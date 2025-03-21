iN Education Inc.
TEAL Art Fest Raffle 2025
One chance of winning
$1
One raffle ticket for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
Six chances of winning
$5
Six raffle tickets for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
Twenty chances of winning
$15
Twenty raffle tickets for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
Fifty chances of winning
$30
Fifty raffle tickets for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
