Roslyn Elementary PFA Silent Auction

Pierce Country Day Camp item
Pierce Country Day Camp
$900

50% off Summer Camp Tuition (not valid if already enrolled. if already enrolled, discount may be applied as a credit for Summer 2026)
Beth Sholom Day Camp item
Beth Sholom Day Camp
$600

Beth Sholom Day Camp – $2,000 Off (New Camper Only)
Shibley Day Camp item
Shibley Day Camp
$150

Shibley Day Camp – $500 Gift Certificate (Camp Enrollment by May 1st or Birthday Party)
Mathnasium item
Mathnasium
$150

Mathnasium – (1) Free Month + Registration, and Merchandise ($600 Value)
JCC item
JCC
$275

JCC Fitness – 6-Months Membership (Individual, Couple, or Family) (Up to $962 Value)
Perpetual Radiance Medical Aesthetics item
Perpetual Radiance Medical Aesthetics
$750

Perpetual Radiance Medical Aesthetics – (2) Dermal Fillers, (50) Units of Neurotoxins, (1) Session of Microneedling (Approximate Total Value – $2,500)
Autographed Jersey item
Autographed Jersey
$100

New York Islanders (NHL) – Autographed Anthony DuClair Jersey ($350 Value)

