TEAL Art Fest Raffle 2025

One chance of winning
$1
One raffle ticket for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
Six chances of winning
$5
Six raffle tickets for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
Twenty chances of winning
$15
Twenty raffle tickets for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
Fifty chances of winning
$30
Fifty raffle tickets for the 2025 TEAL Art Fest & Art Walk raffle drawing.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing