Royal KC Draft Horse Show

Hosted by

Royal KC Draft Horse Show

About this event

Royal KC Draft Horse Show Sponsorships

1701 American Royal Ct

Kansas City, MO 64102, USA

PLATINUM LEVEL SPONSOR item
PLATINUM LEVEL SPONSOR
$10,000

12 VIP BOX SEATS w/BANNER AT SEATS

LOGO ON LG SHOW BANNER

CO REPRESENTATIVE TO HAND OUT RIBBONS

SPONSOR MENTIONS ON WEBPAGE AND SOCIAL MEDIA

MEET & GREET FRIDAY EVENING w/HAPPY HOUR

20' X 10' VENDOR SPACE IN GRAND HALL

GOLD LEVEL SPONSORSHIP item
GOLD LEVEL SPONSORSHIP
$5,000

10 VIP BOX SEATS w/CO BANNER AT SEATS

LOGO ON LG SHOW BANNER

CO REP TO HAND OUT RIBBONS

LOGO ON SOCIAL & WEBPAGE

10' X 10' VENDOR BOOTH IN GRAND HALL

SILVER LEVEL SPONSOR item
SILVER LEVEL SPONSOR
$2,500

FRONT ROW RESERVED SEATS (8 PER PERFORMANCE)

LOGO ON LG BANNER

LOGO ON WEBSITE & SOCIAL

MEET & GREET FRIDAY EVENING

BRONZE LEVEL SPONSORSHIP item
BRONZE LEVEL SPONSORSHIP
$1,000

6 TICKETS (2 PER PERFORMANCE)

TWO EVENT T SHIRTS

LOGO ON SHOW BANNER


FRIENDS OF THE SHOW SPONSORSHIP item
FRIENDS OF THE SHOW SPONSORSHIP
$500

4 TICKETS TO ANY PERFORMANCE

LOGO ON SHOW BANNER

Add a donation for Royal KC Draft Horse Show

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!