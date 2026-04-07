Royal KC Draft Horse Show Sponsorships

About this event
12 VIP BOX SEATS w/BANNER AT SEATS
LOGO ON LG SHOW BANNER
CO REPRESENTATIVE TO HAND OUT RIBBONS
SPONSOR MENTIONS ON WEBPAGE AND SOCIAL MEDIA
MEET & GREET FRIDAY EVENING w/HAPPY HOUR
20' X 10' VENDOR SPACE IN GRAND HALL
10 VIP BOX SEATS w/CO BANNER AT SEATS
LOGO ON LG SHOW BANNER
CO REP TO HAND OUT RIBBONS
LOGO ON SOCIAL & WEBPAGE
10' X 10' VENDOR BOOTH IN GRAND HALL
FRONT ROW RESERVED SEATS (8 PER PERFORMANCE)
LOGO ON LG BANNER
LOGO ON WEBSITE & SOCIAL
MEET & GREET FRIDAY EVENING
6 TICKETS (2 PER PERFORMANCE)
TWO EVENT T SHIRTS
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4 TICKETS TO ANY PERFORMANCE
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