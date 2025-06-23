RotaryPolioMoto 2025 Ride

Registration for Individual passenger or Rider.
Small Advertisement on event Banner and recognition on RPM social media Opportunity to place items in goodie bags
Medium Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 1 rider Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Sponsor to Rider Meals at designated stop Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider. Includes 1 rider
Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media Includes 2 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media. Includes 3 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Extra Large Advertisement on event Shirt, Banner and recognition on RPM social media. Includes 4 riders Opportunity to place items in goodie bags. Includes 1 Shirt per rider.
Just a Shirt
Other donation. Any amount helps.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing