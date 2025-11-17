"Blackity" Black Friday Auction

HYATT PLACE - GARLAND item
HYATT PLACE - GARLAND
$200

Starting bid

1 NIGHT WEEKEND STAY FOR 2 w/COMP PARKING and BREAKFAST - $200 value. (Expires 5/31/2026)

HYATT REGENCY DALLAS item
HYATT REGENCY DALLAS
$200

Starting bid

1 NIGHT WEEKEND STAY FOR 2 w/COMP PARKING and BREAKFAST - $350 value. (Expires 6/20/2026)


MADISON HOTEL item
MADISON HOTEL
$85

Starting bid

1 NIGHT STAY - SUNDAY thru THURSDAY ONLY - $170 value.

(Expires 6/10/2026)

MAGNOLIA HOTEL item
MAGNOLIA HOTEL
$100

Starting bid

1 NIGHT STAY W/ BREAKFAST and PARKING - $0 value. (Expires 5/31/2026)

SHERATON DALLAS HOTEL item
SHERATON DALLAS HOTEL
$250

Starting bid

2 NIGHT WEEKEND STAY w/COMP SELF PARKING - $525 value (Expires 12/30/2025)

SHERATON DALLAS HOTEL item
SHERATON DALLAS HOTEL
$200

Starting bid

NIGHT WEEKEND STAY w/COMP SELF PARKING - $325 value. (Expires 12/31/2026)

American Airlines Miles item
American Airlines Miles
$400

Starting bid

25K MILES VOUCHER

"Erasing Black History" Orginal Painting item
"Erasing Black History" Orginal Painting
$2,250

Starting bid

“Erasing Black History” 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)




"Maya" Orginal Painting item
"Maya" Orginal Painting
$3,750

Starting bid

“Maya” 4ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($7,500.00 value)

"Sheba" Original Painting item
"Sheba" Original Painting
$375

Starting bid

“Sheba” 30”x 40”

Original Painting by Curtis Ferguson ($750.00 value)

"Hallelujah Anyway Original Painting item
"Hallelujah Anyway Original Painting
$2,750

Starting bid

“Hallelujah Anyway“ 3ft. X. 3 ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($5,500.00 value)

"Four Black Girls Sharing" Original Painting item
"Four Black Girls Sharing” Original Painting
$2,250

Starting bid

"Four Black Girls Sharing” 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)

"Four Black Girls Reading" Original Painting item
"Four Black Girls Reading” Original Painting
$1,750

Starting bid

“Four Black Girls Reading“ 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($3,500.00 value)

"Black Boy Blowing Bubbles" Original Painting item
“Black Boy Blowing Bubbles” Original Painting
$2,250

Starting bid

“Black Boy Blowing Bubbles” 3ft. X. 4ft.

Original Painting by Curtis Ferguson ($4,500.00 value)

IMessenger Media Ad Package item
IMessenger Media Ad Package
$10,000

Starting bid

1/2 PAGE AD FOR THREE MONTHS - 13 WEEKS in Texas Metro News, Garland Journal, and Metro News (daily newsletter).

(Value $84K)

Golden Gate Funeral Home item
Golden Gate Funeral Home
$4,000

Starting bid

Memorial Service & Cremation, Full Page Obituary in Texas Metro News

(Value $8k)

G. W. Bush Museum Tickets item
G. W. Bush Museum Tickets
$50

Starting bid

4 General Admission Tickets to the George W. Bush Museum.

($104 value)

PLANO SUPERBOWL item
PLANO SUPERBOWL
$50

Starting bid

BOWLING, PIZZA DRINKS FOR 10

(Expires 7/26/2026)


Dallas Blue Jean Cap item
Dallas Blue Jean Cap
$10

Starting bid

Star Cap

($20 Value)

Dallas Cowboy Blue Jean Cap item
Dallas Cowboy Blue Jean Cap
$10

Starting bid

Cowboy Cap

($20 Value)

AKA Blue Jean Bling Cap item
AKA Blue Jean Bling Cap
$10

Starting bid

ALPHA KAPPA ALPHA BLUE JEAN BLING CAP

($20 value)

DST Blue Jean Bling Cap item
DST Blue Jean Bling Cap
$10

Starting bid

DELTA SIGMA THETA BLUE JEAN BLING CAP

($20 value)

FAMU Spirit Pack item
FAMU Spirit Pack
$30

Starting bid

FLORIDA A&M UNIVERSITY FAN & VEHICLE FLAG

($65 Value)

HANDPAINTED CERAMIC SNOW VILLAGE
$250

Starting bid

HAND-PAINTED CERAMIC SNOW VILLAGE

($725 value)

Buffalo Wild Wings Gift card item
Buffalo Wild Wings Gift card
$10

Starting bid

$25 Gift Card

Buffalo Wild Wings Gift Card item
Buffalo Wild Wings Gift Card
$10

Starting bid

$25 Gift Card

Chili's Gift Cards item
Chili's Gift Cards
$25

Starting bid

8 - $5 Chili's Gift Cards ($40 value)

OUTBACK STEAKHOUSE item
OUTBACK STEAKHOUSE
$25

Starting bid

8 Gift Cards - Expires 3/31/2026

($80 value)

OUTBACK STEAKHOUSE (Copy) item
OUTBACK STEAKHOUSE (Copy)
$25

Starting bid

10 Gift Cards - Expires 3/31/2026

($100 value)

RAISING CANES item
RAISING CANES
$50

Starting bid

GIFT BASKET W/ GIFT CARD

($100 Value)

Uncle Julio's Gift Card item
Uncle Julio's Gift Card
$50

Starting bid

$100 Gift Card (4 Gift Cards)

Flower Child Restaurant - Gift Card item
Flower Child Restaurant - Gift Card
$15

Starting bid

Flower Child - Healthy Food for a Happy World

($25 value)

COACH MINI BACKPACK item
COACH MINI BACKPACK
$175

Starting bid

COACH MINI BACKPACK

($350 Value)

DOONEY & BOURKE PURSE item
DOONEY & BOURKE PURSE
$150

Starting bid

HOBO SHOULDER BAG

($298 Value)

LADIES PURSE SET item
LADIES PURSE SET
$35

Starting bid

RED 3-PC WITH WALLET AND ID HOLDER.

($75 value)

LADIES PURSE item
LADIES PURSE
$15

Starting bid

VINTAGE - GLASSY PATENT LEATHER SHOULDER & CROSS BODY

($35 value)

Afroyla Leather Handbag and Wallet item
Afroyla Leather Handbag and Wallet item
Afroyla Leather Handbag and Wallet
$125

Starting bid

"Blacknificent" Afroyla Leather Handbag and Wallet Set ($250 value)

Afroyla Leather Handbag and Wallet item
Afroyla Leather Handbag and Wallet item
Afroyla Leather Handbag and Wallet
$125

Starting bid

""Black Queen" Afroyla Leather Handbag and Wallet Set ($250 value)

Afroyla Leather Mini Hatchel item
Afroyla Leather Mini Hatchel
$50

Starting bid

"Kadia" Afroyla Leather Mini Hatchel

($100 value)

Michelle OBAMA MAKE-UP CASE item
Michelle OBAMA MAKE-UP CASE
$10

Starting bid

Michelle OBAMA MAKE-UP CASE

($25 value)

EMPORIO ARMANI WATCH item
EMPORIO ARMANI WATCH
$100

Starting bid

EMPORIO ARMANI LADIE'S WATCH

($220 value)

Ladie's Necklace item
Ladie's Necklace
$10

Starting bid

VINTAGE - 1920's LARGE COLLAR CHOKER NECKLACE & EARRING SET

($20 value)

R.H. MACY & CO EARRINGS item
R.H. MACY & CO EARRINGS
$100

Starting bid

DIAMOND STUDS ($200 VALUE)

FATHER SON TIE SET item
FATHER SON TIE SET
$15

Starting bid

MATCHING TIE AND HANKY SET

($25 value)

KARLA MINGO SET item
KARLA MINGO SET
$35

Starting bid

HOME SIGNATURE COLLECTION

($75 value)

POWER XL SMOKELESS GRILL item
POWER XL SMOKELESS GRILL
$50

Starting bid

POWER XL SMOKELESS GRILL

($140 Value)

EMERALD AIR FRYER item
EMERALD AIR FRYER
$50

Starting bid

EMERALD HEALTHY AIR FRYER

($130 Value)

