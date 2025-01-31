Sales closed

Rush University's Silent Auction Benefitting Cradles to Crayons

1. Purr-fect Cat Lover's Basket item
$25

Starting bid

Spoil your cat with a delightful assortment of goodies in our cat-themed basket. From toys to treats to a $25 gift certificate to Ruff Haus Pets, it's the ultimate indulgence for your beloved pet. Donated by Ruff Haus Pets
2. Custom Floral Arrangement from The Shy Flower item
$50

Starting bid

Elevate any occasion with a breathtaking custom flower arrangement from The Shy Flower located in Winnetka, IL! This $250 gift certificate allows you to select a beautifully designed bouquet tailored to your preferred color palette. Whether for a special celebration, a heartfelt gift, or just to brighten your space, The Shy Flower's exquisite floral designs will make every moment bloom. Expires: 1/31/26 and delivery not included.
3. Study Survival Tote item
$40

Starting bid

Stay fueled and cozy through every study session with the Study Survival Tote! This ultimate student care package includes a variety of delicious snacks from Trader Joe’s, a comfy Rush Bookstore sweatshirt to keep you warm, and a bag of rich, bold Dark Matter Coffee to power through late-night cramming. Plus, enjoy two $25 Hawkeye's gift cards to refuel with a great meal or drink when you need a break. Whether you're hitting the books or just need a little pick-me-up, this tote has everything you need to survive and thrive!
4. Chicago Food Classics item
$10

Starting bid

Savor the iconic flavors of Chicago with the Chicago Food Classics package! Enjoy a $25 gift card to Lou Malnati’s, home of legendary deep-dish pizza, a $25 gift card to Portillo’s, famous for its Chicago-style hot dogs and Italian beef, and indulge in another Windy City favorite with a $10 gift card to Beggars Pizza, known for its mouth-watering pies. Plus, show off your love for Portillo’s with an exclusive swag bag featuring a t-shirt, football, cup, and sunglasses. A perfect treat for any Windy City foodie!
5. Treat Yourself
$10

Starting bid

Indulge your sweet tooth and stay refreshed with this delightful duo! Enjoy a Triple Bundtlet Tower from Nothing Bundt Cakes, featuring three delicious mini bundt cakes, and a Rush trumbler —perfect for on-the-go sipping.
6. Nespresso & Rush Tumbler item
$50

Starting bid

Start your day with style! This bundle includes a sleek Nespresso Vertuo Pop coffee maker for your perfect brew, plus a Rush University tumbler to keep you hydrated on the go.
7. Classic Movie Night item
$5

Starting bid

Enjoy a night at one of Chicago's most iconic theaters with this 1 Admit-2 Pass for any regular screening at the Music Box Theatre. Whether you're into classic films, indie gems, or the latest blockbuster, this pass grants you and a guest access to a memorable movie experience. Plus, indulge in a free popcorn and free soda to complete your cinematic outing. Expires 1/31/26.
8. Chicago Cubs – Nico Hoerner Autographed Photo item
$30

Starting bid

Calling all Cubs fans! Take home a piece of baseball history with this autographed photo of Nico Hoerner, the talented infielder for the Chicago Cubs. Whether you're a dedicated collector or a lifelong Cubs supporter, this signed memorabilia is a must-have for your sports collection. Show your team pride and celebrate one of Chicago’s rising stars!
9. Chicago White Sox Game Experience item
$50

Starting bid

Cheer on the Chicago White Sox in style! This package includes 4 lower-level tickets to a Monday-Thursday game in April or May 2025. Enjoy an exciting day at the ballpark with prime seating and show off your team spirit with an official White Sox hat. A perfect experience for any South Side baseball fan! (excludes Opening Day and Premier Games).
10. Chicago Cubs Game Day Experience item
$500

