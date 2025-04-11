La Casa De Espana

Offered by

La Casa De Espana

About the memberships

"Salida al teatro" - Bajo Terapia

Pago entrada teatro
$20

No expiration

Obra: Bajo Terapia / El precio de la entrada es muy reducida siempre que todos los que hemos mostrado interés completemos el proceso de compra. ¡Tenemos un precio especial de grupo de $20 por persona, en lugar del precio regular de $27!
Add a donation for La Casa De Espana

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!