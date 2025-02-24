eventClosed

Salem Christian School's Silent Auction

35 Church Ln, Gum Spring, VA 23065, USA

HOUSE WASH & GUTTER CLEANING
$200

Experience the ultimate value with a chance to bid on a complimentary house wash and gutter cleaning from Central Virginia Power Washing. Imagine the satisfaction of a sparkling home exterior and pristine gutters, enhancing your property’s curb appeal and longevity. Don’t miss this opportunity to invest in your home’s maintenance while supporting Salem Christian School. Place your bid now and enjoy the benefits of a professional clean that will leave your home looking its best! - Service areas include Mechanicsville, Ashland, Chesterfield, Goochland, Louisa, Powhatan and surrounding areas. - Donated by: Central Virginia Power Washing - Fair Market Value: $500.00
Take Me Out To The Ballgame-6 Opening Night Tickets 4/4/25
$40

Bid NOW so you can secure 6 tickets for the opening night of the Richmond Flying Squirrels season on April 4th, 2025 at 6:35 PM, with prime seating right behind the dugout!! Additionally, you'll receive 2 parking passes for the lot adjacent to the stadium, which are truly invaluable. Here is your chance to experience the excitement up close, feel the energy of the crowd, and enjoy a night filled with fun and camaraderie. Grab you some peanuts and Cracker Jacks and don’t miss out on this incredible opportunity to be part of the game! - Not for resale - Donated by: Justin & Nicole Lingerfelt - Fair Market Value $150.00
WEBER 22" JUMBO JOE PREMIUM CHARCOAL GRILL
$20

Toast to the authenticity of charcoal grilling, classic design, and taste loved around the world with the Weber Jumbo Joe Premium Charcoal Grill. Its ultra-durable, porcelain-enameled lid and bowl retain heat, while the dampers can be easily adjusted for precise temperature control. With a ash catcher for easy cleanup after a long day of grilling, the Weber grill Jumbo Joe Premium is the grill built for everyone. Get ready for BBQ season and bid on this item now! - Donated by: Home Depot Glen Allen - Fair Market Value: $99.00
Wheeler Run Farm Petting Zoo & Dairy Queen for 3!!!
$15

Imagine the delight of your child and two lucky friends spending an unforgettable afternoon with Mrs. Wheeler and Mikayla Wheeler at Wheeler Run Farm! This exclusive experience offers a personal tour of the property, where your children will have the chance to pet and feed all the friendly farm animals. The highlight of the day? A ride on Bruno, Wheeler Run Farm's magnificent white horse! To top it all off, the adventure concludes with a sweet treat: ice cream at Dairy Queen! This is a truly unique opportunity for your child to create lasting memories and experience the magic of farm life firsthand. Bid now and give them an afternoon they'll cherish forever! - expires 11/01/2025 - Donated by: Jenna and Mikayla Wheeler with Wheeler Run Farm - Fair Market Value: $50
Full Dog Grooming Including Bath and Nail Trim
$20

Experience the ultimate pampering for your furry friend by bidding on a full grooming package at Shaggy Chic Pet Salon. This exclusive offer includes a refreshing bath and a precise nail trim, ensuring your pup looks and feels their best. Treat your beloved pet to a day of luxury and care, where expert groomers will cater to their every need. Don’t miss this chance to give your dog the grooming experience they deserve—place your bid today! - Donated by: Shaggy Chic Pet Salon - Fair Market Value $75.00
Chicory Hill Farm Sampler Box
$50

Experience 10 lbs of the finest quality meats with a Sampler box from Chicory Hill Farm located in Powhatan, VA. Indulge in a variety of cuts including boneless chicken breast, drumsticks, and wings, along with bacon, bone-in pork chops, and sausage. Savor the tenderness of our stew meat, ground beef, and steaks. Rest assured that all our meats are sourced from pasture-raised animals, naturally fed, and free from antibiotics, MRNA vaccines, GMOs, and any unwanted additives. Treat yourself to a truly wholesome and delicious dining experience. - Donated by: Chicory Hill Farm - Fair Market Value: $160 -
Diamonds Direct Gift Certificate
$75

Indulge in the allure of luxury with the opportunity to bid on a $250 gift certificate to Diamonds Direct. This exquisite chance allows you to explore a stunning array of fine jewelry, where elegance meets craftsmanship. Elevate your collection or surprise a loved one with a timeless piece that embodies sophistication and grace. Seize this moment to invest in beauty and brilliance, and let your bid reflect your taste for the extraordinary. - Donated by: Diamond Direct Richmond - Fair Market Value: $250 -
A Screaming Good Time with Miss Hume and your plus one
$100