Starting bid

Get ready for a VIP experience at Wrigley Field and catch the excitement of Cubs vs. Cardinals during 4th of July weekend!! This package includes 4 tickets to the Cubs game on July 5th at 1:20 PM, with exclusive access to the American Airlines 1914 Club—the premium club behind home plate. Enjoy plush seating just steps from the action, plus all-inclusive food and drinks, including craft beers, premium spirits, artisan pizzas, and ballpark favorites. The 1914 Club offers a one-of-a-kind experience that combines comfort, style, and unbeatable views of the game. Plus, enjoy convenient parking near Wrigley Field for an effortless day at the ballpark. Donated by CBOE Global Markets.
11. Chicago Stars FC Game item
$50

Starting bid

Experience the excitement of Chicago Stars FC with 4 Corner Kick tickets to a 2025 match! Get up close to the action and cheer on your team from some of the best seats in the stadium. Don’t miss this chance to catch thrilling soccer action live! (Tickets must be redeemed at least 72 hours prior to kickoff and are subject to availability.)
12. Chicago Fire FC Game item
$50

Starting bid

Catch the Chicago Fire FC in action with 4 Club Level tickets to a 2025 regular season match! Enjoy premium seating and an incredible game-day experience at Soldier Field. Don’t miss this chance to witness top-tier soccer in Chicago! (Tickets must be redeemed at least two weeks in advance. Not valid for International Friendly games, vs. Inter Miami CF, or other marquee games.)
13. Shred 415 - Old Town item
$40

Starting bid

Get ready to push your limits and power through high-energy workouts with this 5-class gift certificate to Shred 415 Old Town! Designed for all fitness levels, Shred 415 combines interval training, strength, and cardio for a full-body workout that delivers results. Whether you're looking to build endurance, burn calories, or challenge yourself, these classes will keep you motivated. Expires 12/31/2025, so grab your pass and start shredding!
14. Reach New Heights: 10 Passes to First Ascent Climbing item
$40

Starting bid

Bored of your normal work out routine? How about trying out rock climbing! Whether you're a seasoned climber or a beginner, First Ascent offers an exciting and challenging way to get fit. With locations throughout Chicago, you’ll have access to a variety of climbing walls, fitness areas, and expert instructors to help you reach your goals. From bouldering to rope climbing, each visit offers a fresh challenge for every skill level. This auction item includes 10 passes to First Ascent Climbing! Valid at any First Ascent location.
15. Zen Yoga Garage item
$50

Starting bid

Find your zen with one month of unlimited classes at Zen Yoga Garage. From energizing flows to calming meditations, this package also includes a premium yoga mat to kickstart your journey to balance and wellness. Must begin by May 31, 2025.
16. Pure Barre item
$100

Starting bid

Transform your fitness routine with a 10-class pack at Pure Barre! Experience dynamic, full-body workouts that build strength, improve flexibility, and leave you feeling empowered and energized. Offer valid at Pure Barre locations in Bucktown, Elmhurst, Hyde Park, Park Ridge, River North, Streeterville, and West Loop.
17. Brooklyn Boulders item
$30

Starting bid

Reach new heights with Brooklyn Boulders! This package includes a 'Learn the Ropes' class and a 1-week membership at their West Loop location—perfect for beginners and climbing enthusiasts alike. Code must be redeemed by 3/31/2025.
18. Chicago Athletic Club item
$75

Starting bid

Unlock your fitness potential with a 2-month all-access membership to any Chicago Athletic Club location! Can be used at any of Chicago Athletic Club locations in Lincoln Park, West Loop, Lakeview East, Lincoln Square, Wicker Park, Bucktown, and Evanston. Certificate expires August 1, 2025.
19. Club Pilates item
$50

Starting bid

Transform your fitness routine with 1 month of unlimited classes at Club Pilates, valid at any Chicago location! From reformer-based workouts to barre and more, Club Pilates offers something for everyone. Plus, you'll receive grip socks so you are ready to start classes! Redeemable at Chicago locations: Lincoln Park, Logan Square, North Center, Ravenswood, River North, South Loop, West Loop, Wicker Park; expires 1/31/2026.
20. Spynergy item
20. Spynergy
$40

Starting bid

Get ready to move with 1 month of unlimited classes at Spynergy Wicker Park! Whether you're looking to challenge yourself with high-energy cycling, build strength through Pilates, or mix it up with their diverse fitness offerings, Spynergy has something to keep you motivated. Embrace the burn and experience the vibrant, community-focused atmosphere at Spynergy! Expires March 21st, 2025.
21. Studio Lagree item
21. Studio Lagree
$30

Starting bid

Take your fitness to the next level with a Studio Lagree gift certificate for 3 group classes! Experience the transformative power of Lagree Fitness, a high-intensity, low-impact workout that builds strength, endurance, and flexibility. Plus, stay refreshed with a stylish water bottle to keep you hydrated during every session.
22. Title Boxing - Wicker Park item
$50

Starting bid

Step into the ring with a 20-class pack from Title Boxing Wicker Park and get ready to punch, kick, and sweat your way to fitness! Whether you're training for strength, cardio, or stress relief, these high-energy boxing classes will push you to reach your goals. Plus, you'll receive a pair of hand wraps to gear up for every session.
23. Goose Island Brewery Tour and Swag Bag item
$30

Starting bid

Experience the craft of brewing with a Goose Island Brewery Tour! This certificate grants an behind-the-scenes look at their iconic brewing process for 6 guests! Plus, take home a swag bag featuring a Goose Island pint glass, a stylish t-shirt, and a baseball cap—perfect for beer enthusiasts! Expires 1/31/26.
24. Revolution Brewing Brewery Tour item
$30

Starting bid

Grab your crew and dive into the world of craft beer with Revolution Brewing’s tour package for up to 5 guests! Explore the art of brewing behind the scenes, savor exclusive tastings, and enjoy an unforgettable experience at Chicago’s largest independent brewery. Expires 5/2/2025.
25. Kathleen Weinstein Photography item
$100

Starting bid

Create your portrait of a lifetime. All of our portraits are handmade at the studio, custom, and include full artistry. This certificate includes one 11x14 Gallery Canvas, a $1000 value that can be used toward different finishes, other sizes, or package options. This is a collaborative process and we can’t wait to work with you! Donated by Kathleen Weinstein Photography
26. David Sutton Photography item
$100

Starting bid

Capture timeless memories through a $600 gift certificate toward an in-studio portrait experience at David Sutton Photography. Specializing in portrait photography with pets, David Sutton will create stunning, personalized images that showcase the bond between you and your beloved animal companion. Whether it's a playful shot or a serene moment, these portraits will preserve the special connection you share with your pet for years to come! Expires on 4/1/25
27. Taste of Chicago item
$30

Starting bid

Enjoy a $100 gift card toward the walking tour of your choice with Chicago Food & City Tours. Explore Chicago’s most delicious and historic neighborhoods and receive generous samplings from specialty food shops and eateries along the way! Popular tours include Gateway to the West Loop, Iconic Foods of Chicago, Chinatown Adventure, and Street Foods of Pilsen. Plus, you'll also receive a copy of 500 Secrets of Chicago, a book packed with hidden gems, insider tips, and off-the-beaten-path recommendations to help you continue to experience the city like a local after the tour!
28. Unleash Your Creativity item
$30

Starting bid

Channel your inner Picasso with a giftcard to Lillstreet Art Center in Ravenswood. You can take classes in ceramics, metalsmithing/jewelry, drawing...the possibilities are endless! Expires 1/2027.
29. Ravinia Summer Picnic Experience
$70

Starting bid

Enjoy a perfect evening of music and relaxation with this Ravinia Basket package! It includes complimentary lawn tickets to a classical performance during the 2025 Ravinia season, where you can experience world-class music under the stars. The package also features a picnic towel, a cooler, and a charcuterie board to snack on as you enjoy the show. Plus, a cocktail book will inspire you with delicious drink recipes to elevate your picnic experience.
30. Windy City Smokehouse item
$50

Starting bid

Grab your boots and your best cowboy hat—the Windy City Smokeout is back, and it’s the country music festival you won’t want to miss! With four single-day GA wristbands for Thursday, July 10th, 2025, you and three friends are in for an unforgettable day of live country jams, ice-cold brews, and festival fun right in the heart of Chicago. Whether you’re a die-hard country fan or just here for the good vibes, the festival will have you on your feet all day long. Enjoy some of the biggest names in country music, rock out to your favorites, and dance your way through an all-star lineup of live performances that’ll keep you dancing until the last note.
31. Chicago Sky Deck item
$50

Starting bid

Sky’s the limit! With 4 Sky Deck tickets, you’ll be on top of Chicago—literally. Step into the clouds and experience Sky Deck like never before, where you'll get jaw-dropping panoramic views of the city skyline, Lake Michigan, and beyond. Expires 9/30/2025
32. Chicago Symphony Orchestra item
$50

Starting bid

Treat yourself and a guest to a night of world-class music with two tickets to a Chicago Symphony Orchestra performance at Symphony Center! Choose from Main Floor, Lower Balcony, or Best Available seating for an unforgettable experience of timeless classical music. Tickets are valid through June 2025—so get ready for a concert that’ll leave you spellbound!
33. Dry Bar- It's Time for Fab Hair! item
$20

Starting bid

Treat yourself to a luxurious hair makeover with a complimentary blowout from Dry Bar, including a deep conditioning treatment to leave your hair soft, smooth, and shiny. Whether you're prepping for a special event or just want to indulge in some self-care, this pampering session will have you feeling fabulous and ready to take on the day with gorgeous, styled hair. Expires April 30, 2025.
34. Field Museum item
$20

Starting bid

Get ready for a day of exploration with 4 general admission passes to the Field Museum! From ancient fossils to stunning exhibits, this is your chance to dive into the wonders of the natural world. Grab your crew and get ready to discover something amazing! Valid for day-of tickets only and must be used by 11/14/2025.
35. Chicago Children's Theater item
$40

Starting bid

Enjoy a family-friendly outing with 4 tickets to any performance in the 2024/2025 season at Chicago Children's Theater! From heartwarming stories to spectacular performances, this is the perfect way to spark imagination. (Seating assigned by the Box Office)
36. Lake Geneva Gateway item
$100

Starting bid

Need a quick getaway but don’t feel like going too far? Enjoy a 2-queen bed one-night stay at Harbor Shores on Lake Geneva and a ziplining extravaganza with Lake Geneva Zipline Adventures! Restrictions: Harbor Shores is valid Sunday-Thursday only and excludes June, July, and August, and holidays. Valid until 11/10/2025.
37. Laughs and Dining item
$100

Starting bid

Get ready for a night of laughter and great food! This package includes 6 tickets to a show at Zanies Comedy Club—choose from their Chicago or Rosemont locations -- for an unforgettable comedy experience. You’ll also receive a gift card to Legacy Hospitality restaurants, including The Vig, The Whale, and Welcome Back Lounge—ideal for enjoying delicious meals and drinks before or after the show. If you're looking for a night out in Old Town, Zanies Chicago and The Vig are just across the street from each other! (Zanies not valid on Saturdays or special events and valid through Jan 2026)
38. Little Italy Getaway item
$150

Starting bid

Escape to Chicago’s Little Italy with a two-night stay at The Neighborhood Hotel, where charm and comfort meet. Stroll the historic streets and enjoy a delicious meal nearby with a $50 gift card to the beloved Peanut Park Trattoria. (1 Bedroom Suite - sleeps 4 w/ king bed + sleep sofa; Valid through 2/1/2026)
39. Sweet Views & Thrills item
$40

Starting bid

Enjoy a sweet and scenic adventure at Navy Pier! Soar above the city with four tickets to Ride the Centennial Wheel, then treat yourself to over-the-top shakes and delicious bites with a $50 gift card to JoJo’s Shake Bar. (Navy Pier cannot be redeemed in July and expires 6/31/2025).
40. Fulton Market Night Out item
40. Fulton Market Night Out
$40

Starting bid

Experience the perfect night out in Fulton Market! Enjoy an open-air movie experience with a $50 voucher to Rooftop Cinema Club, then indulge in delicious Italian cuisine with a $100 gift card to Formento’s.
41. Charming Stay & Dining item
41. Charming Stay & Dining
$75

Starting bid

Enjoy a cozy Chicago getaway with a one-night stay at Leavitt Street Inn & Tavern. After a restful stay, head over to The Delta for a delicious meal with a $75 gift card to savor their Southern-inspired dishes and craft cocktails. Whether you’re looking for a peaceful retreat or a night of great food and comfort, this package offers the best of both worlds.
42. Savor Italy in Style item
$50

Starting bid

Treat yourself to a taste of elegance with a $150 gift card to RPM Italian, where you can indulge in handcrafted pastas, premium wines, and modern Italian flavors in a stylish, upscale setting. To complement your meal, you'll also receive a bottle of Cooper's Hawk Pinot Noir, a perfect pairing for your night out!
43. The Bottle Shop Wine Tasting item
$50

Starting bid

Uncork a great time with a private wine tasting for 10 at The Bottle Shop in Lake Geneva! Explore a selection of fine wines with friends in a relaxed, inviting atmosphere—perfect for creating unforgettable memories. Expires 1/11/26.
44. Uncork & Unwind item
$20

Starting bid

Elevate your wine experience with a Lux Wine Tasting for 4 at Cooper’s Hawk. Delight in a curated selection of premium wines, expertly paired with tasting notes in a sophisticated, relaxing setting. You'll get to start the tasting early by taking home a bottle of wine today! Valid at any Cooper's Hawk location.
45. An Unforgettable Feast item
$100

Starting bid

Indulge in an unforgettable culinary experience with a Chef's Tasting 4-course dinner for two, complete with expertly paired beverages. Enjoy this exquisite feast at any of Ballyhoo Hospitality's renowned locations: Gemini, Coda Di Volpe, Old Pueblo, Petit Pomeroy (River North), DeNucci's (Lincoln Park), Sophia Steakhouse (Wilmette or Lake Forest), Pomeroy (Winnetka), or DeNucci's (Highland Park). Valid Sun-Thur and not valid on major holidays.
46. A Culinary Escape item
$40

Starting bid

Treat yourself to an unforgettable meal with a $100 gift card to Duck Duck Goat. Dive into bold, innovative flavors with creative takes on Chinese cuisine in a vibrant and welcoming atmosphere.To complement your meal, you'll also receive a bottle of wine, a perfect pairing for your night out!
47. A Perfect Pairing item
47. A Perfect Pairing
$40

Starting bid

Treat yourself to a night out with a $100 gift card to Legacy Hospitality's acclaimed restaurants, including The Vig, The Whale, and The Welcome Back Lounge. Whether you're craving vibrant, contemporary fare or a relaxed night out with friends, these spots offer the perfect setting. Plus, take home a bottle of Cooper's Hawk wine to complement the meal and make it even more special.
48. A Night at the Theatre item
$50

Starting bid

Experience the magic of live theater with two tickets to a show at the renowned Drury Lane Theatre! This certificate is valid for any production through March 2026, giving you the perfect opportunity to enjoy an unforgettable evening of world-class entertainment. Whether you're a fan of Broadway hits, timeless classics, or cutting-edge performances, Drury Lane offers something for everyone.
49. A Titos Puppy Swag Box! item
$15

Starting bid

Deck your pup out in style with a loaded gift box with Titos-branded items, including a doggy toy, leash, bandana and more that are sure to make your best bud be the most swagged out at the dog park!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!