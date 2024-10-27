eventClosed

Salt Lake Children's Theatre's Silent Auction

auction.pickupLocation

6448 Tresa Dr, Taylorsville, UT 84129

Utah Jazz - John Collins signed photo item
Utah Jazz - John Collins signed photo
$1

auctionV2.input.startingBid

Signed 8x10 photo of John Collins of the Utah Jazz
Salt Lake Bees - Signed Ball item
Salt Lake Bees - Signed Ball item
Salt Lake Bees - Signed Ball item
Salt Lake Bees - Signed Ball
$1

auctionV2.input.startingBid

Signed Baseball from the 2024 Salt Lake Bees team
Hogle Zoo - 4 Admission Tickets item
Hogle Zoo - 4 Admission Tickets item
Hogle Zoo - 4 Admission Tickets
$10

auctionV2.input.startingBid

Four Admission tickets to the Hogle Zoo. Not for use with Zoo special events. (Estimated value $80)
Red Butte Gardens Family Membership item
Red Butte Gardens Family Membership item
Red Butte Gardens Family Membership
$10

auctionV2.input.startingBid

Red Butte Garden Circle of Friends membership or Family membership. (Estimated value $90)
Lamp - BYU Milk Bottle item
Lamp - BYU Milk Bottle item
Lamp - BYU Milk Bottle
$1

auctionV2.input.startingBid

Unique lamp made of wood, metal, and antique BYU milk bottle. Hand crafted by Zac Curtis (Estimated value $40)
Pair of Lamps - Sprite or Pepsi item
Pair of Lamps - Sprite or Pepsi item
Pair of Lamps - Sprite or Pepsi item
Pair of Lamps - Sprite or Pepsi
$1

auctionV2.input.startingBid

Pair of unique lamps made of wood, metal, and soda bottles. Pepsi and Sprite available. Hand crafted by Zac Curtis (Estimated value $50)
Hand Crafted Necklace item
Hand Crafted Necklace
$25

auctionV2.input.startingBid

Hand Crafted necklace created by Aleath E. Nichols Hand Crafted Designs. (Estimated Value $75)
Hufflepuff Painting item
Hufflepuff Painting
$1

auctionV2.input.startingBid

Original Hufflepuff painting. Hand painted by Elena Curtis (Estimated value $20)
Percy Jackson Art item
Percy Jackson Art
$1

auctionV2.input.startingBid

Percy Jackson Cabin Art. Hand painted by Elena Curtis (Estimated Value $15)
Leaf Charm Necklace item
Leaf Charm Necklace
$1

auctionV2.input.startingBid

Leaf Charm necklace. Uniquely created by Elena Curtis. (Estimated Value $10)
Gear Earrings item
Gear Earrings item
Gear Earrings
$1

auctionV2.input.startingBid

Gear Earrings. Uniquely created by Elena Curtis. (Estimated Value $10)
Game Night Package item
Game Night Package item
Game Night Package item
Game Night Package
$25

auctionV2.input.startingBid

Game Night Basket: First Contact SkyTopia Jenga Racko Dragomino Scattergories Qwixx Pizza Party (Estimated Value $185)
Christmas Cooking Package item
Christmas Cooking Package item
Christmas Cooking Package
$25

auctionV2.input.startingBid

Christmas Cooking Package Oven mitts Kitchen towels Treat tins Bake shop mixing bowls, mixing spoon, and rolling pin Green baking cups Red baking cups 6 mini-cookie cutters (Estimated Value $100)
I'll Have a Bluey Christmas Package item
I'll Have a Bluey Christmas Package item
I'll Have a Bluey Christmas Package
$20

auctionV2.input.startingBid

I'll Have a Bluey Christmas Basket: 96 Crayons Bluey Pop-Around Game Imagine Ink Activity Pad Color & sticker set activity set Crayola 18 giant coloring pages 96 page coloring book with sticker sheet Bluey Keytar Stickerland 295+ stickers (Estimated Value $68)
Merry Minecraft Christmas Package item
Merry Minecraft Christmas Package item
Merry Minecraft Christmas Package
$20

auctionV2.input.startingBid

Merry Minecraft Christmas Basket: 96 Crayons Lego 21240 The Swamp Adventure Lego 21253 The Animal Sanctuary Lego 21252 The Armory Crayola 18 giant coloring pages 96 page coloring book with sticker sheet (Estimated Value $68)
O Christmas Tree Package item
O Christmas Tree Package item
O Christmas Tree Package
$25

auctionV2.input.startingBid

O Christmas Tree Basket: Petal Lane Xmas Sign 12 bottle brush trees Merry xmas sign 11" green dot fabric tree 10" red stripe fabric tree Green fabric tree Pink fabric tree Red fabric tree Green wooden tree Red wooden tree Oh what fun tree (Estimated Value $137)
Yard Sculptures item
Yard Sculptures
$50

auctionV2.input.startingBid

Pair of original, uniquely crafted metal yard sculptures. Crafted by Dave Curtis. (Estimated Value $125)
Ukranian Psyanky Egg - Hand Crafted item
Ukranian Psyanky Egg - Hand Crafted
$10

auctionV2.input.startingBid

One Hand Crafted Ukranian Psyanky Egg, created by Jamie Jacobson. Each egg includes egg hanger. (Estimated Value $25/egg)
Hand Crafted Ukranian Psyanky Egg item
Hand Crafted Ukranian Psyanky Egg
$10

auctionV2.input.startingBid

One Hand Crafted Ukranian Psyanky Egg, created by Jamie Jacobson. Each egg includes egg hanger. (Estimated Value $25/egg)
Two Movie Ticket Vouchers and One Large Popcorn item
Two Movie Ticket Vouchers and One Large Popcorn item
Two Movie Ticket Vouchers and One Large Popcorn
$10

auctionV2.input.startingBid

Two movie ticket vouchers and one regular popcorn at Utah Lary H. Miller Megaplex Theatres. Good through October 2025. (Estimated Value $37)
Two Tickets to Improv Salt Lake item
Two Tickets to Improv Salt Lake
$5

auctionV2.input.startingBid

Get your tickets now to a show of your choice at Improv Salt Lake at The Alliance Theatre. ($10.00 per ticket, or $20.00 total value) The tickets are good for any show in our 2025 Season at The Alliance Theatre - Performances are twice a month on Wednesdays at 8:00pm. Full details will be up on website soon.
Two Tickets to Improv Salt Lake item
Two Tickets to Improv Salt Lake
$5

auctionV2.input.startingBid

Get your tickets now to a show of your choice at Improv Salt Lake at The Alliance Theatre. ($10.00 per ticket, or $20.00 total value) The tickets are good for any show in our 2025 Season at The Alliance Theatre - Performances are twice a month on Wednesdays at 8:00pm. Full details will be up on website soon.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing