Saba Temple # 186

Hosted by

Saba Temple # 186

About this event

Saba Temple No. 186 Illustrious Potentate's Ball

6650 N Andrews Ave

Fort Lauderdale, FL 33309, USA

Potentate’s Ball Weekend ( All inclusive)
$100

Grants entry to the event with access to all amenities and activities.

Weekend Pass
$60

Includes Friday Night Hospitality, Saturday Pool Social, and Saturday Evening Hospitality)

Full Page Ad
$100

Please complete this form for ad submission. (Deadline August 22nd) https://form.jotform.com/sabatempleball/saba-temple--186-journal-ad-contrac

Half Page Ad
$50

Please complete this form for ad submission (Deadline August 22nd)
https://form.jotform.com/sabatempleball/saba-temple--186-journal-ad-contrac

Add a donation for Saba Temple # 186

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!