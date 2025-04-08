Heights Primary School Parent Faculty Association Inc
Roslyn Elementary PFA Silent Auction
Pierce Country Day Camp
$900
50% off Summer Camp Tuition (not valid if already enrolled. if already enrolled, discount may be applied as a credit for Summer 2026)
Beth Sholom Day Camp
$600
Beth Sholom Day Camp – $2,000 Off (New Camper Only)
Shibley Day Camp
$150
Shibley Day Camp – $500 Gift Certificate (Camp Enrollment by May 1st or Birthday Party)
Mathnasium
$150
Mathnasium – (1) Free Month + Registration, and Merchandise ($600 Value)
JCC
$275
JCC Fitness – 6-Months Membership (Individual, Couple, or Family) (Up to $962 Value)
Perpetual Radiance Medical Aesthetics
$750
Perpetual Radiance Medical Aesthetics – (2) Dermal Fillers, (50) Units of Neurotoxins, (1) Session of Microneedling (Approximate Total Value – $2,500)
Autographed Jersey
$100
New York Islanders (NHL) – Autographed Anthony DuClair Jersey ($350 Value)
