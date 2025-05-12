Runyon Sports Complex Summer Classic Golf Tournament

4301 Walking Stick Blvd

Pueblo, CO 81001, USA

Golf Team Registration
$600

Registration includes one team consisting of 4 players.

Hole Sponsor
$200

Signage on a golf hole during tournament.

Beverage Cart Sponsor
$500

Includes: Signage on the cart & Acknowledgement during opening and closing remarks.

Lunch Sponsor
$1,000

Includes: Acknowledgement during opening and closing remarks & Logo in event material.

Breakfast Sponsor
$1,000

Includes: Acknowledgement during opening and closing remarks & Logo in event material.

Single Sponsor
$1,500

Includes: One 4-Player Team, Acknowledgement during opening and closing remarks, & Logo in event material.

Double Sponsor
$2,000

Includes: One 4-Player Team, Acknowledgement during opening and closing remarks, Hole Sponsor Signage, Logo/Mention in all press release/social media posts, & Logo in event material.

Triple Sponsor
$2,500

Includes: One 4-Player Team, Acknowledgement during opening and closing remarks, Hole Sponsor Signage, Logo/Mention in all press release/social media posts, Option to host a booth or tent at event, & Logo in event material.

Home Run
$3,000

Includes: One 4-Player Team, 6x12 Banner displayed at Runyon Sports Complex for 2026 Season, Acknowledgement during opening and closing remarks, Hole Sponsor Signage, Logo/Mention in all press release/social media posts, Option to host a booth or tent at event, & Logo in event material.

Grand Slam
$5,000

Includes: Two 4-Player Teams, 6x12 Banner displayed at Runyon Sports Complex for 2026 Season, Prominent signage with company logo at key locations on course, and clubhouse, Acknowledgement during opening and closing remarks, Hole Sponsor Signage, Logo/Mention in all press release/social media posts, Option to host a booth or tent at event, Opportunity to speak at the events opening or closing ceremony, Runyon Swag for each player, & Logo in event material.

