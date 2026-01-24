S4VE Circle of Support

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About the memberships
Renews monthly
Helps provide art supplies, creative workshops, and expressive outlets for veterans.
Renews monthly
Supports wellness-based programming including movement, meditation, and therapeutic activities.
No expiration
Strengthens community events, peer connection spaces, and veteran-led initiatives.
Renews monthly
Provides critical support for program expansion, special projects, and long-term veteran services.
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