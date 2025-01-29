RHGS Membership

Silver (Standard) Membership: Free
Benefit: Electronic Newsletters (Sent to your email address)
Free Admission to Historical Programs
Silver (Standard) Membership: Free
Benefit: Electronic Newsletters (Sent to your email address)
Free Admission to Historical Programs
Historian Membership
$15
Valid for one year
Historian (Supporter) Membership: $15 per calendar year
Benefits: Electronic (or hard copy by request) Newsletters
Free Admission to Historical Programs
If hard copy newsletter is required, please check the appropriate box below.
Historian (Supporter) Membership: $15 per calendar year
Benefits: Electronic (or hard copy by request) Newsletters
Free Admission to Historical Programs
If hard copy newsletter is required, please check the appropriate box below.
Corporate Membership
$100
Valid for one year
Benefits: Company Advertisement on Facebook Group Page
Benefits: Electronic (or hard copy by request) Newsletters
Reserved Seating at Programs
Benefits: Company Advertisement on Facebook Group Page
Benefits: Electronic (or hard copy by request) Newsletters
Reserved Seating at Programs
Program Sponsor
$100
No expiration
Company info on program flyer and site poster.
Company info on program flyer and site poster.
Lifetime (grandfather clause)
Free
No expiration
Benefits: Company Advertisement on Facebook Group Page
Benefits: Electronic (or hard copy by request) Newsletters
Reserved Seating at Programs
Benefits: Company Advertisement on Facebook Group Page
Benefits: Electronic (or hard copy by request) Newsletters
Reserved Seating at Programs
Add a donation for Roseville Historical & Genealogical Society
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!