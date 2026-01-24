Society For Veterans Entertainment

Offered by

Society For Veterans Entertainment

About the memberships

S4VE Circle of Support

Creative Ally
$15

Renews monthly

Helps provide art supplies, creative workshops, and expressive outlets for veterans.

Wellness Supporter
$25

Renews monthly

Supports wellness-based programming including movement, meditation, and therapeutic activities.

Community Builder
$50

No expiration

Strengthens community events, peer connection spaces, and veteran-led initiatives.

Veteran Champion
$100

Renews monthly

Provides critical support for program expansion, special projects, and long-term veteran services.

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