Get ready for an unforgettable day of fun and adventure with Miss Hume, Salem Christian School's amazing 2nd grade teacher! This exclusive auction item includes a trip for one person and a guest to spend a day at either Busch Gardens OR Water Country. - Join Miss Hume for a day filled with laughter and lasting memories, whether you're racing down thrilling water slides or enjoying exciting rides and attractions. This is a a one-of-a-kind experience with a fun filled day with Miss Hume by your side. - Date TBD by Miss Hume and the winner. Experience is valid during the 2025 season. Additional friends or adults may attend, but must purchase their own ticket. - Donated by: Miss Hume - Fair Market Value: $250
Best Seats in the House
$50

Don't settle for anything less than the best – secure your spot in the spotlight with four front-row reserved seats for all the upcoming SCS events you can attend in the 2025-2026 school year! Imagine the thrill of being front and center, soaking in every moment of the action with unparalleled views and unmatched access. Whether it's performances or presentations, these coveted seats guarantee you the ultimate experience, making every event unforgettable. Don't miss out on this exclusive opportunity to elevate your school year to new heights. Show up worry free and forget about the hassle of purchasing tickets or ensuring you get a good view. Seize the chance to enjoy the best seats in the house! -- Donated by: Salem Christian School - Est. Fair Market Value: $100
Adventure Awaits: 5 Piece Kids' luggage Set
$15

Get ready for your next adventure with this Kids' 5 Piece Children's Luggage Set. The perfect combination for vacations, road trips, and sleepovers. Designed with kids in mind, this lightweight and durable set is fun, functional, and travel-friendly to make every journey exciting and stress-free.-- Set includes: 18" Hardside Carry-on Luggage, 15" Backpack, 10" Lunch Bag, Neck Pillow, Luggage Tag -- -Donated by: Tamara Keeton - -Fair Market Value: $48 -
Dirt be Gone-INSIDE AND OUT House Cleaning PACKAGE
$120

Transform your home into a sparkling sanctuary with a professional whole-house interior cleaning from Clear Cleaning Services AND $200 off an exterior house wash with Clean Again Pressure Washing Service. Bid now to enjoy a pristine home inside and out without lifting a finger! Whether for yourself or as a thoughtful gift, this professional cleaning package will bring peace of mind and a fresh start to any space. These expert cleaning teams will tackle dust, dirt, and grime, leaving your home looking and feeling its best. - Donated by: Clear Cleaning Services LLC - Donated by: Clean Again LLC - Fair Market Value: $360 - -Credit for up to $160 for interior service of homes (driving distance within 30 mins of Salem Christian School).- Expiration 3/7/2026 - Credit for $200 for exterior house wash.
Bella Hair Treehouse Salon Basket
$40

This auction basket is a must-have for anyone looking to elevate their hair care routine. It features a gift certificate for a women's haircut at the renowned Bella Hair Treehouse, ensuring a fresh and stylish look. You'll also receive salon-quality "Leaf Flower" Curl Refresh Shampoo and Heat Protectant Spray, perfect for maintaining healthy, vibrant hair. The Giavanni Heatless Satin Hair Curling Set allows for effortless styling without damage, while the smoothing and detangling hairbrush ensures your locks stay tangle-free. To top it all off, the GEM 1 1/4" Ceramic Curling Iron will help you achieve those perfect curls. Don't miss out on this incredible opportunity to pamper yourself or a loved one! - Donated by: Bella Hair Treehouse - Fair Market Value: $150
$250 AirBnb Gift Card item
$75

Imagine the thrill of winning a $250 Airbnb gift card at the auction, opening the door to unforgettable travel experiences. This is your chance to explore new destinations, indulge in unique accommodations, and create lasting memories without breaking the bank. Don’t miss out on the opportunity to elevate your next getaway—place your bid and let your adventures begin! - Donated by: Scott and Sarah McConnell - Fair Market Vaule: $250
HOMEMADE APPLE PIE - MADE BY CHEREE SEABORN
$20

Indulge in the delightful experience of bidding on a homemade apple pie crafted by Cheree Seaborn, complete with a take-home pie plate. This isn't just any dessert; it's a warm, comforting treat that embodies the essence of home baking. Imagine the sweet aroma filling your kitchen as you savor each bite of this delicious pie, made with love and the finest ingredients. Don't miss the chance to bring this exquisite dessert into your home—place your bid and enjoy a slice of happiness today! - Donated by: Cheree Seaborn - Fair Market Value: $25 - *Perishable item, must be picked up on March 7th*
$40 to Goochland Restaurant & $25 to River Road Cottage
$20

Experience a delightful day in Goochland by placing a bid for an exciting package that includes a $40 gift certificate for a delicious meal at Goochland Restaurant, renowned comfort food and kind service. After savoring your meal, indulge in a shopping spree with a $25 gift certificate at River Road Cottage, conveniently located just across the street. This is a fantastic opportunity to enjoy great food and unique shopping, all while supporting local businesses. Don't miss out on this chance to create wonderful memories in Goochland! - Donated by: Goochland Restaurant and River Road Cottage - Fair Market Value: $65
Wild Adventure Awaits: Richmond Zoo
$80

Get ready for an unforgettable day at the Metro Richmond Zoo with this $200 gift certificate, enough to give multiple household members an annual pass! Whether you're a wildlife enthusiast or just looking for a fun-filled family outing, each visit will showcase incredible exhibits, up-close animal encounters, and educational experiences that will leave you in awe. - Donated by: Tyler and Kristen Gill - Fair Market Value: $200
Experience Monticello & Simeon Market
$50

Indulge in history and local flavors with this Charlottesville package! Take a 45-minute guided highlights tour of Monticello, the home of Thomas Jefferson and UNESCO World Heritage Site. Learn more about Jefferson's life on a 45-minute tour that covers the first floor of the house, the West Lawn, and the South Wing. Includes access to gardens, grounds, walking tours, and exhibits. Following your time at Monticello, use a $50 gift card to savor fresh, locally sourced delights at Simeon Market, a charming café and gourmet shop offering delicious bites, specialty goods, and more. - Donated by: Megan and Grant Howerton - Fair Market Value: $134
Salon basket from Shear Wildness Salon- Goochland
$40

Indulge in the ultimate self-care experience with the exclusive Salon basket from Shear Wildness Salon in Goochland. This thoughtfully curated collection features a premium Paul Mitchell hair brush and a stylish beige T-shirt in size XL.Enjoy the refreshing benefits of "Tea Tree" special shampoo, and treat yourself to a luxurious spa pedicure provided by Shear Wildness Salon. Additionally, the basket includes an array of Amika products, such as the repair hair set, Signature trial set, hairspray, dry shampoo, and leave-in conditioner, ensuring your hair looks and feels its best. Don't miss out on the Actiiv Color Fade SPF Hair and scalp protectant spray, designed to keep your color vibrant and your scalp protected. This is more than just a basket; it's an investment in your beauty and well-being. - Expires June 2025 Donated by: Shear Wildness Salon - Fair Market Value: $120
Bose Surround Sound Speakers- Virtually Invisible Series II
$100

Experience the ultimate in home audio with these white Bose Surround Sound virtually invisible Series II in white. This system is designed to seamlessly integrate with your Bose Soundbar 700, Soundbar 500, or SoundTouch 300, elevating your entertainment experience to new heights. Imagine immersing yourself in rich, dynamic sound that fills your space without the clutter of visible speakers. Bidding on this exceptional surround sound system is not just a purchase; it's an investment in superior audio quality that will transform your movie nights and music listening into unforgettable experiences. Don't miss out on the chance to enhance your home theater setup with this sleek and powerful audio. - What's in the box: -Acoustimass cube speakers- -wireless receivers- -line cords- -speaker wire- Donated by: Daniel & Tamara Keeton - Fair Market Value: $399
Private Personal Training item
$40

Take advantage of an incredible opportunity to transform your fitness journey with four private 30-minute personal training sessions at an unbeatable 50% off at Conner Fit in Goochand. With Caelin, a dedicated and experienced personal trainer, you’ll receive personalized guidance tailored to your goals. This exclusive offer expires on June 30, 2025, so don’t miss your chance to invest in your health and well-being at a fraction of the cost. Secure your sessions today and start seeing results! - Donated by: Conner Fit - Fair Market Value $180 -
FlowZone Cyclone 3 Battery Powered Backpack Sprayer - 4 Gal.
$65

Take your lawn and garden care to the next level with the FlowZone Cyclone 3 Battery Powered Backpack Sprayer. This sprayer offers ease of use and powerful performance. With its 4-gallon capacity and variable pressure control, the Cyclone 3 ensures efficient, even coverage for all your spraying tasks.**5-Position Adjustable Pressure: Customize your spray output with the adjustable pressure settings, allowing you to tackle everything from delicate plants to heavy-duty applications. **Battery-Powered Convenience: No need to pump! The rechargeable battery powers the sprayer for up to 6 hours of continuous use, providing effortless spraying for larger areas. **Ergonomic Backpack Design: The lightweight and ergonomic backpack design ensures comfort during extended use, reducing strain on your back and shoulders. **Durable Construction: Built to withstand tough outdoor conditions, the Cyclone 3 is crafted from high-quality materials for long-lasting performance. **Multi-Use Application: Perfect for spraying herbicides, pesticides, fungicides, liquid fertilizers, and more on your lawn, garden, or agricultural fields. **Efficient & Easy to Use: The quick-connect nozzles and easy-to-fill tank make this sprayer a breeze to use, saving time and effort on your spraying tasks. - -Donated by: Bruce and Debbie Adwell- -Fair Market Value: $281
GOOCHLAND YMCA- 3 month individual membership item
$30

Transform Your Fitness Journey with a 3-Month Membership at the Goochland YMCA! Looking to kickstart your fitness journey or maintain a healthy lifestyle? This Goochland YMCA 3-month membership provides you with the perfect opportunity to experience everything we have to offer, from state-of-the-art fitness equipment to group classes, a pool, and wellness programs.Begin your fitness journey now. -Donated by: Goochland Family YMCA- -Fair Market Value: $150

