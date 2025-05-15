eventClosed

Rotary Club Of Babcock Ranch Inc's First Annual Golf Open Silent Auction

43111 Greenway Blvd, Punta Gorda, FL 33982, USA

Babcock Ranch Eco Tour item
Babcock Ranch Eco Tour
$40

If you have not taken the tour yet, now is your chance with this package of 2 adult and 2 children's passes for the 90 minute tour. Guided bus tour through the original Babcock Ranch where you will experience the thrill of seeing deer, wild hogs, exotic birds and of course alligators. A fun and educational experience for all! Valued at $90.00
I Love Golf item
I Love Golf
$30

If you love to golf and need a stylish carryall for your essentials on the course, check this out. Room in here for your "I Love Golf" beverage insulated mug, a bottle of Asti and more. Perfect gift for any occasion or for yourself! Valued at $80.00
It's BBQ Season! item
It's BBQ Season!
$40

It's that time of year! Everything you need to make a delicious BBQ meal. A variety of spices, rubs and sauces, plus a laser engraved bamboo cutting board. Friends and family will love it! Valued at $90.00
Babcock National Foursome item
Babcock National Foursome
$130

Golfers take note, your chance to score a gift certificate for a foursome at Babcock National Golf Course. Experience the thrill of playing on a meticulously designed 18-hole championship golf course at Babcock National. The course offers a unique and challenging golfing experience for players of all skill levels. Distinctive in character yet consistent in quality, each hole has been thoughtfully crafted by renowned golf course architect Gordon Lewis. Valid from May through October. Valued at $300.00
Man's Best Friend Basket item
Man's Best Friend Basket
$40

We all love our pups and they will love you if you bring this basket home. Dogs treats, a variety of toys, cannister for their treats and a comfy bed for them to snuggle up in! Valued at $105.00
Bellisimo Hair Salon Basket item
Bellisimo Hair Salon Basket
$50

Keep your hair looking it's best with a variety of quality hair products and a $50.00 gift certificate. Since 1992, Bellisimo Hair Salon's VIP guest treatment and amazingly talented team of stylists has kept them as Ft. Myers top luxury salon! Valued at $126.00
Dunkin's Diamonds Infinity Pendant item
Dunkin's Diamonds Infinity Pendant
$150

Perfect gift for someone special or treat yourself! This stunning 10kt white gold and diamond studded Infinity pendant is expertly crafted by Dunkin's Diamonds, a three generation tradition, which started in Europe and has since grown into several locations in Ohio and Florida. Valued at $390.00
Golf World Gift Certificate item
Golf World Gift Certificate
$10

First opened in 1993, this locally owned North Ft. Myers golf shop sells major name brands, offers club fitting, instruction and a driving range (plus there is a covered hitting area to keep you shaded in the summer) Valued at $20.00
Heart of the Home Basket item
Heart of the Home Basket
$10

This charming basket with assorted candles, decorative wooden wall hanging and kitchen essentials will make a great gift for the new homeowner or bride to be. The kitchen is always the "heart of the home"! Valued at $30.00
Bourbon Tasting Experience item
Bourbon Tasting Experience
$300

Before you head to your private Bourbon tasting for a party of four, be sure to sample the bottle of Woodford Reserve using the two bourbon glasses included in the basket. At the tasting, besides a variety of fine bourbons you will also enjoy a lavish charcuterie board that will definitely compliment each blend! Valued at $900.00
Italian "Date Night" item
Italian "Date Night"
$30

The perfect basket for "date night" includes 3 bottles of Italian wines and assorted Italian snacks that are sure to be a big hit for that romantic evening! Valued at $80.00
Great Clips Basket item
Great Clips Basket
$40

To keep your family looking good pick up this basket with coupons for hair services, assorted hair products, brushes and more. Great Clips has an outstanding reputation for customer service at a great price. valued at $85.00.
Two Meatballs in the Kitchen! item
Two Meatballs in the Kitchen!
$20

Enjoy a traditional Italian menu, high quality ingredients and generous portions at either their Cape Coral or Ft. Myers location! Always a fun dining experience and always a great meal! Valued at $50.00
Basket of Wine item
Basket of Wine
$50

Time to stock up the wine cellar, whether you prefer red, white or sparkling there is something in this basket for you! 3 whites, 3 reds and a sparkling one! Valued at $115.00.
Ace Hardware Gift Card item
Ace Hardware Gift Card
$20

Ace has all of your home and garden needs, now open right outside the Ranch. Be sure to stop by and check out this great new store, you won't be disappointed! Valued at $50.00
Clinique and Ulta item
Clinique and Ulta
$30

Look your best with these Clinique products, mascara, moisturizer and lipstick, all tucked in their Clinique cosmetic bag. Best yet, a gift certificate from Ulta (a location coming soon to Babcock Ranch) Valued at $75.00
Hurricane Survival Kit item
Hurricane Survival Kit
$140

A necessity for the upcoming hurricane season. a variety of high end liquors to serve your guests (or just you) at your next hurricane party. With this basket you won't run out of beverage options! Valued at $300.00
NV Realty Swag Basket item
NV Realty Swag Basket
$70

Lots of goodies in this NV Realty Group basket. You will get 2 luxury beach towels, 2 bottles of private label NV wines, 2 golf caps and koozies plus an NV cookbook. NV Realty's presence in Babcock Ranch as the premier brokerage is undeniable with other locations in Florida and South Carolina and over 180 agents! Valued at $150.00
Lucky Duck Basket item
Lucky Duck Basket
$50

A unique basket with a wooden duck toy made in the Ukraine. Plush stuffed duck toy and a giant rubber ducky. You can enjoy your cold or hot drink with the mugs or the koozie while you watch the kids play. Valued at $110.00
Spa Essentials item
Spa Essentials
$40

Turn your bathroom into your own private spa Oasis. These plush nesting baskets contain body lotions, bath salts and scented candles. All the things you nerd to relax at the end of the day. Valued at $95.00
Estate Planning Package item
Estate Planning Package
$300

If you haven't done this already, you better take advantage of this incredible offer. Basic estate planning package, simple ills, financial powers of attorney, health care package, living will for 2...and more. Lusk, Drasites & Tolisano is a full-service law firm helping those with complex family law matters, business law, personal injury, and many others. Valued at $774.00
Mini Split AC Unit item
Mini Split AC Unit
$500

Tired of working in that hot garage or have a room that just won't cool down enough? Here's the solution to your problem. This is a real deal, Costa Mechanical has offered to install a mini split in the space of your choice for an area up to 2000 square feet. Costa Mechanical is the home of the free service call for veterans and first responders. Valued at up to $6000.00.
Cruise with Me! item
Cruise with Me!
$40

Come cruise with me! Tote bag, shoulder bag, Colossal Reserva Wine, cruise accessories. $50 coupon with Expedia Cruises. Value $100

