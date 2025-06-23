RotaryPolioMoto 2025 Ride

TBD

Rider/Passenger Registration
$50

Registration for Individual passenger or Rider.

Polio Fighter Sponsor
$100

Small Advertisement on event Banner and recognition on RPM social media Opportunity to place items in goodie bags

Polio History Maker Sponsor
$250

Medium Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 1 rider Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.

RPM Break Stop Sponsor
$250

Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Sponsor to Rider Meals at designated stop Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider. Includes 1 rider

Polio Crusher Sponsor
$500
Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 2 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.

Super Polio Champion Sponsor
$750
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media. Includes 3 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.

Master Polio Sponsor
$1,000
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media. Includes 4 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.

Extra Shirt
$50

Just a Shirt

Other Donation
$10

Other donation. Any amount helps.

