Saint Vincent de Paul School

Offered by

Saint Vincent de Paul School

About this shop

Saint Vincent de Paul School Spirit Store 2026-2027

Sort by category

2026-2027 Spirit Shirt Youth item
2026-2027 Spirit Shirt Youth
$25

Product Measurements:

Body Length at Back = (S) 20 7/8, (M) 22 1/8, (L) 22 3/8 (XL) 24 3/8

Chest = (S) 15 1/4, (M) 16 1/4, (L) 17 1/4, (XL) 18 1/4

Size = (S) 6 - 8, (M) 10 - 12, (L) 14 - 16, (XL) 18-20


2026-2027 Spirit Shirt Adult item
2026-2027 Spirit Shirt Adult
$30

Product Measurements:

Body Length at Back (XS) 27, (S) 28, (M) 29, (L) 30 (XL) 31, (2XL) 32

Chest (XS) 16 1/2, (S) 18, (M) 20, (L) 22, (XL) 24, (2XL) 26


Legacy Hoodie Youth item
Legacy Hoodie Youth
$60

Product Measurements

Body Length at Back (XS) 19, (S) 21, (M) 23, (L) 25, (XL) 27

Chest (XS) 14, (S) 15 1/2, (M) 17, (L) 18, (XL) 19 1/2

Size (XS) 4, (S) 6 - 8 (M) 10 - 12, (L) 14 - 16, (XL) 18 -20

Legacy Hoodie Adult item
Legacy Hoodie Adult
$65

Product Measurements

Body Length at Back (XS) 26, (S) 27, (M) 28, (L) 29, (XL) 30, (2XL) 31

Chest (XS) 18, (S) 19 3/4, (M) 22, (L) 24, (XL) 26, (2XL) 28 1/4


Legacy 1/4 Zip Sweatshirt Adult item
Legacy 1/4 Zip Sweatshirt Adult
$65

Product Measurements

Body Length at Back (XS) 26, (S) 27, (M) 28, (L) 29, (XL) 30, (2XL) 31, (3XL) 32, (4XL) 33

Chest (XS) 18, (S) 19 3/4, (M) 22, (L) 24, (XL) 26, (2XL) 28 1/4, (3XL) 30, (4XL) 32 3/4

Legacy Crewneck Sweatshirt Adult item
Legacy Crewneck Sweatshirt Adult
$65

Product Measurements

Body Length at Back (XS) 26, (S) 27, (M) 28, (L) 29, (XL) 30, (2XL) 31

Chest (XS) 18, (S) 19 3/4, (M) 22, (L) 24, (XL) 26, (2XL) 28 1/4

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!