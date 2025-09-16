Punta Gorda Rotary Charity And Education Foundation Inc

Punta Gorda Rotary Charity And Education Foundation Inc

PUNTA GORDA CHARITY & EDUCATION FOUNDATION SPONSORS

Punta Gorda

FL, USA

PLATINMUM item
PLATINMUM
$8,000

HFOH: 10 flags, 10VIP seats, logo on field, full page ad, promo/social/web recognition

TOPG: 10 VIP Tickets, TV/radio/print ads, social/web recognition, logo on banners,Tshirts,free vendor spaces

DIAMOND item
DIAMOND
$4,000

HFOH: 8 flags, 6VIP seats, logo on field, half page ad, promo/social/web recognition

TOPG: 6 VIP Tickets, TV/radio/print ads, social/web recognition, logo on banners,Tshirts,free vendor spaces

RUBY item
RUBY
$2,000

HFOH: 6 flags, logo on field, 1/4 page ad, promo/social/web recognition

TOPG: 4 VIP Tickets,print ads, social/web recognition, logo on banners,Tshirts,

SAPPHIRE item
SAPPHIRE
$1,250

HFOH: 4 flags, field recognition,promo/social/web

TOPG: 2 VIP Tickets, print ads, logo on banners,Tshirts

EMERALD item
EMERALD
$600

HFOH: 3 flags, field & promo recognition

TOPG: 2 admission tickets, 4 drink tickets, print ad, logo on banners

TURQUOISE item
TURQUOISE
$350

HFOH: 2 flags, field recognition

TOPG: 2 admissions, 2 drink tickets, field recognition

