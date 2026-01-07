Sacramento Australian Football Club

Sacramento Australian Football Club

Sacramento Suns Australian Football Club Annual Membership Registration

New SAFC Member
$15

Valid for one year

First year club membership. Anyone who has never been a member of the club in prior years should register as a New SAFC member in order to participate in club events, leagues, programs, practices, and to vote as an official club member at club general meetings.


**Expires December 31**

Returning SAFC Member
$25

Valid for one year

Anyone who has been a club member in prior years must register as a Returning SAFC member in order to participate in club events, leagues, programs, practices, and to vote as an official club member at club general meetings.


**Expires December 31**


A discount code will be sent to each Life Member, Board Member, and Committee Chair.

Trial Member (Temporary)
Free

Renews monthly

Select Trial Membership if you only attend practices/training sessions or New Player Open/Intro days. Select this ONLY if you do not plan to play in any SAFC game or partipate in the Rising Suns Youth Footy Program.


Expires December 31

