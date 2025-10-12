2026 Friends with Benefits

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
This will provide you FWB status until October 1, 2026.
Included will be a
*Swag bag
~available for pick-up at 2026 Winterfest
*Prize drawing entry at Winterfest
*Early access to Winterfest medallion clues
*Pre-registration for Veteran's SXS ride in April
*Prize drawing entry at Veteran's SXS ride
*VIP check-in table at Veteran's SXS ride
*Pre-registration for Wojack Sr. Memorial SXS ride in September
*Prize drawing entry at Wojack SXS ride
*VIP check-in table at Wojack SXS ride
