents, books for baby, and fun additional items.
78. Get Ready for Kindergarten item
78. Get Ready for Kindergarten
$5

Starting bid

"Getting Ready for Kindergarten" Learning Bundle – Fun, Educational & Confidence-Boosting! ✏️🌈 Start school off right with this thoughtfully curated kindergarten prep bundle! Packed with fun activities, engaging books, and essential early learning tools, this set is perfect for helping little learners feel confident and excited about heading into kindergarten.
79. Teenage Mutant Ninja Turtles Books item
79. Teenage Mutant Ninja Turtles Books
$5

Starting bid

Get ready to shell out some serious nostalgia (or fun for a new generation!) with this awesome TMNT bundle of Volumes 1 and 2.
80. Pigeon Book Bundle item
80. Pigeon Book Bundle
$2

Starting bid

Three Pigeon books and an extra guest to the party!
81. Quilter's Distraction item
81. Quilter's Distraction
$5

Starting bid

Share your love of Quilting and fun books to help distract your little while you quilt.
82. Adult Puma Wear item
82. Adult Puma Wear
$10

Starting bid

Expand your School Spirit options with Adult Puma Wear. All size Medium or Large. Preworn but in good condition. Donated by Gail Coles
83. VIP Lunch date with Mr. Ness item
83. VIP Lunch date with Mr. Ness
$5

Starting bid

Last but definitely not least. Here's a school-day suprise your child will never forget...a VIP lunch with Rosa Parks own participant for America's Favorite Teacher....our own Mr. Ness! No cafeteria line needed! Your child gets to choose a delicious sandwich from Jersey Mike's. The meal will be at a mutually beneficial time coordinated by PTSA VP fundraising. This one-of-a-kind experience is all about fun, connection, and a very special mealtime memory.
84. 1 hour of Family Photos item
84. 1 hour of Family Photos
$50

Starting bid

1 hour of family photos with 5 to 10 digital copies (often more!). $500 value! Lastlitephotography.com

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!